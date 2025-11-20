La OMS suspende a los países europeos por su asistencia a las víctimas de violencia de género: España, un ejemplo a seguir

Imagen de archivo: Miles de mujeres durante una manifestación convocada por la Comisión 8M, por el 8M, Día Internacional de la Mujer, a 8 de marzo de marzo de 2023, en Madrid (España). (Alberto Ortega / Europa Press)

La violencia de género sigue siendo una lacra a nivel mundial. Los datos de la Organización Mundial de la Salud confirman que 123 millones de mujeres y niñas han sufrido o sufrirán algún tipo de violencia a lo largo de su vida. Europa no es una excepción a esta tendencia: las estimaciones de la OMS exponen que un 28,4% de las mujeres y niñas mayores de 15 años en el continente han sufrido algún tipo de violencia machista, por parte de una pareja (21,2%) o un desconocido (9,1%). Son cifras recopiladas entre el año 2000 y 2023 que “están infravaloradas”, advierte el doctor Hans Kluge, director regional de la OMS para Europa. “La violencia a menudo está oculta, es un estigma y muchas mujeres no informan sobre lo que ha pasado”, ha explicado el representante europeo este jueves.

Ante una problemática tan extendida, los países europeos no están dando la respuesta adecuada: menos del 40% ofrece los servicios clave para dar a estas mujeres y niñas la atención sanitaria que necesitan. Es la principal conclusión del informe “Cuidado, valentía, cambio: liderazgo del sector salud en la lucha contra la violencia contra las mujeres y las niñas“, presentado este jueves en el Ministerio de Sanidad.

De los 53 Estados europeos analizados, el 45% con políticas sanitarias para atender a mujeres y niñas, mientras el 43% lo incluye en sus estrategias nacionales, planes o políticas. Pero “una estrategia no siempre quiere decir que se responda bien”, ha insistido Kluge en la presentación del informe, destacando que “menos de la mitad han introducido la violencia contra las mujeres en sus estrategias de salud y menos de la mitad tienen las herramientas para luchar contra ellos”. “Las mujeres pueden pasar por las clínicas, pero salir sin el apoyo que necesitan”, ha lamentado el representante de la OMS.

“Muchas veces no se les pregunta cuáles son sus necesidades, no se les mejora su seguridad y no se les apoya de la manera necesaria. No se las deriva para que obtengan la atención necesaria”, ha explicado.

España, un ejemplo a seguir

La ministra de Igualdad, Ana Redondo (i), y la ministra de Sanidad, Mónica García (d), durante la inauguración de las jornadas '¡Yo te creo! Construir sistemas de salud que pongan en el centro a las mujeres y niñas supervivientes', en el Ministerio de Sanidad, a 20 de noviembre de 2025, en Madrid (España). (Eduardo Parra / Europa Press)

En este panorama, la OMS destaca a España como un ejemplo de buenas prácticas. Según narra el informe, “España destaca como uno de los 12 países en la Región Europea de la OMS con un marco de políticas integral que facilita la acción del sector de la salud frente a la violencia contra las mujeres”.

La organización internacional destaca la existencia de políticas multisectoriales que abordan la violencia contra las mujeres, guías de derechos para las víctimas de violencia de género y violencia sexual, políticas nacionales de salud y herramientas de implementación del sector salud sobre la violencia contra las mujeres, con protocolos comunes que traducen “la política en práctica, dotando a los profesionales de salud de orientaciones claras para la atención clínica”, resume el informe.

Aborto, salud mental y contracepción de emergencia, servicios clave para las víctimas

El director de la OMS en Europa, Hans Kluge, interviene en la inauguración de las jornadas '¡Yo te creo! Construir sistemas de salud que pongan en el centro a las mujeres y niñas supervivientes', en el Ministerio de Sanidad, a 20 de noviembre de 2025, en Madrid (España). (Eduardo Parra / Europa Press)

La OMS insiste en que “los servicios críticos” en la atención a las víctimas de violencia de género “están incompletos”. Solo 17 países ofrecen sistemas de contracepción de emergencia y tan solo 7 garantizan el acceso al aborto seguro. La prevención contra infecciones de transmisión sexual (20 países), contra el VIH (17 países) o la evaluación y derivación a servicios de salud mental están presentes en menos del 40% de los Estados.

Kluge ha denunciado además la falta de confidencialidad y privacidad en los protocolos establecidos: en un 32% de los países, los profesionales sanitarios tienen la obligación de informar a la policía si una mujer ha sido violada, aunque ella no lo consienta. Las directrices de la OMS al respecto son muy claras: “Esto puede aumentar el peligro para la mujer y afectar la confianza”, ha señalado Kluge. El representante europeo ha insistido en la necesidad de “respetar lo que ellas eligen”, algo que solo hacen el 11% de los países. “Para las mujeres supervivientes, esto les puede salvar la vida”, ha señalado.