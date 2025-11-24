España

Cotización del euro frente al dólar hoy 24 de noviembre

Todos los días se ajusta el precio de las monedas de acuerdo a su valor actual

El euro es la moneda
El euro es la moneda de la Unión Europea y su símbolo es €.

La relación euro-dólar es clave para entender qué está pasando en la economía global. Cuando una de estas monedas se mueve, los efectos se sienten en las bolsas, en los precios de productos importados y hasta en las decisiones de inversión de grandes empresas.

Hoy, la divisa estadounidense muestra variaciones importantes frente al euro, en un contexto marcado por cambios en las tasas de interés, datos económicos mixtos y tensiones geopolíticas.

Aquí te contamos cómo se movió el tipo de cambio este 24 de noviembre y qué factores están detrás de su comportamiento.

En cuánto está el tipo de cambio

El euro es la moneda
El euro es la moneda oficial de la Unión Europea.

En la última sesión, el mercado de divisas experimentó variaciones en el dólar estadounidense y el euro. De acuerdo con los últimos datos, 1 dólar estadounidense se cambia por 0,8680 euros.

Estas variaciones en el tipo de cambio son indicativas de cómo los cambios económicos, las políticas de la Reserva Federal (Fed) de EE.UU. y el Banco Central Europeo, junto con los acontecimientos geopolíticos y socioeconómicos, afectan la valoración de las monedas.

Mantenerse al día con el tipo de cambio es crucial para los agentes de la economía mundial, ya que facilita la toma de decisiones informadas y adecuadas en un panorama económico.

Previsiones de la Comisión Europea este 2025

El euro es la moneda
El euro es la moneda oficial de 20 países de la Unión Europea.

En su reporte de primavera 2025, la Comisión Europea informó que la actividad económica de la región inició el año con un fundamento más firme del esperado. Se prevé que este comportamiento se mantenga estable durante el resto del periodo y que la recuperación se concrete en 2026, en un contexto de incertidumbre internacional y tensiones comerciales.

El organismo resalta que la inflación bajó a 2,4% en 2024 y que la eurozona alcanzaría la meta de 2% establecida por el Banco Central Europeo durante 2025 y la mantendría el año siguiente, reflejando una desaceleración inflacionaria constante.

La atención de los mercados globales está centrada en la política comercial de Estados Unidos, donde la administración Trump ha impulsado la aplicación de nuevos aranceles a socios estratégicos.

La Comisión también indica que el aumento de los aranceles estadounidenses incentiva el consumo de bienes nacionales, pero al mismo tiempo incrementa los costos de productos importados para consumidores y empresas, lo que representa un impacto negativo en la oferta.

Las controversias por la permanencia de euro

Actualmente, el euro refleja diversas controversias relacionadas con su permanencia y estabilidad dentro de la Eurozona, debido a desafíos económicos, políticos y estructurales que han puesto a prueba la unidad y resiliencia de la moneda única. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha revisado a la baja las perspectivas de crecimiento de la zona euro para este año, ubicándolas en apenas un 1,0%, debido principalmente a la debilidad de la inversión, la inflación persistente y los riesgos geopolíticos y comerciales que afectan la confianza de consumidores y mercados.

Una de las principales críticas actuales al euro gira en torno a fallas estructurales en la gobernanza económica de la Unión Monetaria Europea (UME). Expertos señalan la ausencia de una unión bancaria sólida que asegure una regulación efectiva y un mecanismo eficiente para resolver crisis financieras, así como la falta de una unión fiscal que pueda emitir deuda común y realizar transferencias presupuestales para enfrentar choques económicos negativos. Estas deficiencias limitan la capacidad de reacción frente a crisis y contribuyen a debates sobre la viabilidad a largo plazo del euro sin reformas profundas.En el ámbito monetario, el Banco Central Europeo (BCE) ha adoptado medidas como la reducción de los tipos de interés en enero de 2025 para estimular la economía, frente a una inflación todavía alta y presiones económicas internas que ralentizan el crecimiento. Sin embargo, la débil demanda externa y los problemas de competitividad siguen lastrando a las exportaciones de la zona euro, complicando la recuperación económica y generando incertidumbre sobre la efectividad de las políticas actuales para afianzar la estabilidad de la moneda

