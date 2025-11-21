España

Embalses de agua se encuentran al 53,33 % de su capacidad este 21 de noviembre

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha actualizado su más reciente boletín sobre los estatus de los embalses de agua en España

Guardar
Desde el panorama general hasta
Desde el panorama general hasta la situación por cuenca, así están los embalses de agua hoy (EFE)

España mantiene sus reservas de agua al 53,33 % de su capacidad este viernes 21 de noviembre, de acuerdo con la más reciente actualización del Boletín Hidrológico Peninsular, publicado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

Esto quiere decir que la reserva de este recursos hídrico en el país subió en comparación con la capacidad que se documentó hace una semana.

España cuenta con una red de embalses que juega un papel estratégico en la regulación y almacenamiento del agua, por lo que su constante monitoreo es clave debido al impacto de este recurso desde la vida cotidiana hasta en todo tipo de industrias.

Situación general de los embalses de España

Fecha: viernes 21 de noviembre de 2025.

Capacidad: 56.041 hm3.

Total de agua embalsada: 29.886 hm3.

Porcentaje de agua embalsada: 53,33 %.

Variación de hace una semana: 1.094 hm3.

Variación porcentual semanal: 1,95 %.

Agua embalsada registrada hace un año: 28.717 hm3.

Porcentaje de agua embalsada hace un año: 51,24 %.

Capacidad de todos los embalses de España por comunidad autónoma

Hacer una revisión constante
Hacer una revisión constante de la capacidad de los embalses de agua es fundamental para conocer la situación hídrica del país (Europa Press)

Andalucía: 45,01%.

Aragón: 53,29%.

Asturias: 57,24%.

C. Valenciana: 39,72%.

Cantabria P. Vasco La Rioja: 36,21%.

Castilla-La Mancha: 50,22%.

Cataluña: 71,69%.

Comunidad de Castilla y León: 54,93%.

Extremadura: 59,30%.

Galicia: 57,98%.

Murcia: 23,65%.

Navarra: 32,48%.

Tips para ahorrar agua en la cocina

Independientemente de la capacidad en los embalses en España, siempre se debe ser responsable con su uso. Por ello, el Miteco publicó una serie de tips para ahorrar agua desde los hogares, específicamente desde la cocina.

Al momento de lavar los trastes, se puede utilizar un pequeño barreño de agua para enjabonar la vajilla y otro para el aclarado, así el consumo de agua se reduce sustancialmente.

En cambio si se va a comprar un lavavajillas se recomienda que sea de bajo consumo. Actualmente, los modelos con capacidad para 12-13 servicios tienen consumos de agua que van desde 6,5 hasta 18 litros por lavado, lo ideal es que su gasto por lavado sea inferior a 10 litros.

Además, algunos lavavajillas cuentan con programas de bajo consumo que apenas utilizan la mitad de agua que otros. Consulte el manual de instrucciones y mire los consumos de agua y energía de cada programa.

En los lavavajillas, el programa denominado “rápido” suele proporcionar ahorros de agua muy sustanciales, ya que elimina algunas fases de prelavado y enjuague.

El detergente también puede hacer la diferencia cuando de ahorrar agua se trata. Existen varios que cuentan con fosfatos mismos que contribuyen a la proliferación de algas en ríos y embalses, privando de oxígeno a la fauna acuática. En el mercado hay detergentes para la colada y jabones para la vajilla libres de fosfatos. Elígelos.

No tires el aceite usado por el fregadero, guárdalo en un pequeño bidón. Cuando se llene, puedes utilizarlo para hacer jabón o llevarlo al punto limpio.

Si te gusta el agua fría, no dejes correr el grifo: mete una botella con agua en la nevera.

Temas Relacionados

Embalses Españaaguasequíaespaña-noticiasNoticias

Últimas Noticias

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 21 de noviembre

El valor de los combustibles cambia constantemente, por eso es importante mantenerse informado sobre su valor

La gasolina más barata y

La cafetera Nespresso Inissia es una de las preferidas para los amantes del espresso y está de oferta en el Black Friday: tiene un 37% de descuento en Amazon

Esta máquina superventas permite disfutar del sabor delicioso de un buen café de bar desde casa. Está a un precio irresistible en la plataforma electrónica

La cafetera Nespresso Inissia es

Preocupación en Disney World: cinco personas han fallecido este último mes en el famoso parque de atracciones

Los incidentes registrados en distintos hoteles del complejo han involucrado suicidios, episodios médicos y situaciones en las que las circunstancias no se han esclarecido, según reportes de medios y autoridades locales

Preocupación en Disney World: cinco

Un hombre omitido del testamento de su padre pide que se respete su derecho de heredero forzoso y la Justicia lo concede: el tribunal le asigna un tercio de la herencia

Un heredero omitido de forma intencionada del testamento de su padre logró que la justicia reconociera su derecho a recibir una mayor parte de la herencia

Un hombre omitido del testamento

El tipo de ducha que recomienda un experto en reformas para evitar resbalones: “Son mucho más seguras”

Elegir entre bañera o ducha es una de las primeras dudas al reformar el baño: David Sevilleja analiza ambas opciones en sus redes y explica cómo la seguridad, la accesibilidad y el uso habitual del espacio pueden marcar la diferencia en esa decisión

El tipo de ducha que
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un hombre omitido del testamento

Un hombre omitido del testamento de su padre pide que se respete su derecho de heredero forzoso y la Justicia lo concede: el tribunal le asigna un tercio de la herencia

La Guardia Civil pondrá multas de hasta 200 euros a los asturianos que no cuenten con este elemento en su maletero durante las inclemencias del tiempo

La condena al fiscal general del Estado inflige una derrota al Gobierno y empaña el aniversario de la muerte de Franco

Interior reconoce que la crisis migratoria le “desborda” en Canarias y despliega por 890.000 euros los equipos de reconocimiento facial diseñados en Francia

Daniel López, nuevo presidente del Sindicato Profesional de Policía: “Tenemos leyes muy anticuadas que no se adecúan a la realidad policial del siglo XXI”

ECONOMÍA

La gasolina más barata y

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 21 de noviembre

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva hoy viernes 21 de noviembre

Actualización del tipo de cambio dólar-euro hoy 21 de noviembre

¿Cómo de importante es la energía nuclear en España? Estabilidad ante apagones y bajas emisiones vs. altos costes y residuos

Hacienda vigilará los pagos por Bizum y tarjeta a partir de 2026: a qué información tendrá acceso y quién debe preocuparse

DEPORTES

Cuartos de Final de la

Cuartos de Final de la Copa Davis entre España - República Checa, en directo: Granollers y Martínez sellan el pase de la Armada a semifinales

España necesita del dobles, pero certifica su pase a las semifinales de la Copa Davis tras vencer a República Checa

Courtois mete a David Raya entre los tres mejores porteros del mundo y se disculpa con Unai Simón: “Con la Selección merece seguir jugando”

Las vacaciones de Jannik Sinner: en un nuevo complejo de lujo en Italia con amigos y familia y jugando al golf

Juan Ferrando, el entrenador español que ha hecho que una plantilla modesta de Grecia aspire a la Champions: “Los objetivos, semana a semana”