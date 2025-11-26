España

Los embalses de agua se encuentran al 53,80 % de su capacidad este miércoles 26 de noviembre

La reserva de agua en el país subió en un 0,38 % a comparación de la semana pasada, de acuerdo con Boletín Hidrológico Peninsular

Guardar
La situación de los embalses
La situación de los embalses de agua en España (EFE)

Los datos publicados en el último Boletín Hidrológico Peninsular este miércoles 26 de noviembre sitúan la capacidad de los embalses españoles en un 53,80 %, según reportó el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

Los datos oficiales revelan que la captación hídrica resultó subió en comparación con los últimos siete días.

Conocer la capacidad de los embalses en España se ha convertido en un tema de vital importancia para comprender la administración de los recursos hídricos en el país.

Panorama general de los embalses de España

Fecha: miércoles 26 de noviembre de 2025.

Capacidad: 56.041 hm3.

Total de agua embalsada: 30.148 hm3.

Porcentaje de agua embalsada: 53,80 %.

Variación de hace una semana: 213 hm3.

Variación porcentual semanal: 0,38 %.

Agua embalsada registrada hace un año: 28.660 hm3.

Porcentaje de agua embalsada hace un año: 51,14 %.

Cómo están los embalses en España

La capacidad del agua
La capacidad del agua subió en comparación con la última semana (Reuters)

Andalucía: 45,55%.

Aragón: 53,22%.

Asturias: 57,46%.

C. Valenciana: 39,98%.

Cantabria P. Vasco La Rioja: 35,68%.

Castilla-La Mancha: 50,29%.

Cataluña: 72,67%.

Comunidad de Castilla y León: 55,92%.

Extremadura: 59,47%.

Galicia: 59,29%.

Murcia: 22,97%.

Navarra: 33,76%.

Tips para ahorrar agua en el baño

Independientemente de la situación en los embalses en España, siempre se debe ser responsable con su uso. Por ello, el Miteco publicó una serie de tips para ahorrar agua desde los hogares, específicamente desde el baño.

Elija la ducha en vez del baño. Una ducha consume, por término medio, una cuarta parte del agua que requiere un baño: para llenar la bañera hacen falta unos 200 litros de agua, mientras que una ducha de cinco minutos consume unos 50 litros.

Instale en la ducha un rociador eficiente. Los rociadores de ducha eficientes consumen unos 6-7 litros de agua por minuto, frente a los 12-15 litros de los tradicionales. Su instalación resulta muy sencilla: sólo hay que desenroscar el antiguo y enroscar el nuevo a la manguera de la ducha.

Controle su tiempo de ducha. Debajo de la ducha es fácil perder la noción del tiempo. Hay artilugios sencillos y baratos, como los relojes de arena impermeables, que nos permiten saber cuándo han transcurrido 4 o 5 minutos.

Abra el grifo sólo cuando necesite el agua. Mientras se enjabona, puede cerrar el grifo. Haga lo mismo mientras se lavas los dientes o se afeitas.

Use bien la cisterna del WC. Si la cisterna tiene un pulsador doble, utilice la opción de descarga reducida cuando necesite poca agua. Utilizará sólo la mitad del agua que contiene la cisterna y logrará el mismo resultado.

Si el agua caliente tarda en llegar puede utilizar un cubo o barreño para recoger el agua de la ducha hasta que salga caliente. Con ella puedes regar las plantas, fregar suelos, etcétera.

Coloque una papelera en el baño, así será más fácil evitar que el inodoro se utilice como si fuera un cubo de la basura, se ahorrará agua y evitará su contaminación.

Temas Relacionados

Embalses Españaaguasequíaespaña-noticiasNoticias

Últimas Noticias

Improcedente el despido de un gerente de Mercadona que no alcanzó la puntuación exigida porque la carta no era lo suficientemente clara

La empresa tiene la obligación de elegir entre readmitir al trabajador en su puesto habitual o bien indemnizarla con 49.315,07 euros, cantidad fijada conforme a los parámetros legales

Improcedente el despido de un

El portaviones del Ejército de Francia que protagonizará una serie de televisión: tiene reactores nucleares y es el más grande de Europa

El ‘Charles de Gaulle’ será el escenario de seis capítulos que ofrecerá Prime Video

El portaviones del Ejército de

Procesan a un médico cubano investigado por atender a 800 pacientes mientras fingía ser otro doctor

El acusado pasaba consulta en una clínica privada haciéndose pasar por otro médico

Procesan a un médico cubano

Este es el alimento que beneficia al hígado graso y ayuda a prevenir enfermedades hepáticas

La alimentación juega un papel crucial en la prevención y el control de enfermedades hepáticas

Este es el alimento que

El conflicto familiar que enfrenta Anabel Pantoja: la tensa relación entre su madre, Merchi, y su pareja, David Rodríguez

‘Lecturas’ saca a la luz el distanciamiento entre la madre de la influencer y su novio y que se hizo patente en el primer cumpleaños de su hija, Alma

El conflicto familiar que enfrenta
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Improcedente el despido de un

Improcedente el despido de un gerente de Mercadona que no alcanzó la puntuación exigida porque la carta no era lo suficientemente clara

Elecciones Extremadura 2025: los cuatro candidatos que competirán para presidir la Junta

Una pareja divorciada pide revisar la custodia, el uso de la vivienda y la manutención tras una denuncia archivada contra el padre: la Justicia concede custodia compartida y actualiza la pensión

El Congreso afrontará una situación insólita si Ábalos ingresa en prisión: mantendría el acta, pero no podría votar

“No sabemos qué va a pasar”: guardias civiles desalojados del cuartel de Torrelaguna denuncian una situación de “incertidumbre” al no tener alternativas de vivienda

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2025: las tarifas más altas y más bajas hoy

Precio del aceite de oliva en España 2025: últimas variaciones y tendencias del mercado

Un arquitecto advierte sobre el riesgo de los edificios antiguos: la vivienda se puede “convertir en un lastre” si no se invierte en su mantenimiento y restauración

Cambio de euro a dólar hoy 26 de noviembre: cómo está la cotización y previsiones

Paloma Zabalgo, abogada: “Dejar en herencia la vivienda a todos los hijos es un error porque multiplica los conflictos y los desahucios entre hermanos”

DEPORTES

Así te hemos contado la

Así te hemos contado la victoria del Chelsea ante el FC Barcelona en Champions

El Chelsea anula a un FC Barcelona en desventaja y se lleva los tres puntos en Champions

El Mundial 2026 será el más grande… y el más caro de la historia: las entradas alcanzarán los 6.000 euros

Arman Tsarukyan vuelve a retar a Ilia Topuria a un combate: “¡Deja de correr! Quiero luchar por el título”

Almeida niega la posibilidad de cancelar la F1 en Madrid y asegura que las obras “van incluso por delante del calendario”