España

Francisco Fernández Yuste, orientador laboral: “Si empezamos a detectar problemas de sueño, es uno de los mayores indicadores de que algo está pasando en el ámbito laboral”

El insomnio y la ansiedad pueden ser señales claras de que el entorno laboral afecta la salud mental, advierte el profesional en recursos humanos, quien llama a no ignorar estos síntomas y priorizar el bienestar

Guardar
Francisco Fernández Yuste, orientador laboral:
Francisco Fernández Yuste, orientador laboral: “Si empezamos a detectar problemas de sueño, es uno de los mayores indicadores de que algo está pasando en el ámbito laboral” (Montaje Infobae)

Francisco Fernández Yuste es psicólogo y profesional de Recursos Humanos desde hace ya más de diez años, además de ser el rostro detrás de Mejora Tu Éxito Laboral, una iniciativa que empezó como blog en 2012 y que hoy tiene una enorme presencia en redes. Al principio, su objetivo era sencillo: acercar a la gente los entresijos de la búsqueda de empleo y la selección de personal, pero con el paso del tiempo su proyecto fue creciendo y se transformó en una comunidad que, hoy por hoy y entre diversas plataformas, supera ya los 200.000 seguidores. “Si te pasa esto, tu salud mental está por los suelos en el ámbito laboral”, expone Francisco en una de las publicaciones recientes en su perfil de TikTok, @mejoratuexitolaboral, en el que cuenta con más de 144 mil seguidores.

El insomnio como alarma: la salud mental en jaque ante el estrés laboral

Fernández Yuste lo tiene claro: “El bienestar es fundamental”, pero “dentro del ámbito laboral, lamentablemente, la salud mental y la estabilidad se ven perdidas”. Para él, herramientas como el autoconocimiento y la inteligencia emocional abren la puerta a una mejor relación con el trabajo y con uno mismo. Su mensaje, directo y fácil de entender, conecta con quienes buscan consejos útiles sin dejar de lado lo que sienten frente a los desafíos del día a día laboral.

A veces, el estrés relacionado
A veces, el estrés relacionado con el trabajo puede desembocar en problemas para dormir o descansar (Imagen Ilustrativa Infobae)

En una de sus publicaciones recientes, Fernando pone el foco sobre el desarrollar problemas para dormir y descansar fruto de una situación laboral negativa o estresante. El orientador se refiere al estar “agotado y te cueste dormir; o que nada más acostarte te duermas, pero te levantes a las dos o tres horas con una ansiedad de caballo y ya no puedas dormir en toda la noche porque le estás dando muchas vueltas al trabajo”.

Ni que decir tiene que esto no puede ser sano, como bien asegura el creador de contenido: “Eso es un gran problema”, explica, “porque tu cuerpo necesita descansar”, como el de todos, “pero es que el descansar, que es lo que te va a ayudar, tampoco lo puedes hacer, porque en el momento que te duermes te sube ese pico de estrés y empiezas a rayarte con el trabajo”.

“Entonces, aquí mucho cuidado”, reitera el orientador laboral antes de explicar que, “si empezamos a detectar problemas de sueño, es uno de los mejores indicadores de que algo está pasando en el ámbito laboral”. Y lanza entonces una recomendación: “Cambiar el chip, intentar buscar un cambio de trabajo” - quizás lo más difícil de todo esto - “y empezar terapia”. “Sí, empezar terapia antes de que petes, porque yo peté y luego es mucho más difícil trabajar”, insiste Fernando antes de concluir con un “cuidado con el sueño, porque nos habla mucho”. Queda claro, entonces: es importante prestar atención a las señales del cuerpo y de la mente. Es fácil olvidar las necesidades propias cuando las exigencias laborales no permiten un respiro, pero lo suyo es anteponer la salud siempre que sea posible (y hacer lo posible porque lo sea).

Temas Relacionados

Salud MentalInsomnioDormirTikTokRedes SocialesCondiciones LaboralesEmpleoEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 28 de noviembre

El valor del metal precioso se mantiene en constante cambio ante los diferentes movimientos que se registraron en el mercado

Oro en España: cuánto cuesta

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 5 de las 21:15 horas

Resultados de la Triplex de

Bianca, veterinaria: “Estos hábitos que haces sin querer empeoran la ansiedad de tu perro”

Algunas rutinas cotidianas que parecen inofensivas pueden incrementar el nerviosismo de los animales y afectar a su bienestar emocional

Bianca, veterinaria: “Estos hábitos que

Los bebés ya saben qué esperar de sus padres a partir del primer año de vida, revela un estudio

Los niños cuyas madres atienden con sensibilidad su llanto desarrollan seguridad y confianza hacia sus padres

Los bebés ya saben qué

Dabiz Muñoz se confiesa en ‘El Hormiguero’: de su trastorno neurológico, la hipertimesia, a la alimentación de su hija Laia

El chef ha acudido al programa presentado por Pablo Motos para presentar su cómic, ‘XOTIME’, a la venta desde el pasado 24 de noviembre

Dabiz Muñoz se confiesa en
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

A partir del 1 de

A partir del 1 de enero, será obligatorio llevar la baliza V16 en el coche: dónde se puede comprar y cómo asegurarse de que cumple la homologación

Una batería de un coche híbrido explota en un parking en plena hora punta: el propietario ignoró una carta del fabricante que informaba de un posible fallo

El mayor centro de investigación del cáncer (investigado por desfalco) no encuentra empresa que le repare el animalario donde guarda 60.000 ratones para experimentos

El submarino Isaac Peral vuelve a España tras su primera misión de la OTAN: la “mínima intimidad” de los militares bajo el mar con “un mensaje diario” a la familia

La entrada en prisión de Ábalos eleva al máximo la tensión política: el Gobierno encaja el golpe mientras el PP llama a la movilización

ECONOMÍA

Oro en España: cuánto cuesta

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 28 de noviembre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

La bajada del precio de la luz frena la escalada de la inflación, que cierra noviembre en el 3%

MediaMarkt y Carrefour, entre las siete grandes empresas multadas con 350.000 euros por el Gobierno por falsas rebajas en el Black Friday

Precio de la gasolina en España 2025: las tarifas más altas y más bajas hoy

DEPORTES

Edna Imade: de llegar en

Edna Imade: de llegar en patera cuando era solo una recién nacida a la convocatoria con la selección española

Giménez rescata al Atlético de Madrid con un cabezazo en el último suspiro ante el Inter de Milán

Xabi Alonso consigue ganar y “romper la dinámica” en la que estaba sumido el Real Madrid, pero no se quita la diana de la espalda

El portero argentino del Atlético de Madrid, Juan Musso, salda sus cuentas pendientes con el Inter tras la victoria en Champions

El Real Madrid se reencuentra con la victoria en Grecia, pero pide la hora ante el Olympiacos en Champions