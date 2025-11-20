España

Sala i Martín, economista: “Mientras el crecimiento en España venga de los inmigrantes, los sueldos no subirán”

Pese a las alentadoras expectativas de expansión del PIB, expertos advierten de que sin inversión en educación, tecnología y sectores de alto valor añadido, el auge podría no mantenerse a largo plazo

Guardar
Los migrantes son los responsables de la mitad del crecimiento de la economía de España

Mientras varios países europeos apenas logran impulsar sus economías, España ha sorprendido al revisar al alza su previsión de crecimiento para 2025 hasta el 2,9%, cifra que duplica con holgura la media de sus principales socios europeos. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, subrayó la posición privilegiada del país al afirmar este martes que “tenemos una situación de liderazgo, no solo entre las grandes economías europeas, sino entre las grandes economías avanzadas a nivel mundial”. El responsable económico del Gobierno añadió que el Fondo Monetario Internacional pronostica para España el liderazgo en crecimiento tanto en 2024 como en 2025, y anticipó que, en 2026, el país duplicará la tasa media de la eurozona, agrandando así la brecha con sus vecinos.

No obstante, el economista Xavier Sala i Martín, catedrático de la Universidad de Columbia, ha llamado a la cautela en la interpretación de estos datos. Consultado en Versió RAC1, el académico recuerda que España encabeza la recuperación europea en gran medida porque fue el país que más sufrió durante la pandemia: sectores como el turismo, fundamentales para la economía nacional, se hundieron, causando una caída mayor que la del resto de la región. Esta situación ha propiciado que el repunte posterior sea más acentuado en términos relativos. Sala i Martín es directo: “Sacar pecho por crecer más que la zona del mundo que menos crece tampoco es para tirar cohetes”.

La inmigración impulsa el crecimiento, no la productividad

El experto analiza las cifras estructurales que subyacen al optimismo gubernamental y se detiene en el papel de la inmigración como motor del crecimiento más reciente. “España está creciendo gracias a la inmigración. Están viniendo personas de todo el mundo, sobre todo de América Latina: albañiles, pintores, fontaneros… gente que trabaja y genera PIB. Y esto explica una gran parte, la mayor parte, del crecimiento actual de España”, asegura.

Dos obreros trabajan en una
Dos obreros trabajan en una obra en el centro de Madrid (Jesús Hellín / Europa Press)

No obstante, matiza que la llegada de nuevos trabajadores no mejora la productividad media, por lo que los salarios continúan estancados. “Que vengan colombianos o bolivianos a trabajar de fontaneros y albañiles no hace que los locales sean más productivos. No produces más por tener otro albañil alrededor. Son necesarios, sí, pero la productividad, lo que uno produce por hora, no cambia. Y si no mejora la productividad, no pueden subir los salarios”.

Sin mayor productividad no mejoran los salarios

Durante su análisis, el economista explica la lógica económica que vincula salarios y productividad: “La productividad es lo que el trabajador aporta a la empresa; el salario es lo que la empresa aporta al trabajador. Si tú aportas 1.000 euros, la empresa no te pagará 2.000 porque perdería dinero”. Bajo este prisma, aunque la incorporación de inmigrantes aumenta la producción total, “los estudios, por ejemplo los del BBVA, muestran que la productividad de los trabajadores españoles no ha aumentado nada”, razón por la cual los salarios permanecen invariables.

El experto propone tres vías para escapar de este círculo: cambiar el modelo económico reduciendo la dependencia en el turismo y apostando por sectores de alto valor añadido, apostar decididamente por la educación y aumentar la inversión en tecnología. “Mientras el crecimiento venga solo por añadir inmigrantes, sin aumentar el valor añadido, la productividad no subirá y el crecimiento no se traducirá en más salarios”, asegura.

Temas Relacionados

PIBCrecimientoPrevisiones EconómicasInmigración EspañaEducación EspañaTurismoEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

No calentar las habitaciones vacías en invierno es una mala idea: sube el consumo de calefacción y la factura

Esta es la solución para mantener la casa caliente sin abusar del consumo enérgico

No calentar las habitaciones vacías

Una jaula sobre un tanque contra los ‘drones suicidas’: el Ejército francés instala en su principal carro de combate un nuevo sistema de protección

Este tipo de defensa ya se ha puesto en práctica en el frente ucraniano ante la amenaza de las aeronaves de bajo coste

Una jaula sobre un tanque

Una peluquera revela cuál es la peor marca de champú que puedes usar: “Se lleva hasta el alma”

La profesional advierte contra las prácticas comunes que destrozan el cabello y desmonta los mitos de las mascarillas caseras

Una peluquera revela cuál es

Sale a la luz nueva información sobre Los Javis y su ruptura: “Calvo es el que peor lo está pasando”

Tras más de una década juntos, los cineastas han emprendido caminos por separado, rompiendo con todo lo que les unía

Sale a la luz nueva

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Los números que dieron fortuna
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Detenido un agente de la

Detenido un agente de la Guardia Civil con cerca de 120 kilos de cocaína en el coche patrulla en Bilbao

Un albañil que sufrió la amputación de su dedo índice y anular de la mano derecha en un accidente laboral consigue la incapacidad permanente total

El aeropuerto de Eindhoven castiga a la aerolínea Ryanair por aterrizar tarde: retirará dos vuelos a la semana

Ford dice adiós a uno de sus coches más queridos tras casi 30 años en el mercado: la transición hacia los SUV y eléctricos deja atrás una etapa clave en la marca

De Alfa Romeo a Jeep: estas son las marcas de coche que más han pasado por el taller este año

ECONOMÍA

Los números que dieron fortuna

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

El salario que te hace “rico” en España: una cifra muy inferior a la del resto de Europa

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

Por qué el turrón de Suchard cuesta 5 euros en Mercadona y 3,29 en otros supermercados, según un experto: “No te están engañando, te están aplicando una estrategia”

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 20 de noviembre

DEPORTES

Cuartos de Final de la

Cuartos de Final de la Copa Davis entre España - República Checa, en directo: última hora del torneo en vivo

Courtois mete a David Raya entre los tres mejores porteros del mundo y se disculpa con Unai Simón: “Con la Selección merece seguir jugando”

Las vacaciones de Jannik Sinner: en un nuevo complejo de lujo en Italia con amigos y familia y jugando al golf

Juan Ferrando, el entrenador español que ha hecho que una plantilla modesta de Grecia aspire a la Champions: “Los objetivos, semana a semana”

A qué hora y dónde ver los partidos de España contra República Checa en la Copa Davis