Embalses en España se encuentran al 53,33 % de su capacidad este lunes 24 de noviembre

El estatus de los embalses de agua en España (EFE)

España mantiene sus reservas de agua al 53,33 % de su capacidad este lunes 24 de noviembre, de acuerdo con la más reciente actualización del Boletín Hidrológico Peninsular, proporcionado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

Esto indica que la retención de este recurso natural en el país subió en comparación con la capacidad que se reportó hace una semana.

Estar actualizados sobre la capacidad de los embalses en España se ha convertido en un tema clave para comprender la administración de los recursos hídricos en el país.

Así están las reservas de agua en España

Fecha: lunes 24 de noviembre de 2025.

Capacidad: 56.041 hm3.

Total de agua embalsada: 29.886 hm3.

Porcentaje de agua embalsada: 53,33 %.

Variación de hace una semana: 1.094 hm3.

Variación porcentual semanal: 1,95 %.

Agua embalsada registrada hace un año: 28.717 hm3.

Porcentaje de agua embalsada hace un año: 51,24 %.

Cómo están los embalses en España

Los embalses de agua están a su 53,33 % de capacidad (Reuters)

Andalucía: 45,01%.

Aragón: 53,29%.

Asturias: 57,24%.

C. Valenciana: 39,72%.

Cantabria P. Vasco La Rioja: 36,21%.

Castilla-La Mancha: 50,22%.

Cataluña: 71,69%.

Comunidad de Castilla y León: 54,93%.

Extremadura: 59,30%.

Galicia: 57,98%.

Murcia: 23,65%.

Navarra: 32,48%.

Tips para ahorrar agua

Independientemente de la capacidad en los embalses en España, siempre se debe ser responsable con su uso. Por ello, el Miteco publicó una serie de tips para ahorrar agua desde los hogares.

Antes de dormir anote la cifra que marca el contador de agua y al despertar, antes de cualquier consumo, volver a leerlo. Si la cifra del contador ha cambiado, es posible que exista alguna fuga.

Otra de las fugas silenciosas es a través del inodoro, para descubrir si existe alguna se puede teñir el agua de la caja con algún tinte inofensivo lo que facilitara si hay algun desperdicio de agua.

El goteo aparentemente inocuo de un grifo puede suponer, a la larga, pérdidas de agua muy significativas de alrededor de 30 litros cada día. Si detectas una gotera de este tipo, lo mejor es arreglarla lo antes posible.

Si vas a ausentarte de tu vivienda durante unos días y no tienes instalado ningún sistema de riego automático, es mejor cerrar la llave de paso del agua. Así se evitan pérdidas de agua por pequeñas fugas o inundaciones por roturas imprevistas.