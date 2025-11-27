Helena Rodero, farmacéutica, sobre cómo combatir la alopecia: “Lavar el pelo frecuentemente y si puede ser todos los días mejor”

crédito iStock

La alopecia afecta a millones de personas y, aunque suele asociarse sobre todo a los hombres, cada vez son más las mujeres que acuden a consultas dermatológicas buscando soluciones.

Entre ellas está Helena Rodero, farmacéutica que convive con esta enfermedad y que se ha convertido en divulgadora de salud capilar a través de redes sociales. Desde su cuenta de TikTok ha compartido tres claves fundamentales para cuidar el cabello y mejorar su crecimiento cuando se padece alopecia.

Su contenido busca desmentir mitos, ofrecer recomendaciones basadas en evidencia y, sobre todo, dar tranquilidad a quienes conviven con esta condición.

Lavado frecuente: un gesto clave

Foto: (iStock)

Rodero insiste en que, pese a la creencia popular de que lavarse el cabello a diario daña el cuero cabelludo, cuando existe alopecia debería hacerse todos los días o en días alternos. Según la experta, el objetivo es mantener el cuero cabelludo limpio para que los tratamientos puedan actuar con mayor eficacia.

“La limpieza facilita la penetración de los productos tópicos, como lociones anticaída o estimulantes de crecimiento”, explica. Esto permite que los activos lleguen a los folículos pilosos de forma directa. Además, un cuero cabelludo limpio reduce la inflamación y el exceso de grasa, factores que pueden favorecer la caída.

Muchos pacientes evitan el lavado frecuente por miedo a ver más pelo en la ducha, pero Rodero aclara que ese cabello ya estaba destinado a caerse. Retenerlo durante más días solo hace que caiga de golpe después, generando más preocupación que realidad.

Nunca acostarse con el pelo mojado

(Imagen ilustrativa infobae)

Otro error común que la farmacéutica desmonta es dormir con el cabello húmedo. Para Rodero, este hábito es especialmente perjudicial si se padecen problemas dermatológicos asociados, como caspa o dermatitis seborreica.

Dormir con el pelo mojado genera un entorno frío y húmedo que altera la microbiota del cuero cabelludo y favorece el crecimiento de microorganismos. “Si tienes dermatitis seborreica o caspa no la vas a conseguir controlar y esto va a perjudicar a la caída”, afirma. El ambiente húmedo debilita la barrera cutánea, inflamando el folículo piloso y acelerando o intensificando la pérdida de cabello.

Además, la humedad prolongada puede irritar la piel y alterar el equilibrio natural de los aceites, provocando picor, descamación y sensibilidad. Por ello, recomienda secar el cabello de forma completa, preferiblemente con aire templado y sin frotar en exceso.

El tercer consejo se centra en la elección del champú. Rodero recomienda buscar productos que contengan piroctona olamina, un principio activo muy utilizado en tratamientos contra la caspa y la dermatitis seborreica. Su función es regular la microbiota del cuero cabelludo, reduciendo la descamación y la inflamación, dos factores implicados en la caída del cabello.

A diferencia de otros ingredientes más agresivos, la piroctona olamina también favorece que el cabello nazca más fuerte y más denso, según explica la farmacéutica. Aunque no cura la alopecia, sí contribuye a mejorar el entorno en el que crece el folículo, permitiendo que los tratamientos médicos sean más efectivos.

La alopecia requiere constancia, buenos hábitos y tratamientos guiados por especialistas. Los consejos de Helena Rodero demuestran que pequeños gestos cotidianos ,como lavar el cabello con mayor frecuencia, evitar la humedad nocturna o elegir champús adecuados, pueden influir directamente en la salud del cuero cabelludo.

Cuidar la raíz, entender las causas y ser constante con el tratamiento son pasos esenciales para frenar la caída y mejorar la autoestima de quienes la padecen.