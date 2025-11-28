Francisco Fernández Yuste, orientador laboral: “Si empezamos a detectar problemas de sueño, es uno de los mayores indicadores de que algo está pasando en el ámbito laboral” (Montaje Infobae)

Francisco Fernández Yuste es psicólogo y profesional de Recursos Humanos desde hace ya más de diez años, además de ser el rostro detrás de Mejora Tu Éxito Laboral, una iniciativa que empezó como blog en 2012 y que hoy tiene una enorme presencia en redes. Al principio, su objetivo era sencillo: acercar a la gente los entresijos de la búsqueda de empleo y la selección de personal, pero con el paso del tiempo su proyecto fue creciendo y se transformó en una comunidad que, hoy por hoy y entre diversas plataformas, supera ya los 200.000 seguidores. “Si te pasa esto, tu salud mental está por los suelos en el ámbito laboral”, expone Francisco en una de las publicaciones recientes en su perfil de TikTok, @mejoratuexitolaboral, en el que cuenta con más de 144 mil seguidores.

El insomnio como alarma: la salud mental en jaque ante el estrés laboral

Fernández Yuste lo tiene claro: “El bienestar es fundamental”, pero “dentro del ámbito laboral, lamentablemente, la salud mental y la estabilidad se ven perdidas”. Para él, herramientas como el autoconocimiento y la inteligencia emocional abren la puerta a una mejor relación con el trabajo y con uno mismo. Su mensaje, directo y fácil de entender, conecta con quienes buscan consejos útiles sin dejar de lado lo que sienten frente a los desafíos del día a día laboral.

A veces, el estrés relacionado con el trabajo puede desembocar en problemas para dormir o descansar (Imagen Ilustrativa Infobae)

En una de sus publicaciones recientes, Fernando pone el foco sobre el desarrollar problemas para dormir y descansar fruto de una situación laboral negativa o estresante. El orientador se refiere al estar “agotado y te cueste dormir; o que nada más acostarte te duermas, pero te levantes a las dos o tres horas con una ansiedad de caballo y ya no puedas dormir en toda la noche porque le estás dando muchas vueltas al trabajo”.

Ni que decir tiene que esto no puede ser sano, como bien asegura el creador de contenido: “Eso es un gran problema”, explica, “porque tu cuerpo necesita descansar”, como el de todos, “pero es que el descansar, que es lo que te va a ayudar, tampoco lo puedes hacer, porque en el momento que te duermes te sube ese pico de estrés y empiezas a rayarte con el trabajo”.

“Entonces, aquí mucho cuidado”, reitera el orientador laboral antes de explicar que, “si empezamos a detectar problemas de sueño, es uno de los mejores indicadores de que algo está pasando en el ámbito laboral”. Y lanza entonces una recomendación: “Cambiar el chip, intentar buscar un cambio de trabajo” - quizás lo más difícil de todo esto - “y empezar terapia”. “Sí, empezar terapia antes de que petes, porque yo peté y luego es mucho más difícil trabajar”, insiste Fernando antes de concluir con un “cuidado con el sueño, porque nos habla mucho”. Queda claro, entonces: es importante prestar atención a las señales del cuerpo y de la mente. Es fácil olvidar las necesidades propias cuando las exigencias laborales no permiten un respiro, pero lo suyo es anteponer la salud siempre que sea posible (y hacer lo posible porque lo sea).