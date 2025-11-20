España

Telefónica se asegura en exclusiva el fútbol europeo de la UEFA en España hasta 2031 por 1.464 millones de euros

La operadora prevé cerrar en los próximos días el contrato definitivo que le otorgará la emisión exclusiva de todas las competiciones europeas entre 2027 y 2031

Arranca una nueva edición de
Arranca una nueva edición de la UEFA Champions League (REUTERS/Stephane Mahe)

Telefónica ha cerrado, de forma provisional, un acuerdo para hacerse en exclusiva con los derechos audiovisuales de todas las competiciones de la UEFA en España durante el ciclo 2027/2028–2030/2031. El paquete incluye la Champions League, la Europa League, la Europa Conference League, la Youth League y la Supercopa de Europa. La operación, comunicada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), asciende a un total de 1.464 millones de euros, equivalentes a 366 millones por temporada.

La adjudicación aún debe formalizarse mediante la negociación y firma del contrato definitivo con la UEFA, un trámite que la compañía prevé completar en los próximos días. Una vez cerrado, el acuerdo garantizará a Telefónica el control íntegro de las principales competiciones europeas para su oferta residencial.

En un comunicado a la CNMV, la operadora subrayó que “la adquisición directa de UEFA de este contenido “premium” permitirá a Telefónica continuar diseñando y comercializando sus canales y contenidos con el mejor fútbol europeo”.

*Noticia en ampliación.

UEFATelefónicaFútbol EspañaEspaña-EconomíaEspaña-Noticias

