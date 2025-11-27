España

Helena Rodero, farmacéutica, sobre cómo combatir la alopecia: “Lavar el pelo frecuentemente y si puede ser todos los días mejor”

Estos son los consejos esenciales para frenar la alopecia según una farmacéutica

Guardar
crédito iStock
crédito iStock

La alopecia afecta a millones de personas y, aunque suele asociarse sobre todo a los hombres, cada vez son más las mujeres que acuden a consultas dermatológicas buscando soluciones.

Entre ellas está Helena Rodero, farmacéutica que convive con esta enfermedad y que se ha convertido en divulgadora de salud capilar a través de redes sociales. Desde su cuenta de TikTok ha compartido tres claves fundamentales para cuidar el cabello y mejorar su crecimiento cuando se padece alopecia.

Su contenido busca desmentir mitos, ofrecer recomendaciones basadas en evidencia y, sobre todo, dar tranquilidad a quienes conviven con esta condición.

Lavado frecuente: un gesto clave

Foto: (iStock)
Foto: (iStock)

Rodero insiste en que, pese a la creencia popular de que lavarse el cabello a diario daña el cuero cabelludo, cuando existe alopecia debería hacerse todos los días o en días alternos. Según la experta, el objetivo es mantener el cuero cabelludo limpio para que los tratamientos puedan actuar con mayor eficacia.

“La limpieza facilita la penetración de los productos tópicos, como lociones anticaída o estimulantes de crecimiento”, explica. Esto permite que los activos lleguen a los folículos pilosos de forma directa. Además, un cuero cabelludo limpio reduce la inflamación y el exceso de grasa, factores que pueden favorecer la caída.

Muchos pacientes evitan el lavado frecuente por miedo a ver más pelo en la ducha, pero Rodero aclara que ese cabello ya estaba destinado a caerse. Retenerlo durante más días solo hace que caiga de golpe después, generando más preocupación que realidad.

Nunca acostarse con el pelo mojado

(Imagen ilustrativa infobae)
(Imagen ilustrativa infobae)

Otro error común que la farmacéutica desmonta es dormir con el cabello húmedo. Para Rodero, este hábito es especialmente perjudicial si se padecen problemas dermatológicos asociados, como caspa o dermatitis seborreica.

Dormir con el pelo mojado genera un entorno frío y húmedo que altera la microbiota del cuero cabelludo y favorece el crecimiento de microorganismos. “Si tienes dermatitis seborreica o caspa no la vas a conseguir controlar y esto va a perjudicar a la caída”, afirma. El ambiente húmedo debilita la barrera cutánea, inflamando el folículo piloso y acelerando o intensificando la pérdida de cabello.

Además, la humedad prolongada puede irritar la piel y alterar el equilibrio natural de los aceites, provocando picor, descamación y sensibilidad. Por ello, recomienda secar el cabello de forma completa, preferiblemente con aire templado y sin frotar en exceso.

El tercer consejo se centra en la elección del champú. Rodero recomienda buscar productos que contengan piroctona olamina, un principio activo muy utilizado en tratamientos contra la caspa y la dermatitis seborreica. Su función es regular la microbiota del cuero cabelludo, reduciendo la descamación y la inflamación, dos factores implicados en la caída del cabello.

A diferencia de otros ingredientes más agresivos, la piroctona olamina también favorece que el cabello nazca más fuerte y más denso, según explica la farmacéutica. Aunque no cura la alopecia, sí contribuye a mejorar el entorno en el que crece el folículo, permitiendo que los tratamientos médicos sean más efectivos.

La alopecia requiere constancia, buenos hábitos y tratamientos guiados por especialistas. Los consejos de Helena Rodero demuestran que pequeños gestos cotidianos ,como lavar el cabello con mayor frecuencia, evitar la humedad nocturna o elegir champús adecuados, pueden influir directamente en la salud del cuero cabelludo.

Cuidar la raíz, entender las causas y ser constante con el tratamiento son pasos esenciales para frenar la caída y mejorar la autoestima de quienes la padecen.

Temas Relacionados

HigieneAlopeciaEspaña-SaludEspaña Noticias

Últimas Noticias

Las cuatro comidas que un neurólogo prohíbe si quieres mantener sano el cerebro: cuidado con el cerdo y con este tipo de leche

Algunos productos cotidianos podrían causar infecciones, intoxicaciones y daños neurológicos graves

Las cuatro comidas que un

Juanma Lorente, abogado, explica cómo funciona el permiso por inclemencias meteorológicas: “Puedes faltar cuatro días, no te pueden sancionar por faltar y tienes derecho a cobrar”

El Estatuto de los Trabajadores permite a los empleados ausentarse de su puesto cuando lluvias, inundaciones o olas de calor impiden llegar al trabajo, reforzando la protección frente a riesgos climáticos

Juanma Lorente, abogado, explica cómo

Así es la carretera que carga coches eléctricos mientras circula: está en Francia y podría ser el futuro de España

Un tramo pionero a pocos kilómetros de París convierte el asfalto en un cargador gigante para diferentes vehículos

Así es la carretera que

En directo: Ábalos y Koldo acuden al Tribunal Supremo | Leopoldo Puente estudia la posible entrada en prisión del exministro y el exasesor

La Fiscalía Anticorrupción pide para ellos 24 y 19,5 años de cárcel, respectivamente, por la trama de las mascarillas

En directo: Ábalos y Koldo

Las cinco señales que indican que tu gato necesita ir al veterinario

La veterinaria Gemma Baciero recomienda a los cuidadores no ignorar estos signos, que pueden alertar de una enfermedad

Las cinco señales que indican
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

En directo: Ábalos y Koldo

En directo: Ábalos y Koldo acuden al Tribunal Supremo | Leopoldo Puente estudia la posible entrada en prisión del exministro y el exasesor

Un juez rechaza la residencia a un cubano porque Grecia le prohibió la entrada en espacio Schengen, pero no le expulsa porque tiene una hija menor: “Una situación absurda”

La Fiscalía denuncia al youtuber xenófobo ‘Jan sin Miedo’ por delito de odio contra los migrantes y le obliga a cerrar sus cuentas

Si no haces esto correctamente, puedes romper la llanta del coche: “Es una tontería que te sale muy cara”

La justicia de Estados Unidos estudia abrir un proceso penal contra Rodríguez Zapatero por sus presuntos vínculos con el entorno de Nicolás Maduro

ECONOMÍA

Juanma Lorente, abogado, explica cómo

Juanma Lorente, abogado, explica cómo funciona el permiso por inclemencias meteorológicas: “Puedes faltar cuatro días, no te pueden sancionar por faltar y tienes derecho a cobrar”

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

Este es el motivo por el que dejar la calefacción al mínimo todo el día no es la mejor forma de ahorrar en facturas, según los expertos

Iberia confía en retomar los vuelos a Venezuela en cuanto se den las condiciones de seguridad tras anunciar Maduro que revoca su licencia

La compraventa de viviendas se recupera tras dos meses de caídas y sube un 5% mientras los precios crecen un 6,3%

DEPORTES

Giménez rescata al Atlético de

Giménez rescata al Atlético de Madrid con un cabezazo en el último suspiro ante el Inter de Milán

Xabi Alonso consigue ganar y “romper la dinámica” en la que estaba sumido el Real Madrid, pero no se quita la diana de la espalda

El portero argentino del Atlético de Madrid, Juan Musso, salda sus cuentas pendientes con el Inter tras la victoria en Champions

El Real Madrid se reencuentra con la victoria en Grecia, pero pide la hora ante el Olympiacos en Champions

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Olympiacos en Champions