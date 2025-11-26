España

Juan Rescalvo, psicólogo: “Tienes que dejar de confundir emociones con discusiones. Que tu pareja te diga cómo se siente no es un problema”

El especialista explica la importancia de la comunicación dentro de una relación de pareja

Fragmento de TikTok en el
Fragmento de TikTok en el que Juan Rescalvo habla de cómo fortalecer el vínculo con tu pareja. (@juanrescalvopsicologo)

El amor es uno de los temas sobre el que más se ha profundizado a lo largo de los siglos. Numerosas películas, obras de teatro e historias literarias han hablado sobre parejas, idealizandolas en muchas ocasiones.

Sin embargo, tener una relación se aleja mucho de las historias de fantasía que han cautivado a millones de espectadores. Una de las personas que conoce esto a la perfección es Juan Rescalvo, un psicólogo que publica contenido en redes sociales.

En uno de los últimos vídeos que ha subido a su cuenta TikTok (@juanrescalvopsicologo) ha profundizado en cómo se construye un vínculo sano. “Tienes que dejar de confundir emociones con discusiones. Que tu pareja te diga cómo se siente no es un problema”, afirma el experto.

Cuando una pareja expresa sus emociones, no se trata de una discusión ni de un ataque, sino de confianza y de la intención de resolver diferentes situaciones incómodas. Este acto revela que existe un espacio seguro en la relación o que ambos consideran la relación lo suficientemente importante como para mejorar cualquier dificultad que surja.

Los verdaderos problemas aparecen en los silencios prolongados, las ausencias constantes o las evasiones continuas, cuando ya no se habla de lo que se siente por falta de confianza o porque la relación ha dejado de tener prioridad.

Ante la expresión de emociones de la pareja, lo más efectivo es ser receptivo y escuchar atentamente, tratando de comprender su perspectiva antes de explicar la propia. Empezar defendiendo la propia postura puede bloquear la comunicación, mientras que la escucha activa favorece el entendimiento y refuerza la conexión emocional.

Cómo tener un mayor tacto con tu pareja

Más allá de aprender a escuchar y recibir las emociones del otro, existen hábitos cotidianos que fortalecen la conexión emocional y la complicidad en la relación. La empatía no surge de manera automática, sino que se construye practicando la atención plena hacia la pareja.

Observar sus gestos, su lenguaje corporal y los pequeños detalles que reflejan su estado emocional permite anticipar necesidades y responder de manera más efectiva. Del mismo modo, compartir actividades que os hagan disfrutar a los dos puede potenciar la química entre ambos.

La comunicación no verbal también juega un papel fundamental. Los gestos de cariño, la proximidad física, los abrazos y la atención consciente en las conversaciones diarias transmiten seguridad y cercanía. Estos hábitos ayudan a que ambos miembros de la pareja se sientan valorados y escuchados.

Otro aspecto clave es la gestión de expectativas. Comprender que la pareja no siempre reaccionará como uno espera y aceptar las diferencias personales disminuye la frustración y fomenta la tolerancia. Esto implica reconocer tus propios límites, respetar los del otro y aprender a gestionar diferentes situaciones sin recurrir a las críticas.

Dedicar tiempo a la autorreflexión individual es esencial para una relación saludable. Conocerse a uno mismo, identificar emociones propias y patrones de conducta permite abordar los conflictos desde la calma y la claridad. Siguiendo estos consejos, es probable que tu relación se afiance con el paso del tiempo y generéis una mayor confianza.

