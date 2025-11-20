España

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Enseguida los resultados del Sorteo 1 de las 10:00 horas dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Guardar
Por 0.50 euros puedes participar
Por 0.50 euros puedes participar en cualquiera de los sorteos diarios de la Triplex de la Once (Infobae)

Conoce enseguida los números ganadoresdel sorteo de la Triplex de la Once de este jueves 20 de noviembre celebrado por los Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles), una de las principales loterías españolas que entrega millones de euros en premios.

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios nunca caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Combinación ganadora de la Triplex de la Once

Fecha: 20 de noviembre.

Tipo: Sorteo 1 de las 10:00 horas.

Combinación ganadora: 4, 1, 8.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran cinco sorteos de la Triplex de la Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar la Triplex de la Once?

¿No sabes como jugar la
¿No sabes como jugar la Triplex de la Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Archivo)

Para jugar la Triplex de la Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de tres cifras en la que cada número tiene que estar comprendido entre el 0 y el 9.

Tras definir tu combinación ganadora, deberás pagar 0,50 euros por sorteo.

Puedes comprar tu boleto de la Triplex de la Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

Lista de premios

La Triplex de la Once ofrece a sus jugadores la oportunidad de ganar uno de los seispremios que otorga cada sorteo, que son los siguientes:

Premio mayor. 150 euros, para aquel cuyos números coincidan con las tres cifras del número ganador y en el mismo orden.

Segundo lugar: 10 euros, para el jugador cuya apuesta coincida con las tres cifras del número ganador sin importar el orden.

Tercer lugar: 2 euros, para la apuesta cuyas dos primeras cifras coincidan con las dos primeras del número ganador y en el mismo orden.

Cuarto lugar: 2 euros, para quien tenga las dos últimas cifras igual que las dos últimas cifras del número ganador y en el mismo orden.

Quinto lugar: Reintegro, para el número cuya primera cifra coincida con la primera cifra del número ganador.

Sexto lugar: Reintegro, para el número cuya última cifra coincida con la última cifra del número ganador.

Temas Relacionados

Super OnceEspaña-EconomíaEspaña-Loteríasnoticias

Últimas Noticias

La curva de la felicidad revela la edad en la que tocas fondo, según la ciencia: hay esperanza a partir de los 50

Un análisis del NBER demuestra que el bienestar sigue una curva en U en casi todas las sociedades, con un bache universal alrededor de los 47 años

La curva de la felicidad

Cayetana Guillén Cuervo sorprende a David Broncano con la visita de su madre, Gemma Cuervo: “No puedo dejaros”

El espacio de RTVE vivió una noche única con el paso de seis invitados por el plató del Teatro Príncipe Gran Vía

Cayetana Guillén Cuervo sorprende a

Esta es la temperatura a la que recomiendan poner la calefacción los expertos: el rango térmico perfecto para elevar el descanso

Es muy importante regular las distintas habitaciones de la casa según el tamaño y las necesidades

Esta es la temperatura a

No calentar las habitaciones vacías en invierno es una mala idea: sube el consumo de calefacción y la factura

Esta es la solución para mantener la casa caliente sin abusar del consumo enérgico

No calentar las habitaciones vacías

Sala i Martín, economista: “Mientras el crecimiento en España venga de los inmigrantes, los sueldos no subirán”

Pese a las alentadoras expectativas de expansión del PIB, expertos advierten de que sin inversión en educación, tecnología y sectores de alto valor añadido, el auge podría no mantenerse a largo plazo

Sala i Martín, economista: “Mientras
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Detenido un agente de la

Detenido un agente de la Guardia Civil con cerca de 120 kilos de cocaína en el coche patrulla en Bilbao

Un albañil que sufrió la amputación de su dedo índice y anular de la mano derecha en un accidente laboral consigue la incapacidad permanente total

El aeropuerto de Eindhoven castiga a la aerolínea Ryanair por aterrizar tarde: retirará dos vuelos a la semana

Ford dice adiós a uno de sus coches más queridos tras casi 30 años en el mercado: la transición hacia los SUV y eléctricos deja atrás una etapa clave en la marca

De Alfa Romeo a Jeep: estas son las marcas de coche que más han pasado por el taller este año

ECONOMÍA

Sala i Martín, economista: “Mientras

Sala i Martín, economista: “Mientras el crecimiento en España venga de los inmigrantes, los sueldos no subirán”

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

El salario que te hace “rico” en España: una cifra muy inferior a la del resto de Europa

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

Por qué el turrón de Suchard cuesta 5 euros en Mercadona y 3,29 en otros supermercados, según un experto: “No te están engañando, te están aplicando una estrategia”

DEPORTES

Cuartos de Final de la

Cuartos de Final de la Copa Davis entre España - República Checa, en directo: última hora del torneo en vivo

Courtois mete a David Raya entre los tres mejores porteros del mundo y se disculpa con Unai Simón: “Con la Selección merece seguir jugando”

Las vacaciones de Jannik Sinner: en un nuevo complejo de lujo en Italia con amigos y familia y jugando al golf

Juan Ferrando, el entrenador español que ha hecho que una plantilla modesta de Grecia aspire a la Champions: “Los objetivos, semana a semana”

A qué hora y dónde ver los partidos de España contra República Checa en la Copa Davis