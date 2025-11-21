España

HOMERUN adquiere Floood y se posiciona como referencia independiente en Music Marketing

La operación permite ofrecer servicios especializados en música y cultura tanto a clientes propios como a otras agencias del mercado, consolidando un nuevo modelo B2B en el sector

HOMERUN ha cerrado la adquisición de Floood, estudio especializado en estrategias de música y cultura. La operación responde a la creciente demanda de las marcas por conectar con sus audiencias a través del territorio cultural y posiciona a HOMERUN como uno de los principales actores del Music Marketing en España.

La decisión estratégica de mantener Floood operativa de forma independiente permite a HOMERUN fortalecer su oferta integral para clientes actuales y, simultáneamente, abrir una nueva línea de negocio B2B: ofrecer los servicios especializados de Floood a otras agencias, estudios creativos y consultoras que necesiten expertise en Music Marketing para sus proyectos.

Música y creatividad: una sintonía perfecta

“El Music Marketing requiere un nivel de especialización que va más allá de las capacidades tradicionales de una agencia. Se trata de entender géneros, subculturas, tendencias emergentes y ecosistemas de artistas, y cómo cada marca puede generar conexiones auténticas con su público”, explica Juan Pablo López, CEO de HOMERUN.

El panorama publicitario español cuenta con infinidad de agencias que ocasionalmente se enfrentan a proyectos que requieren conocimiento especializado en Music Marketing sin contar con esa capacidad internamente. Floood se convierte así en partner estratégico para esas compañías, actuando como consultor externo, productor especializado o brazo ejecutor de estrategias musicales.

El branding musical ha evolucionado hasta convertirse en una disciplina estratégica fundamental para las marcas. Ya no se trata únicamente de elegir una banda sonora, sino de construir una identidad coherente que refuerce los valores de la marca y genere verdadera conexión emocional con la audiencia.

Por su parte, José María Díaz, Director Creativo de HOMERUN, asegura que debido a nuestro expertise en campañas en las que la música tiene un peso fundamental, esta adquisición impulsa el valor de nuestro servicio creativo de forma exponencial. Ahora, más allá de la conceptualización, podemos integrar la música como absoluta protagonista también en la estrategia y la ejecución.”

En la misma línea, Christian Len y Marc Vilà, cofundadores de Floood hablan de su integración en HOMERUN como un salto exponencial y una oportunidad para situar a más marcas en la vanguardia del marketing musical y cultural: “Después de dos décadas en el sector, sabemos del impacto que tienen la música y la cultura en la conexión entre marcas y personas. En un tiempo de digitalización acelerada, la dimensión experiencial se ha convertido en un valor estratégico, y la música sigue siendo el lenguaje más directo y emocional”.

Datos y alcance

La música es el segundo elemento más recordado de una campaña publicitaria, solo por detrás de la marca misma. Las campañas que desarrollan estrategias sonoras originales logran un incremento del 20% en el recuerdo de marca frente a aquellas que usan soluciones genéricas, mientras que el branded content musical genera tasas de engagement significativamente superiores al contenido publicitario tradicional.

La unión de ambas agencias articula cuatro ejes principales: estrategia de marca sonora, posicionamiento cultural, conexión emocional con audiencias y producción de experiencias memorables. Estos servicios se traducen en proyectos como desarrollo de identidades sonoras corporativas, producción de eventos y festivales, colaboraciones con artistas, brand partnerships, curación musical para espacios físicos y digitales, y activaciones experienciales que integren música, arte y marca de forma coherente.

Música

