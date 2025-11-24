España

Globos de sirena, una gran tarta y una temática muy especial: todos los detalles del primer cumpleaños de Alma, la hija de Anabel Pantoja

La hija de la influencer y David Rodríguez ha cumplido su primer año de vida rodeada de todos sus seres queridos

Guardar
Anabel Pantoja y Alma (INSTAGRAM).
Anabel Pantoja y Alma (INSTAGRAM).

El 23 de noviembre se ha convertido en una fecha marcada en rojo para Anabel Pantoja y su pareja, David Rodríguez. Su hija Alma ha cumplido un año, y la pareja ha vivido esta celebración como un nuevo comienzo tras una etapa especialmente dura, marcada por el ingreso hospitalario de la pequeña con solo un mes de vida. La familia, que ha atravesado momentos de angustia y preocupación, vuelve por fin a respirar, y lo hace con la alegría propia de quienes han visto de cerca la fragilidad de la vida.

Anabel, que este sábado participó en la gala de Bailando con las estrellas, llegó al cumpleaños el domingo todavía con las emociones a flor de piel. “Hace un año que di a luz a lo más grande que tengo en mi casa. Estará dormida, pero te quiero”, decía ante sus seguidores poco después de su actuación, visiblemente conmovida al recordar aquel 23 de noviembre en el que su vida dio un giro definitivo.

La pareja ha considerado que una ocasión así no se podía dejar pasar y, aunque suelen ser muy discretos en todo lo referente a la niña, Anabel y David han querido mostrar algunos detalles del primer cumpleaños de Alma. La fiesta, organizada en Madrid, estuvo presidida por una decoración de inspiración marina. Globos en tonos pastel con forma de sirenas, caballitos de mar, estrellas y flores componían un ambiente dulce y alegre que inundaba el rincón preparado para la merienda. Anabel acompañó las imágenes con una frase que delata el impacto del momento: “No tengo palabras para esto”.

En la mesa, un variado picoteo esperaba a los invitados: desde embutidos y mini hamburguesas hasta quesos, golosinas y otros aperitivos. A la celebración acudieron familiares y amigos muy cercanos, entre ellos Nagore Robles, Belén Esteban, Isa Pantoja y Asraf Beno, quienes no quisieron perderse un día tan señalado para la sobrina de Isabel Pantoja.

Uno de los elementos más comentados fue la tarta de cumpleaños. Los padres de Alma eligieron un pastel casero de bizcocho y nata, decorado también con motivos marinos: pequeñas sirenas, estrellas y caballitos de mar coronaban el dulce, coherente con el resto de la decoración. Fue el broche perfecto para una fiesta pensada al detalle, en la que la niña, aunque aún pequeña para comprender su relevancia, estaba rodeada de amor.

Cumpleaños de Alma (@anabelpantoja00).
Cumpleaños de Alma (@anabelpantoja00).

Las felicitaciones más esperadas

Entre los muchos mensajes recibidos, hubo dos que destacaron especialmente. Uno fue el de Belén Esteban, una de las personas más importantes en la vida de Anabel. “Felicidades Alma. Tu primer año de vida, qué felicidad tenerte en nuestra vida. Te quiero con locura”, escribió junto a varias imágenes con la pequeña. “Qué maravilla lo que habéis organizado para mi niña”, añadía, tras ver el despliegue de la celebración.

La otra dedicatoria significativa fue la de Merchi, madre de Anabel y abuela de la protagonista del día. Su mensaje, cargado de emoción, repasaba el impacto que la llegada de Alma tuvo en su vida: “Parece mentira que ya ha pasado un año que te cogí por primera vez en mis brazos y me impregnaste de luz, amor, vida y me devolviste la sonrisa. He compartido contigo durante este año muchos momentos de emociones, llantos, risas, alegrías y quiero seguir viviendo esos momentos muchos años más. Feliz cumpleaños princesa. Te amo hasta el infinito. Tu abuela”.

Belén Esteba y Alma (INSTAGRAM).
Belén Esteba y Alma (INSTAGRAM).

Para acompañar la celebración, Anabel publicó imágenes inéditas del día que cambió su vida. Vídeos previos al parto, momentos en la piscina intentando calmar los nervios o instantes en el sofá junto a su madre, que no se separó de ella en las horas decisivas. También recuperó la carta que David leyó en voz alta antes del nacimiento, escrita simbólicamente como si la enviara la propia Alma. En ese texto figuraban, entre otras cosas, las dificultades de los últimos días del embarazo, cuando la influencer vivía sola en Canarias y él trabajaba fuera.

Temas Relacionados

Anabel PantojaBelén EstebanFamosos EspañaGente EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Cómo practicar la paciencia y la tolerancia, según un psicólogo: “No luchar por escapar o arreglar una situación cuando no se puede”

El psicólogo da sus claves para manejar situaciones frustrantes en el día a día

Cómo practicar la paciencia y

La Audiencia Nacional rechaza el asilo de una colombiana víctima de violencia de género porque en su país existen mecanismos para protegerla

Según el relato de la mujer, la violencia alcanzó tal gravedad que llegó a provocar un aborto, su hospitalización y una situación de persecución continuada que, a su juicio, ponía en peligro su vida

La Audiencia Nacional rechaza el

Aurelio Rojas, cardiólogo: “Si no te lavas los dientes puedes acabar con una infección en el corazón”

El especialista advierte de que una mala salud bucodental facilita la entrada de bacterias al torrente sanguíneo, lo que puede desencadenar infecciones graves

Aurelio Rojas, cardiólogo: “Si no

Precio de la gasolina en España 2025: las tarifas más altas y más bajas hoy

Aquí está la lista de los precios más bajos de los combustibles y también los más caros en seis de las ciudades más importantes de España

Precio de la gasolina en

Los invitados de ‘El Hormiguero’ esta semana: cuatro invitados españoles para competir contra ‘La Revuelta’ de Broncano

El programa presentado por Pablo Motos en Antena 3 comienza la semana recibiendo en plató al piloto Álex Márquez

Los invitados de ‘El Hormiguero’
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia Nacional rechaza el

La Audiencia Nacional rechaza el asilo de una colombiana víctima de violencia de género porque en su país existen mecanismos para protegerla

Juan José Ebenezer, sobre la moda de las llantas grandes: “Hace que el coche tenga menos potencia”

El enfrentamiento entre Marlaska y las asociaciones de la Guardia Civil: exigencias de dimisión por la “desidia y el abandono”, mientras el ministro denuncia un “sesgo político”

Juicio a la “Sagrada Familia” de Cataluña: Jordi Pujol y sus siete hijos afrontan un proceso que pone en jaque su legado y busca destapar décadas de corrupción

La Guardia Civil hace públicos todos los planos y detalles técnicos del gran depósito para guardar cocaína y hachís que quiere construir en Sevilla

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2025: las tarifas más altas y más bajas hoy

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva hoy 24 de noviembre

Esto es lo que debes hacer las 24 horas después de que te despidan, según un abogado: “Muchas personas cometen errores que les pueden costar miles de euros”

Cotización del euro frente al dólar hoy 24 de noviembre

Así era la economía española en 1975: un país entre la escasez y los bajos salarios en el final de la dictadura

DEPORTES

Así quedó Fernando Alonso y

Así quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en la tabla de pilotos de la Fórmula 1

Así te hemos contado la victoria de Italia ante España en la Copa Davis

Italia se impone a España en los individuales y levanta su tercera Copa Davis consecutiva

Isi Palazón, jugador del Rayo, sobre los hábitos alimenticios que tenía cuando empezó: “Cenaba un bocadillo de jamón york con mayonesa y tinto de verano”

Florentino Pérez, sobre el ‘caso Negreira’ y el Barcelona: “No es normal que hayan pagado al vicepresidente de los árbitros más de 8 millones durante 17 años”