Globos de sirena, una gran tarta y una temática muy especial: todos los detalles del primer cumpleaños de Alma, la hija de Anabel Pantoja

Anabel Pantoja y Alma (INSTAGRAM).

El 23 de noviembre se ha convertido en una fecha marcada en rojo para Anabel Pantoja y su pareja, David Rodríguez. Su hija Alma ha cumplido un año, y la pareja ha vivido esta celebración como un nuevo comienzo tras una etapa especialmente dura, marcada por el ingreso hospitalario de la pequeña con solo un mes de vida. La familia, que ha atravesado momentos de angustia y preocupación, vuelve por fin a respirar, y lo hace con la alegría propia de quienes han visto de cerca la fragilidad de la vida.

Anabel, que este sábado participó en la gala de Bailando con las estrellas, llegó al cumpleaños el domingo todavía con las emociones a flor de piel. “Hace un año que di a luz a lo más grande que tengo en mi casa. Estará dormida, pero te quiero”, decía ante sus seguidores poco después de su actuación, visiblemente conmovida al recordar aquel 23 de noviembre en el que su vida dio un giro definitivo.

La pareja ha considerado que una ocasión así no se podía dejar pasar y, aunque suelen ser muy discretos en todo lo referente a la niña, Anabel y David han querido mostrar algunos detalles del primer cumpleaños de Alma. La fiesta, organizada en Madrid, estuvo presidida por una decoración de inspiración marina. Globos en tonos pastel con forma de sirenas, caballitos de mar, estrellas y flores componían un ambiente dulce y alegre que inundaba el rincón preparado para la merienda. Anabel acompañó las imágenes con una frase que delata el impacto del momento: “No tengo palabras para esto”.

En la mesa, un variado picoteo esperaba a los invitados: desde embutidos y mini hamburguesas hasta quesos, golosinas y otros aperitivos. A la celebración acudieron familiares y amigos muy cercanos, entre ellos Nagore Robles, Belén Esteban, Isa Pantoja y Asraf Beno, quienes no quisieron perderse un día tan señalado para la sobrina de Isabel Pantoja.

Uno de los elementos más comentados fue la tarta de cumpleaños. Los padres de Alma eligieron un pastel casero de bizcocho y nata, decorado también con motivos marinos: pequeñas sirenas, estrellas y caballitos de mar coronaban el dulce, coherente con el resto de la decoración. Fue el broche perfecto para una fiesta pensada al detalle, en la que la niña, aunque aún pequeña para comprender su relevancia, estaba rodeada de amor.

Cumpleaños de Alma (@anabelpantoja00).

Las felicitaciones más esperadas

Entre los muchos mensajes recibidos, hubo dos que destacaron especialmente. Uno fue el de Belén Esteban, una de las personas más importantes en la vida de Anabel. “Felicidades Alma. Tu primer año de vida, qué felicidad tenerte en nuestra vida. Te quiero con locura”, escribió junto a varias imágenes con la pequeña. “Qué maravilla lo que habéis organizado para mi niña”, añadía, tras ver el despliegue de la celebración.

La otra dedicatoria significativa fue la de Merchi, madre de Anabel y abuela de la protagonista del día. Su mensaje, cargado de emoción, repasaba el impacto que la llegada de Alma tuvo en su vida: “Parece mentira que ya ha pasado un año que te cogí por primera vez en mis brazos y me impregnaste de luz, amor, vida y me devolviste la sonrisa. He compartido contigo durante este año muchos momentos de emociones, llantos, risas, alegrías y quiero seguir viviendo esos momentos muchos años más. Feliz cumpleaños princesa. Te amo hasta el infinito. Tu abuela”.

Belén Esteba y Alma (INSTAGRAM).

Para acompañar la celebración, Anabel publicó imágenes inéditas del día que cambió su vida. Vídeos previos al parto, momentos en la piscina intentando calmar los nervios o instantes en el sofá junto a su madre, que no se separó de ella en las horas decisivas. También recuperó la carta que David leyó en voz alta antes del nacimiento, escrita simbólicamente como si la enviara la propia Alma. En ese texto figuraban, entre otras cosas, las dificultades de los últimos días del embarazo, cuando la influencer vivía sola en Canarias y él trabajaba fuera.