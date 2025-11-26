España

Procesan a un médico cubano investigado por atender a 800 pacientes mientras fingía ser otro doctor

El acusado pasaba consulta en una clínica privada haciéndose pasar por otro médico

Imagen de archivo de un
Imagen de archivo de un médico. (Europa Press)

Un juzgado de Madrid ha procesado a un médico de origen cubano, identificado por las iniciales F.E.H.R, acusado de hacerse pasar por otro facultativo para poder pasar consulta en un hospital privado de la región. Según la investigación, el arrestado fue detenido en mayo de 2024 después de que se detectara que atendió a cerca de 800 pacientes bajo esta identidad falsa.

El hombre llegó al hospital contratado como trabajador de una empresa que suministra profesionales sanitarios, pero acabó haciéndose pasar por un antiguo doctor del centro. En el auto del Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid, que ha difundido la agencia EFE, el magistrado indica que hay indicios de que el investigado pasó consulta como si fuera otro facultativo y prescribió medicación y pruebas médicas con el nombre de este. El acusado no estaba colegiado en España, ni poseía la titulación homologada que lo habilitara para ejercer la profesión médica en el país.

El juez, no obstante, ha decidido archivar la causa contra los administradores de la empresa que lo contrató en un primer momento. El magistrado no ha considerado acreditado que supieran que carecía de la titulación necesaria o que estuviese suplantando a otro médico.

Atendía en un hospital madrileño

El hospital de la Venerable
El hospital de la Venerable Orden Tercera (VOT) de Madrid. (Hospital VOT)

El juzgado continuará el proceso contra F.E.H.R. por si los hechos investigados fueren constitutivos de los delitos de intrusismo, falsedad documental y usurpación de estado civil. Según detalla el auto adelantado pro EFE, el médico cubano ejerció desde los últimos meses del año 2023 hasta el día de su detención, el 22 de abril de 2024, en el hospital de la VOT de Madrid.

El investigado llegó al hospital contratado y dado de alta en la Seguridad Social por otra empresa, encargada de suministrar profesionales sanitarios a diferentes centros. Durante meses, el hombre se hizo pasar por otro doctor que había trabajado en ese mismo centro hasta junio de 2023, como especialista en aparato digestivo y endoscopias. Así, F.E.H.R. pasó consulta con los pacientes del centro como si fuera el otro facultativo y prescribió medicación y pruebas médicas en su nombre. Llegó incluso a utilizar el sello médico del otro especialista, que ya no tenía relación con el hospital.

Fue el propio doctor suplantado quien se dio cuenta de los hechos. El facultativo, especialista en aparato digestivo y endoscopias, denunció ante la policía que alguien estaba pasando consulta en su nombre. La denuncia permitió iniciar una investigación policial, que desembocó en la identificación y posterior detención del médico cubano.

Las pesquisas policiales confirmaron que el acusado logró atender hasta 800 pacientes entre finales de 2023 y su detención en abril de 2024. Además, los agentes constataron que el personal administrativo y los pacientes eran derivados a consulta utilizando los datos del médico suplantado, sin percatarse de que se trataba de otra persona sin habilitación legal para ejercer en España. El caso permanece ahora en fase de instrucción judicial.

*Con información elaborada por EFE

