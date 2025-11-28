España

El Gobierno de Ayuso suspende la financiación de las Olimpiadas Científicas: “Con ese dinero pagábamos los materiales”

Los organizadores de las olimpiadas ven difícil continuar los juegos y ya están pensando en alternativas para seguir acercando la ciencia a los estudiantes

El Gobierno de Ayuso suspende
El Gobierno de Ayuso suspende la financiación de las Olimpiadas Científicas. (Marta Fernández/Europa Press)

El 11 de noviembre, un total de 71 estudiantes de 3º y 4º de la ESO y de 1º y 2º de Bachillerato recibieron los premios nacionales de las Olimpiadas Científicas 2025. Cada año, miles de estudiantes de todo el país compiten en las fases autonómicas, que dan acceso a la competición nacional en las materias de Física, Matemáticas, Química, Biología, Geología, Economía e Informática.

No obstante, la decisión de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid de retirar la financiación a dichas olimpiadas (3.000 euros por cada disciplina) ha generado la inquietud tanto de organizadores como de participantes. Se trata de un evento que tiene lugar desde hace 50 años y representa una apuesta firme por la ciencia en España.

“Es un gasto difícil de asumir por parte de las sociedades y pone en peligro su continuidad”, ha advertido Agustín Senderos, miembro del equipo de coordinación de las Olimpiadas de Geología, en conversación con elDiario.es.

Unos juegos en peligro

La organización de las Olimpiadas recae en sociedades científicas y asociaciones docentes sin ánimo de lucro, como la Asociación Española Para la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra (AEPECT) en el caso de Geología. Tras la retirada de la ayuda autonómica, Senderos ha señalado que la viabilidad del evento queda comprometida.

“Con las Olimpiadas hemos visto cómo han aumentado las matrículas de jóvenes que quieren estudiar la carrera de Geología. Esto demuestra que hay una juventud a la que le interesa la ciencia”, ha subrayado Senderos.

La financiación aportada por la Comunidad de Madrid permitía sufragar parte de los costes logísticos y materiales. “Con ese dinero pagábamos los materiales de la actividad, que en el caso de la Geología eran los mapas de alta definición en color y el pícnic de mediodía para los estudiantes. Ahora ya les hemos avisado de que tendrán que traerse bocatas”, ha explicado Senderos.

Olimpiadas científicas. Imagen Ilustrativa Infobae)
Olimpiadas científicas. Imagen Ilustrativa Infobae)

Las claves de la decisión del Gobierno de Ayuso

La comunicación oficial llegó a los organizadores a través de un correo electrónico remitido a principios de noviembre desde la Subdirección General de Programas de Innovación y Formación del Profesorado.

“A partir del presente curso escolar, no es posible continuar con la ayuda económica a asociaciones para la organización de las Olimpiadas. Les rogamos tengan en cuenta esta circunstancia en la planificación de futuras ediciones. Lamentamos las molestias y agradecemos la labor que vienen desempeñando en el desarrollo de estas actividades”, decía el mensaje.

La cantera de futuros investigadores

Por su parte, Senderos ha reconocido que intentarán seguir con los juegos: “Vamos a ver cómo salimos hacia adelante, igual hay que recortar el número de participantes”.

La historia de las Olimpiadas Científicas ha permitido que estudiantes españoles compitan internacionalmente, llegando a ganar medallas de oro: “Son la cantera de futuros investigadores”, ha destacado Senderos. “Este es otro ejemplo de la asfixia económica que vive la universidad madrileña desde hace años”, ha concluido.

Con la retirada de la subvención autonómica, los organizadores estudian medidas para garantizar la continuidad del evento, aunque advierten que podrían verse obligados a limitar la participación.

