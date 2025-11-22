El remake de esta película de terror atrapa a los usuarios de Disney+ en España este fin de semana

Se estrena el próximo 19 de noviembre Crédito: (Hulu Latinoamérica)

La mano que mece la cuna de 2025 es una versión moderna y algo más oscura del clásico de 1992, producida por 20th Century Studios y estrenada directamente en streaming a través de Disney+ y Hulu para Estados Unidos.

Este filme sigue a Claire Bartel (Annabella Sciorra) es una feliz madre y esposa que, tras sufrir un traumático incidente, contrata a Peyton Flanders (Rebecca De Mornay) como niñera para cuidar de sus hijos. Lo que parece una ayuda perfecta pronto se convierte en una pesadilla cuando Peyton revela sus verdaderas intenciones de venganza y destrucción familiar.

En esta reimaginación de 2025, se explora el thriller psicológico con toques de horror corporal y suspense doméstico, actualizado a temas contemporáneos como la maternidad en la era digital y la vulnerabilidad familiar. La directora Michelle Garza Cervera le da un giro más “seductor y aterrador”, con énfasis en la obsesión y el instinto maternal retorcido.

Desde drama, ficción y hasta comedia, estos son los títulos favoritos

1. Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos

Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos presenta un nuevo tráiler.

Con un mundo retrofuturista inspirado en los años 60 como telón de fondo, la Primera Familia de Marvel deberá hacer frente a su mayor desafío hasta la fecha. Obligados a buscar el equilibrio entre su papel de héroes y sus fuertes vínculos familiares, tendrán que defender la Tierra de un hambriento dios espacial llamado Galactus y su intrigante heraldo, Estela Plateada.

2. Zootopia 2 | Tráiler oficial

Zootopia 2 presenta un nuevo tráiler.

3. Ponte en mi lugar de nuevo

Ha llegado el primer adelanto de la esperada secuela de "Viernes de locos" . Crédito: YT, Disney Studios LA

Años después de que Tess y Anna atravesaran una crisis de identidad, Anna ahora tiene una hija y una futura hijastra. Mientras enfrentan los innumerables desafíos que surgen cuando dos familias se fusionan, Tess y Anna descubren que el rayo puede caer dos veces.

4. La mano que mece la cuna

Maika Monroe interpreta a una niñera psicótica. (Disney+)

Una madre de familia acomodada contrata a Polly Murphy como niñera, pero pronto descubre que esta mujer no es quien dice ser.

Remake de “La mano que mece la cuna” (1992).

5. Todas las de la ley (All’s Fair)

Ellas no solo participan del juego, ellas hacen las reglas. Disney

Un grupo de abogadas especialistas en divorcios abandona un bufete dominado por hombres para abrir su propio y exitoso despacho. Brillantes, feroces y emocionalmente complejas, lidian con rupturas de alto riesgo, escándalos y lealtades cambiantes, tanto en los tribunales como en su círculo íntimo. En un mundo donde el dinero manda y el amor es un campo de batalla, estas mujeres no solo juegan, sino que cambian las reglas.

6. Predator: Badlands |Tráiler oficial

Depredador: Tierras Salvajes presenta un nuevo tráiler.

7. Una Navidad muy Jonas Brothers

Se estrena esta próxima semana en la plataforma Disney . (Disney Latinoamérica)

Los Jonas Brothers tratan de llegar a casa a tiempo para pasar la Navidad con sus familias.

8. High Potential

Morgan, una madre soltera de tres hijos con una mente brillante, reorganiza unas pruebas durante su turno como limpiadora del departamento de policía, ayudando en la resolución de un caso irresoluble. Crédito: Disney

Morgan es una madre soltera con una mente excepcional, cuya habilidad poco convencional para resolver crímenes conduce a una asociación inusual e imparable con un detective experimentado.

9. El Grinch

Personaje creado por Dr. Seuss sobre un personaje que odia la navidad

Cada año, en Navidad, los lugareños perturban su pacífica soledad con celebraciones cada vez más desmesuradas, luminosas y ruidosas. Cuando los Quién declaran que ese año van a preparar una Navidad el triple de grande, el Grinch se da cuenta de que solo hay un modo de recuperar algo de paz y silencio: robar la Navidad. Para ello, decide hacerse pasar por Santa Claus en Nochebuena, haciéndose con un reno muy peculiar para tirar de su trineo. Mientras tanto, en Villa Quién, una dulce niña llamada Cindy-Lou, desbordante de espíritu navideño, planea con sus amigos atrapar a Papá Noel durante su visita en Nochebuena para darle las gracias por ayudar a su trabajadora madre. Sin embargo, a medida que se acerca la noche mágica, sus buenas intenciones amenazan con chocar con las del Grinch, mucho más perversas.

10. Muerte en la familia Murdaugh

Maggie y Alex disfrutan de una vida privilegiada como miembros de una de las familias más poderosas de Carolina del Sur. Pero cuando su hijo Paul se ve involucrado en un accidente náutico fatal, la familia enfrenta una prueba sin precedentes. Crédito: Disney

Maggie y Alex disfrutan de una vida de lujo y privilegio como miembros de una de las dinastías legales más poderosas de Carolina del Sur. Pero cuando su hijo Paul se ve involucrado en un accidente náutico mortal, la familia se enfrenta a una prueba sin precedentes. A medida que salen a la luz los detalles y surgen nuevos desafíos, las conexiones de la familia con varias muertes misteriosas plantean preguntas que amenazan todo lo que Maggie y Alex aprecian.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

