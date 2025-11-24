Las mejores canciones para escuchar en Apple España en cualquier momento y lugar

España

Las mejores canciones para escuchar en Apple España

Apple se ha convertido en un fuerte competidor en la guerra por el streaming musical

Apple y Spotify pelean por ofrecer los mejores servicios de streaming de música y podcast.

Empresas de la industria musical y artistas han encontrado en las plataformas de streaming una alternativa para que las canciones lleguen a más personas y más países, un buen ejemplo de ello ha sido Apple, que ha sacado ventaja y ya se posiciona como una de las vías favoritas a usar por el público español.

Sin embargo, ante un amplio catálogo musical que caracteriza al nuevo milenio es fácil perderse las novedades o las canciones más escuchadas del momento, por lo que Apple ofrece su listado de los temas que actualmente están conquistado a sus usuarios.

Lista de lo más escuchado

1. La Perla

ROSALÍA y Yahritza Y Su Esencia

El tema de ROSALÍA y Yahritza Y Su Esencia se mantiene en primer lugar.

2. Reliquia

ROSALÍA

El sencillo más reciente de ROSALÍA ya se vislumbra como un nuevo clásico. Reliquia entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

3. Berghain

ROSALÍA, Björk y Yves Tumor

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a ROSALÍA, Björk y Yves Tumor. Quizás por esto es que Berghain debuta en el ranking directamente en el tercer lugar.

4. Sexo, Violencia y Llantas

ROSALÍA

Lo más nuevo de ROSALÍA, Sexo, Violencia y Llantas, entra directamente al cuarto lugar de la lista de favoritos. ¿Alcanzará el preciado número uno en las preferencias?

5. Dios Es Un Stalker

ROSALÍA

Cosechar éxitos es sinónimo de ROSALÍA. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada Dios Es Un Stalker, debute en la quinta posición en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera calidad?

6. Divinize

ROSALÍA

Divinize de ROSALÍA se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Por ello, sigue en la sexta posición.

7. La Yugular

ROSALÍA

La Yugular de ROSALÍA es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma. Hoy se sigue ubicando en la séptima posición.

8. SUPERESTRELLA

Aitana

Con una diferencia favorable de 1, la nueva rola de Aitana se sitúa hoy en el puesto 8 en las lista de temas preferidos por los oyentes.

9. Porcelana

ROSALÍA

El hit de ROSALÍA se encuentra en noveno lugar, en claro descenso de las preferencias. En el conteo anterior, estaba en el puesto 8.

10. Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 066

Bizarrap y Daddy Yankee

Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 066, interpretado por Bizarrap y Daddy Yankee, continúa en el décimo lugar de la lista.

Apple Music significa más del 6% de ingresos a la empresa

Con sus servicios, Apple también
Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming. (REUTERS/Mike Segar)

La plataforma continúa consolidándose como uno de los servicios de streaming más relevantes del mercado internacional. Durante 2024, por ejemplo, llegó los 98,2 millones de suscriptores, lo que representa un incremento de 8,4 millones con respecto al año anterior, una tendencia ascendente que evidencia la preferencia del público y la capacidad de Apple para competir con otras plataformas líderes del sector.

En términos financieros, el servicio de música generó 9.200 millones de dólares en 2024, ganancias que demuestran su peso dentro del ecosistema de Apple al contribuir con un significativo 6,4% de los ingresos totales de la empresa. Otro dato interesante es el perfil demográfico de su audiencia, pues el 56% de los usuarios son mujeres, frente a un 44% de hombres, lo que refleja una distribución de usuarios más equilibrada que en otros servicios similares.

Disponible en 167 países y con un catálogo de más de 100 millones de canciones y 30 mil listas de reproducción, Apple Music ofrece una experiencia sonora amplia, diversa y personalizada. Además, se distingue por su modelo de retribución a los artistas, pagando en promedio $0,01 por cada reproducción.

