España

Incendio en el Hospital Santa Lucía de Cartagena: los bomberos tratan de controlarlo mientras se evacúa a los pacientes

Se desconoce si hay heridos o víctimas

El incendio en el Hospital
El incendio en el Hospital Universitario Santa Lucía de Cartagena, este miércoles, 26 de noviembre de 2025. (X/@JA_Antelo)

En la madrugada de este miércoles se ha desatado un incendio en el Hospital de Santa Lucía de Cartagena. El fuego, que afecta a varias plantas del centro, se puede ver desde el exterior. Según detalla la prensa local, los pacientes han sido evacuados mientras los bomberos trabajan en la extinción de las llamas. Por ahora, se desconoce si hay heridos o víctimas. Las autoridades aún no han dado ningún tipo de información al respecto.

*Noticia en ampliación.

