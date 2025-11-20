España

Detenido en Pamplona por activar sin permiso un grifo de cerveza y dejarlo abierto: se perdieron 450 litros en una noche valorados en 900 euros

La rápida intervención de la policía y la colaboración del club deportivo facilitaron la investigación

Cerveza se vierte de un
Cerveza se vierte de un grifo en una fábrica (REUTERS/Mike Blake/Foto de archivo)

La Policía Nacional ha arrestado en Pamplona a un hombre por dejar abierto un grifo de cerveza, ocasionando la pérdida de 450 litros en un bar situado en unas instalaciones deportivas. Según EFE, el suceso tuvo lugar durante la noche, cuando el establecimiento permanecía cerrado al público. El hombre accedió sin autorización y manipuló el grifo conectado a una cisterna de gran capacidad.

Al día siguiente, el personal del bar descubrió que el depósito de cerveza se encontraba completamente vacío. Tras realizar un recuento, cuantificaron en más de 900 euros el valor del producto desperdiciado. La rápida intervención de la policía y la colaboración del club deportivo facilitaron una investigación que permitió avanzar en la identificación del autor de los hechos.

Según la investigación, el hombre carecía de permiso para estar en el local durante la noche. De esta forma, habría utilizado dispositivo sin tener el permiso para hacerlo, incurriendo en varios delitos, que se incrementan al conocer las consecuencias monetarias para los propietarios tras dejar el grifo abierto. El acto ilícito lo llevó a cabo en la zona donde se almacenaba la cerveza en cantidad.

La Policía Nacional destacó la eficacia del trabajo conjunto, que resultó clave para identificar al sospechoso en poco tiempo y esclarecer las circunstancias que rodearon la fuga de la bebida. La intervención de la policía permitió actuar con rapidez, pero el establecimiento ya había sufrido la pérdida económica al comenzar la jornada.

A lo largo del proceso se recabaron distintas pruebas y testimonios que consolidaron la acusación contra el presunto responsable, que fue detenido como presunto autor de un delito de daños materiales. Ahora, se encuentra en libertad, aunque continúa sujeto a la investigación abierta por la Policía Nacional, que informó de la magnitud del perjuicio económico y de las actuaciones realizadas para aclarar los hechos.

Agentes de la Policía Nacional
Agentes de la Policía Nacional (Europa Press)

Condena a la que se enfrenta

El delito de daños materiales está regulado por el Código Penal español, concretamente en el artículos 263. La ley establece que toda persona que cause daños en propiedad ajena no comprendidos en otros títulos del Código será castigada con una multa de seis a 24 meses, considerando tanto la condición económica de la víctima como el importe del daño.

Si la cuantía no supera los 400 euros, la pena se limita a una multa de uno a tres meses. En el caso del grifo de cerveza abierto sin autorización, el daño económico superó los 900 euros, encuadrándose en el tramo superior de sanción. Además, si añaden circunstancias agravantes, como afectar bienes públicos o colocar al perjudicado en una grave situación económica, la pena puede aumentar.

El Código Penal señala que si los daños reúnen ciertos requisitos, como impedir el ejercicio de la autoridad, emplear sustancias nocivas o causar perjuicios de especial gravedad o interés general, la pena puede aumentar hasta prisión de uno a tres años y una multa de doce a veinticuatro meses. El último de estos supuestos es el único que podría poner a este hombre contra las cuerdas en su juicio.

