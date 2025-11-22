España

Estos son los ganadores del sorteo de Bonoloto de este 22 de noviembre

Estos son los números premiados del sorteo de hoy. Aquí puedes comprobar si eres uno de los ganadores

Guardar
Para ganar el premio mayor
Para ganar el premio mayor de Bonoloto tienes que acertar con los seis números de la combinación ganadora. (Infobae/Jovani Pérez)

Loterías y Apuestas del Estado dio a conocerlos resultados de su último sorteo de Bonoloto. Averigüe aquí si resultó ser el afortunado premiado con millones de euros

Fecha: sábado 22 de noviembre de 2025.

Combinación ganadora: 22, 23, 40, 43, 44 y 46.

Complementario: 35.

Íntegro: 8.

El sorteo millonario de BonoLoto se lleva a cabo todos los días de la semana, de lunes a domingo.

Recuerda que todos los boletos premiados tienen un plazo de caducidad, que viene indicado en el reverso. En el caso de Bonoloto, únicamente tienes tres meses contados a partir del día siguiente después del sorteo para cobrarlo.

Este plazo puede ampliarse sólo si el último del periodo fuera festivo. Pasado este tiempo se perderá el derecho a recibir el premio y dicho importe quedaría en beneficio del Tesoro Público.

Procura que el boleto no se lastime, ya que es el principal instrumento válido para solicitar el pago. Si el boleto llegara a lastimarse, se debe de solicitar a Loterías y Apuestas del Estado que compruebe si coincide con el número premiado y diera su autorización para cobrarlo.

¿Cómo jugar BonoLoto?

Como cada sábado, se llevó
Como cada sábado, se llevó a cabo un sorteo de la Bonoloto (Loterías y Apuestas del Estado)

Bastan dos euros para poder jugaren la lotería de BonoLoto y tener la posibilidad de ganar varios millones de euros.

Cada apuesta de BonoLoto consiste en seleccionar seis números de una tabla de 49, dígitos que van desde el 1 y hasta el 49. Esta selección puede ser de forma manual o automática, es decir, aleatoria.

Para tener mayores oportunidades de ganar, puedes aumentar hasta ocho combinaciones de seis números, ya sea de una sola vez o una combinación de más números.

Con BonoLoto puedes obtener un premio desde los tres aciertos. Sin embargo, mientras más aciertos tengas, más grande es la cantidad.

Loterías y Apuestas del Estado: más dos siglos de historia

Lotería y Apuestas del Estado es una Sociedad Estatal que está adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y recopila casi una decena de sorteos entre lo que se incluyen La Primitiva, BonoLoto, El Gordo de la Primitiva, La Quiniela, el Lototurf, el Quinigol, la Quíntuple Plus, la Lotería Nacional y los Euromillones.

Tan solo en 2022, Loterías y Apuestas del Estado superaron los 9.687 millones de euros en ventas, entregaron 6.148 millones de euros en premios, mientras que 3.486 millones de euros fueron ingresados por el tesoro público.

Las ganancias de esta empresa pública ha destinado 25,5 millones de euros a fines sociales, sumando 1.072.748 de beneficiarios, mientras que sus proveedores se han llevado 229 millones de euros, a la vez que da empleo a 516 personas.

El origen de esta empresa del Estado se remonta a más de dos siglos, en 1763, cuando el entonces Rey Calos III instauró la llamada “Lotería Real”, cuyas ganancias se destinaban al beneficio de hospitales, hospicios y a demás obras públicas.

Los pasos para jugar Bonoloto
Los pasos para jugar Bonoloto son muy sencillos (Pixabay)

El primer sorteo que se celebró era similar a La Primitiva, medio siglo después comenzó a jugarse la Lotería Nacional.

Fue entonces cuando se le cambió el nombre de Lotería Real a Lotería Primitiva Nacional, para unas décadas más tarde, cerca de cumplir su primer siglo de creación, se renombró como Lotería Nacional.

Durante el siglo XX comenzó a tomar una forma más parecida a lo que se conoce actualmente. Se sumó el sorteo de la Cruz Roja, La Quiniela, La Primitiva, El BonoLoto y El Gordo.

Las novedades continuarían en el siglo XXI, con la llegada de nuevos sorteos como Euromillones, Lototurf, Quíntuple Plus y El Quinigol.

Llegó entonces el 3 de diciembre de 2010, cuando un decreto de ley creó a la entidad pública empresarial Loterías y Apuestas del Estado como la conocemos en la actualidad.

Temas Relacionados

Bonolotoespaña-loteríasNoticias

Últimas Noticias

La Primitiva: jugada ganadora y resultado del último sorteo

Con Primitiva no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

La Primitiva: jugada ganadora y

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 5 de este 22 noviembre

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Super Once: estos son los

Iberia cancela temporalmente sus vuelos comerciales a Venezuela después de la advertencia de Estados Unidos a las aerolíneas

La compañía irá evaluando la situación para decidir cuándo retoma sus operaciones

Iberia cancela temporalmente sus vuelos

Santoral: cuáles son los santos que se conmemoran este 23 de noviembre

La lista los santos y mártires para que sepas a quiénes debes felicitar en un día como hoy

Santoral: cuáles son los santos

Efemérides del 23 de noviembre: qué pasó un día cómo hoy

Eventos que transformaron el rumbo de la humanidad y que se recuerdan este domingo

Efemérides del 23 de noviembre:
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Rechazada la nacionalidad española como

Rechazada la nacionalidad española como sefardí a una ciudadana venezolana: la Justicia concluye que sus antepasados no fueron expulsados en 1492

Reclaman una indemnización por un accidente de tráfico y su aseguradora lo recurre: la Justicia exime a Catalana Occidente de pagar al considerar insuficientes las pruebas

Si quieres evitar problemas con la baliza V16, ten siempre a mano en el coche este papel

Zapatero manda un mensaje de tranquilidad a los seguidores de Pedro Sánchez y alaba su trabajo: “Está decidido para ir a las elecciones y ganar”

La Guardia Civil detiene a un hombre de 61 años por el asesinato de su expareja en la localidad malagueña de Rincón de la Victoria

ECONOMÍA

Super Once: estos son los

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 5 de este 22 noviembre

Iberia cancela temporalmente sus vuelos comerciales a Venezuela después de la advertencia de Estados Unidos a las aerolíneas

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Juanma Lorente, abogado laborista, sobre las vacaciones: “No pueden empezar un viernes”

El gasto en luces de Navidad en las ciudades españolas: ¿cuánto valen los paisajes más espectaculares este año?

DEPORTES

Sonia Bermúdez anuncia las 25

Sonia Bermúdez anuncia las 25 convocadas para la final de la Nations League femenina: Edna Imade es la gran novedad

Andrés Iniesta tras el nacimiento del NSN Cycling Team: adiós a la presencia israelí y nuevo proyecto con acento español

Cuartos de Final de la Copa Davis entre España - República Checa, en directo: Granollers y Martínez sellan el pase de la Armada a semifinales

España necesita del dobles, pero certifica su pase a las semifinales de la Copa Davis tras vencer a República Checa

Courtois mete a David Raya entre los tres mejores porteros del mundo y se disculpa con Unai Simón: “Con la Selección merece seguir jugando”