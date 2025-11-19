España

Silvia Severino, psicóloga: “No es que seas una persona vaga, es que tu cerebro funciona de una manera diferente”

La experta señala que hay veces en las que la procrastinación no está causada por pereza, sino por cuestiones como la ansiedad, el perfeccionismo o el agotamiento

Guardar
Aunque a veces sí es
Aunque a veces sí es simplemente pereza, en otras ocasiones la procrastinación se produce por cuestiones diferentes. (Freepik)

Ciertas tareas cotidianas pueden convertirse en un pequeño reto para muchas personas. Se pospone hasta el infinito pese a que realizarlas no llevaría más de una hora: doblar la ropa, contestar correos, colocar un armario de la habitación... En múltiples ocasiones, estas personas se enfrentan al adjetivo de “vagas”.

Y es cierto que en ocasiones esta procrastinación está relacionada con la simple pereza. Sin embargo, no siempre es así, ya que el comportamiento humano es complejo. Múltiples factores pueden influir en este sentido: la motivación, el estrés, la falta de descanso, la saturación mental, la educación recibida, la presión del entorno, los hábitos, el estado anímico. Y, junto a todo ello, la psicóloga Silvia Severino explica que en ocasiones se debe a cuestiones neurobiológicas.

“No es que seas una persona vaga, es que tu cerebro funciona de una manera diferente”, explica en uno de los vídeos recientes de su cuenta de TikTok (@silviaseverinopsico). Este mensaje (emitido por profesores, padres u otros familiares) puede llegar a arrastrarse durante años: “Si creciste escuchando ‘es que no te esfuerzas suficiente, te falta disciplina o nunca terminas aquello que empiezas’, es probable que lleves años cargando con una culpa que no te pertenece”.

Algunas personas con ansiedad o
Algunas personas con ansiedad o trastornos del estado de ánimo pueden retrasar sus tareas cotidianas. (Freepik)

El sistema de recompensa y la activación de la motivación

“Muchas veces no es cuestión de voluntad, sino de cómo funcionan ciertos circuitos de nuestro cerebro”, explica la psicóloga. Así, se refiere a condiciones como el TDAH, la ansiedad o algunos trastornos del estado de ánimo, que alteran el funcionamiento del sistema de recompensa, clave en la gestión de la dopamina y en la activación de la motivación. No es que siempre que una persona procrastine signifique que se enfrenta a estas condiciones, sino que a veces, en alguna gente, estas influyen en la manera en la que se enfrentan a las tareas cotidianas.

Esa diferencia modifica la forma en que muchas personas experimentan las tareas cotidianas. Así, lo que para algunos puede parecer sencillo, “como responder a un correo, ordenar la ropa o concentrarse, para ti se siente como subir una montaña”. Esto es porque la motivación no se activa con la misma facilidad en todos los cerebros.

Algunas actitudes que tenemos, pueden ser señales de lo que somos según los psicólogos

De la pereza a la falta de descanso

Severino destaca que el sistema motivacional no siempre obedece a decisiones conscientes. Para muchas personas, el inicio de una tarea requiere estímulo, novedad o una conexión emocional mínima que permita poner en marcha el circuito motivacional. “La motivación no siempre depende de elegir. A veces es un circuito que necesita estímulo, novedad o un mínimo de conexión emocional para ponerse en marcha”, resume.

Esto explica un contraste muy llamativo: la capacidad para entrar en hiperfoco cuando la actividad resulta interesante. “Por eso puedes pasarte horas hiperconcentrado en algo que te apasiona y al mismo tiempo posponer lo básico sin comprender del todo el porqué”, señala la psicóloga. “Eso no es dejadez, es neurobiología”.

Aunque esta explicación no debe absolutizarse, ya que hay personas que simplemente retrasan sus tareas por pereza, sirve para que muchas personas entiendan por qué se producen ciertas dinámicas o comportamientos. Así, hay veces que sí se trata de falta de hábito, organización deficiente o exceso de estímulos externos; otras, por el contrario, el problema viene del agotamiento, la ansiedad social, la carga mental acumulada o incluso el perfeccionismo.

Temas Relacionados

Redes SocialesTikTokTikTok EspañaSalud MentalSalud Mental EspañaPsicologíaEspaña-SaludEspaña Noticias

Últimas Noticias

Estas son las personas con mayor tendencia a padecer diabetes tipo 1, según el doctor Jacobo Pérez

Más de 5 millones de personas padecen diabetes en España

Estas son las personas con

Estos son los hábitos que los ancianos se niegan a abandonar y les hacen más felices que a los jóvenes: “Vivir a un ritmo humano en lugar de a uno algorítmico”

Las formas de vida aceleradas deterioran el bienestar emocional de los más jóvenes, mientras que los ancianos mantienen un día a día más estable, alejados de la hiperconexión

Estos son los hábitos que

Este es el almuerzo de emergencia que recomienda una nutricionista cuando no tienes tiempo de preparar algo para el trabajo

La mayoría de trabajadores tienen que lidiar con el estrés de cada día y no encuentran el momento de preparar una buena comida que incluya todos los nutrientes necesarios

Este es el almuerzo de

La Aemet alerta de que las nevadas afectarán “a ciudades y vías de comunicación importantes”: estas son las regiones más afectadas

Una masa de aire ártico dejará temperaturas bajo cero y bajará la cota de nieve hasta los 400 metros en puntos del norte de España

La Aemet alerta de que

Los españoles desconfiamos del Black Friday, pero vamos a caer igual (sobre todo los hombres): gastaremos más que en 2024

Según datos de la OCU, el presupuesto medio de los consumidores asciende a 219 euros este año, a pesar de que siete de cada diez creen que las tiendas suben los precios durante las semanas previas

Los españoles desconfiamos del Black
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un juez retira la pensión

Un juez retira la pensión de 2.000 euros mensuales a una mujer después de que un detective privado le pillara con una nueva pareja

Acuerdos y reuniones de Zelenski en su visita a España: los 800 millones de euros de ayudas o la colaboración con empresas de defensa

El Supremo rechaza la nacionalidad a una mujer que pidió la nacionalidad por origen sefardí: solo aportó su nacionalidad saharaui y haber nacido en Sidi Ifni

España y Colombia renuevan el Marco de Asociación para el Desarrollo Sostenible con un pacto que movilizará 150 millones de euros en los próximos cinco años

El Congreso rechaza la propuesta de Vox para bajar la edad penal a los 12 años y mantiene el límite actual para la responsabilidad legal de los menores

ECONOMÍA

Los españoles desconfiamos del Black

Los españoles desconfiamos del Black Friday, pero vamos a caer igual (sobre todo los hombres): gastaremos más que en 2024

Carme Canet, periodista cultural, relata en RAC1 cómo le han denegado la jubilación: “Mientras tanto ni cotizo ni cobro”

Este es el trabajo en el que cuentas con 250 días libres al año y ganas más de 110.000 euros anuales: “Es potencialmente peligroso”

Este es el precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 19 de noviembre

Precio del aceite de oliva en España 2025: últimas variaciones y tendencias del mercado

DEPORTES

Una España de récord pone

Una España de récord pone rumbo al Mundial tras el empate ante Turquía: La Roja iguala la racha sin perder de Italia

Así te hemos contado el partido entre España y Turquía (2-2)

España no consigue pasar del empate ante Turquía, pero certifica su plaza para el Mundial de 2026

Stephen Curry confiesa que el juego de los Warriors en la NBA está inspirado en Pep Guardiola: “Nos enseñaron un vídeo del estilo ‘tiki taka’ del Barcelona”

El jefe de McLaren se sincera sobre Fernando Alonso: “Me arrepiento de no haberle dado un buen coche”