Detenido un policía local de Málaga en una operación contra el narcotráfico: hay otras ocho personas involucradas

En el operativo han incautado 20 kilos de cocaína, 128 gramos de hachís, fármacos, más de 37.000 euros en efectivo y varias armas

Coche patrulla de la Policía
Coche patrulla de la Policía Local de Málaga (Ayuntamiento)

La Policía Nacional ha detenido a nueve personas por introducir de partidas de droga en Torremolinos y Benalmádena. Entre los detenidos figura un agente en activo de la Policía Local de Málaga, según confirman las autoridades en el comunicado oficial. El resto de detenidos tienen un amplio historial delictivo.

La investigación se inició en junio con agentes del Grupo II de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta de la Comisaría Local de Torremolinos-Benalmádena, que detectaron la actividad de cabecillas de una organización criminal distribuyendo cocaína entre traficantes locales. De esta manera, se suma a la larga lista de casos que se acumulan en la Costa del Sol.

La investigación permitió identificar los domicilios y recursos empleados por la organización. Parte de ellos forman parte de un conocido clan radicado en el distrito este de la capital. A los nueve implicados se les atribuyen delitos de pertenencia a grupo criminal, tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas, blanqueo de capitales y extorsión.

Hay ocho personas detenidas en Algeciras, Ceuta e Ibiza (Policía Nacional)

Organización con un policía involucrado

El operativo ha permitido detener a nueve personas, destacando la participación de un agente de la Policía Local. También se han investigado varios domicilios y vehículos utilizados por los miembros de la organización, así como los puntos principales de distribución de la droga en las barriadas malagueñas de El Palo y Churriana. Destacan dos fincas situadas frente a la playa de El Palo, gestionadas por uno de los clanes identificados, que suman 1.600 metros cuadrados.

Durante el operativo, se realizaron cuatro registros domiciliarios en Málaga capital. Para acceder a uno de los inmuebles, los agentes tuvieron que escalar un muro perimetral y entrar por una ventana, maniobra con la que lograron evitar que el principal investigado se deshiciera de la droga o escapara de la acción policial.

En las intervenciones, la Policía Nacional incautó 20 kilos de cocaína, 128 gramos de hachís, fármacos, más de 37.000 euros en efectivo, cuatro vehículos, un fusil, una pistola simulada, un arma blanca prohibida y munición variada. Los encargados de la investigación tendrán que esclarecer cuál era el papel del policía, si les aportaba ventajas al tener información del cuerpo de seguridad o se trataba de una implicación anecdótica.

Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Guardia Civil, han desarticulado un grupo criminal que introducía grandes partidas de cocaína ocultas en bolsas de ropa sucia por el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, ha informado este viernes la Jefatura Superior de la Policía de Madrid.

Detenidos y el problema de seguridad

Tras la operación, los detenidos fueron puestos a disposición judicial. El juzgado decretó el ingreso en prisión para cuatro de los arrestados, incluidos integrantes del conocido clan protagonista de la trama, al considerar que puede haber riesgo de fuga o eliminación de pruebas, o basándose en su historial delictivo.

La operación policial ha asestado un golpe a la distribución de droga en la zona occidental de la provincia de Málaga y confirma el alcance y la capacidad de las organizaciones criminales que operan en el litoral andaluz. El caso sigue abierto y no se descartan nuevas actuaciones policiales vinculadas a esta organización. No obstante, el narcotráfico sigue siendo un grave problema de seguridad en el sur de la Península, que ve como de forma constante se introduce droga en las costas españolas.

