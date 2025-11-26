España

Antelm Pujol, médico: “Este es el error que dispara tu cortisol por la mañana”

Un hábito que se realiza nada más abrir los ojos y que parece inofensivo puede alterar el equilibrio hormonal y marcar el rumbo del resto del día

Guardar
Los hábitos de la mañana
Los hábitos de la mañana pueden influir en el ánimo y el estrés del resto del día. (Freepik)

Las mañanas se presentan para muchas personas como una carrera que comienza incluso antes de abrir totalmente los ojos: suena el despertador, se apaga a tientas, se sale rápidamente de la cama y todas las tareas se hacen a una velocidad de vértigo para llegar a tiempo al trabajo o al centro de estudios.

Muchas personas describen la sensación de despertar con una presión en el pecho, como si la jornada ya fuese cuesta arriba desde el primer minuto. El cuerpo, todavía saliendo del letargo nocturno, se encuentra de pronto enfrentado a una lista de tareas, responsabilidades y preocupaciones que parecen llegar todas a la vez.

En un contexto social marcado por la rapidez, la hiperconexión y la productividad constante, es fácil perder de vista cómo los primeros minutos del día pueden condicionar el resto de la jornada. Cada vez más especialistas señalan que existe un desajuste entre las exigencias del ritmo moderno y las necesidades fisiológicas reales del organismo. Ese choque entre lo que el cuerpo necesita y lo que la rutina impone puede traducirse en un incremento temprano del estrés.

El estrés se dispara en España: a la cabeza de Europa en sufrimiento psicológico y con más visitas al médico.

Lo llamativo es que gran parte de esa respuesta fisiológica no se debe únicamente a factores emocionales o laborales, sino a un gesto concreto que muchos realizamos nada más despertarnos. Según el médico endocrinólogo Antelm Pujol (@thefitmedstudent en TikTok), este hábito es “el error número uno que dispara tu cortisol por la mañana”.

Las pantallas, causantes del cortisol matutino

Pese a lo que muchas personas podrían pensar, el experto no se refiere a la cafeína: “Sabemos que tomar café justo después de despertarte no aumenta los niveles de cortisol, pero hay algo que haces que sí que lo aumenta”, explica. El endocrinólogo se refiere a mirar el móvil nada más despertarse.

Este simple gesto activa dos mecanismos que alteran nuestro equilibrio hormonal justo después de abrir los ojos: en primer lugar, “recibimos mucha información de golpe, hay un estímulo dopaminérgico muy grande”; en segundo lugar, “nos exponemos a luces azules que impactan directamente en la producción de hormonas por parte de nuestra retina, como la melatonina y el cortisol”.

Mirar el móvil nada más
Mirar el móvil nada más despertar aumenta el cortisol. (Freepik)

Esto acelera el estado de alerta interno incluso antes de que nuestro cuerpo termine de completar la transición natural entre el sueño y la vigilia. Mientras la dopamina incrementa la sensación de urgencia y recompensa, la luz azul altera el ritmo circadiano y empuja a la glándula suprarrenal a segregar más cortisol del necesario a primera hora.

El problema no es solo fisiológico: también es emocional. Empezar el día con notificaciones, correos acumulados o sobrecarga de noticias puede marcar el tono de nuestra jornada. Si el primer impacto del día es un pico de estrés inducido, el cuerpo tenderá a arrastrarlo durante horas.

Pujol insiste en que existe una alternativa sencilla y respaldada por la evidencia científica: cambiar la pantalla por la luz natural. “Si quieres controlar tus niveles de cortisol, pero sobre todo quieres gestionar mejor esos momentos de estrés y de ansiedad que tienes durante el día, la exposición a la luz solar después de despertarte es una herramienta muy efectiva para regular tus hormonas, especialmente el cortisol”.

Así, bastan unos minutos frente a una ventana o en un balcón para que la luz solar active los fotoreceptores adecuados y ayude al cuerpo a ajustar su reloj interno. Este gesto favorece una curva de cortisol más estable, mejora la regulación de la melatonina y contribuye a una sensación de calma más sostenida a lo largo del día.

Temas Relacionados

Redes SocialesTikTokTikTok EspañaSaludSalud EspañaEstrésEspaña-SaludEspaña Noticias

Últimas Noticias

Este es el alimento que beneficia al hígado graso y ayuda a prevenir enfermedades hepáticas

La alimentación juega un papel crucial en la prevención y el control de enfermedades hepáticas

Este es el alimento que

El conflicto familiar que enfrenta Anabel Pantoja: la tensa relación entre su madre, Merchi, y su pareja, David Rodríguez

‘Lecturas’ saca a la luz el distanciamiento entre la madre de la influencer y su novio y que se hizo patente en el primer cumpleaños de su hija, Alma

El conflicto familiar que enfrenta

Las revistas del corazón esta semana: la decisión de Aitana y Plex que marcará el futuro de su noviazgo

Este miércoles, 26 de noviembre, también son protagonistas del kiosco María Palacios, mujer de Alessandro Lequio, que sale en su defensa tras su radical despido, y Marc Ostarcevic con unas llamativas declaraciones sobre Norma Duval

Las revistas del corazón esta

Marta Jiménez, neuropsicóloga: “La razón por la que no consigues vivir con paz mental es que vas con el acelerador y el freno pisados a la vez”

Identificar los pensamientos como simples construcciones mentales, sin tomarlos como verdades absolutas, facilita el desarrollo de la paz interior y reduce el impacto de pensamientos intrusivos

Marta Jiménez, neuropsicóloga: “La razón

Precio de la gasolina en España 2025: las tarifas más altas y más bajas hoy

El valor de los carburantes dependen de una serie de factores tanto nacionales como internacionales

Precio de la gasolina en
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones Extremadura 2025: los cuatro

Elecciones Extremadura 2025: los cuatro candidatos que competirán para presidir la Junta

Una pareja divorciada pide revisar la custodia, el uso de la vivienda y la manutención tras una denuncia archivada contra el padre: la Justicia concede custodia compartida y actualiza la pensión

El Congreso afrontará una situación insólita si Ábalos ingresa en prisión: mantendría el acta, pero no podría votar

“No sabemos qué va a pasar”: guardias civiles desalojados del cuartel de Torrelaguna denuncian una situación de “incertidumbre” al no tener alternativas de vivienda

Sumar se harta de los boicots del agitador Bertrand Ndongo e inicia los trámites en el Congreso para quitarle la acreditación: “Siempre lo hace con nosotras”

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2025: las tarifas más altas y más bajas hoy

Precio del aceite de oliva en España 2025: últimas variaciones y tendencias del mercado

Un arquitecto advierte sobre el riesgo de los edificios antiguos: la vivienda se puede “convertir en un lastre” si no se invierte en su mantenimiento y restauración

Cambio de euro a dólar hoy 26 de noviembre: cómo está la cotización y previsiones

Paloma Zabalgo, abogada: “Dejar en herencia la vivienda a todos los hijos es un error porque multiplica los conflictos y los desahucios entre hermanos”

DEPORTES

Así te hemos contado la

Así te hemos contado la victoria del Chelsea ante el FC Barcelona en Champions

El Chelsea anula a un FC Barcelona en desventaja y se lleva los tres puntos en Champions

El Mundial 2026 será el más grande… y el más caro de la historia: las entradas alcanzarán los 6.000 euros

Arman Tsarukyan vuelve a retar a Ilia Topuria a un combate: “¡Deja de correr! Quiero luchar por el título”

Almeida niega la posibilidad de cancelar la F1 en Madrid y asegura que las obras “van incluso por delante del calendario”