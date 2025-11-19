España

Procedente el despido de un preso que trabajaba en el economato de la prisión por vender productos por la puerta de atrás “pese a la prohibición expresa”

El afectado presentó una demanda en la que negaba haber cometido las faltas y señalando a otro interno como responsable

Guardar
Preso en la cárcel (Freepik)
Preso en la cárcel (Freepik)

El Tribunal Superior de Justicia de las Islas Canarias ha confirmado el despido de un interno que trabajaba en el economato del Centro Penitenciario Tenerife II y ha rechazado su petición de ser reincorporado. La sentencia ratifica la decisión previa del Juzgado de lo Social N° 9 de Santa Cruz de Tenerife, que había considerado justificada la extinción de la relación laboral especial de penados en instituciones penitenciarias.

El preso fue cesado el 1 de agosto de 2023, después de que el Organismo Autónomo de Trabajo y Prestaciones Penitenciarias le imputara irregularidades en la venta de productos del economato. Según el informe de un funcionario, el interno realizó dos ventas a personas del módulo IV, quienes no tenían acceso al módulo I, y además vendió productos por la puerta trasera, una práctica expresamente prohibida.

El propio fallo de primera instancia deja constancia de que el hombre, “pese a la prohibición expresa y reiterada de no vender productos de economato por la puerta de atrás a internos que se encuentran en el recinto, viene realizando esta práctica de manera consecutiva”.

Una carta de despido genérica

El afectado no quedó conforme con esta decisión, por lo que presentó una demanda en la que negaba haber cometido las faltas y señalando a otro interno como responsable. También cuestionó la investigación del funcionario y sostuvo que el verdadero autor ni siquiera estaba dado de alta.

Por ello, solicitó que se declarara la improcedencia del despido, su reincorporación y el pago de los salarios atrasados. La demanda fue rechazada en noviembre de 2024 y se declaró la procedencia de la extinción laboral.

El caso llegó en apelación al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, donde la defensa del interno planteó dos argumentos principales. En primer lugar, denunció la supuesta violación del artículo 7 del Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que exige un trámite de audiencia previo al despido. Alegó que el organismo empleador no le permitió defenderse antes de la decisión.

En segundo término, sostuvo que la carta de despido era genérica y no especificaba los deberes laborales incumplidos, ni citaba las categorías de faltas graves previstas en el Estatuto de los Trabajadores.

Dos motivos de recurso

Sin embargo, este tribunal ha desestimado ambos motivos. Sobre la falta de audiencia previa, la Sala ha remarcado que “ni en la demanda, ni antes de juicio, ni en el juicio, ni siquiera en el trámite de conclusiones, planteó el actor que se hubiera producido alguna irregularidad formal en la tramitación del expediente que condujo a la extinción de su relación laboral especial”. Es decir, la cuestión fue introducida por primera vez en la apelación, lo que la vuelve inadmisible en esta instancia.

En cuanto a la aplicación del Convenio 158 de la OIT, los magistrados han señalado que la relación laboral especial de penados en instituciones penitenciarias se rige por el Real Decreto 782/2001, que no remite expresamente a la normativa común sobre despidos ni a tratados internacionales. No obstante, si ha reconocido que, en ausencia de regulación específica sobre el procedimiento de despido, sí resulta aplicable la Ley de Procedimiento Administrativo Común (Ley 39/2015), que exige un trámite de audiencia previo.

Aquí te explicamos lo que es el despido procedente

Sin embargo, la Sala ha advertido que no consta en los hechos probados si ese trámite se cumplió, en parte porque la cuestión no fue planteada oportunamente y porque el expediente administrativo no fue aportado por el demandado, a pesar de haber sido requerido.

Respecto al segundo motivo, el tribunal ha considerado que la queja sobre la supuesta vaguedad de la carta de despido también constituía una cuestión nueva, no planteada en la demanda ni en el juicio. Además, ha aclarado que el artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores, que regula el despido disciplinario en el régimen laboral común, no es aplicable a la relación especial de penados.

Temas Relacionados

JusticiaJuiciosCárcelesIslas CanariasDespidoDespido ImprocedenteTribunales EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Nace la primera raya marginata en el Oceanogràfic de Valencia: la especie se encuentra en peligro crítico de extinción

Este animal se encuentra amenazado por cuestiones como la sobrepesca, las capturas accidentales o la degradación de sus hábitats

Nace la primera raya marginata

La solución definitiva para mejorar tu microbiota y equilibrar tu salud digestiva: el “oro blanco”

Este alimento es capaz de regular la digestión, modular el sistema inmunitario y recuperar el equilibrio microbiano

La solución definitiva para mejorar

La pulsera deportiva Xiaomi Smartband 10 que arrasa en ventas está en oferta: salud, deporte y un descuento del 30%

¿Quieres controlar tu actividad, tu salud y tu sueño sin gastar un dineral? La Xiaomi Smartband 10 hace todo eso y mucho más y ahora puedes conseguirla a un precio bajísimo

La pulsera deportiva Xiaomi Smartband

José Ramón Calderón, amigo de Paquirri, lanza una advertencia a Kiko Rivera: “Su padre no vería con buenos ojos que hable así de su madre”

El ex presidente del Real Madrid pide reconciliación “por la memoria de Paquirri”

José Ramón Calderón, amigo de

Este purificador de aire Levoit está rebajado a su precio mínimo histórico: solo durante el Black Friday de PcComponentes

Un purificador inteligente con filtro True HEPA, sensor de calidad del aire y control por app que mantiene tu hogar libre de alérgenos, olores y contaminantes

Este purificador de aire Levoit
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo ataca a Sánchez por

Feijóo ataca a Sánchez por el nuevo informe de la UCO sobre Cerdán y la falta de Presupuestos: “Donde no hay techo de gasto es en Ferraz”

Un juez retira la pensión de 2.000 euros mensuales a una mujer después de que un detective privado le pillara con una nueva pareja

Acuerdos y reuniones de Zelenski en su visita a España: los 800 millones de euros de ayudas o la colaboración con empresas de defensa

El Supremo rechaza la nacionalidad a una mujer que pidió la nacionalidad por origen sefardí: solo aportó su nacionalidad saharaui y haber nacido en Sidi Ifni

España y Colombia renuevan el Marco de Asociación para el Desarrollo Sostenible con un pacto que movilizará 150 millones de euros en los próximos cinco años

ECONOMÍA

La vivienda marca su precio

La vivienda marca su precio más alto desde 1995 tras subir un 12% en el tercer trimestre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

¿Tienes derecho a un día de asuntos propios si has pasado todo el año de baja? Esto es lo que dice la ley

Los españoles desconfiamos del Black Friday, pero vamos a caer igual (sobre todo los hombres): gastaremos más que en 2024

Carme Canet, periodista cultural, relata en RAC1 cómo le han denegado la jubilación: “Mientras tanto ni cotizo ni cobro”

DEPORTES

Una España de récord pone

Una España de récord pone rumbo al Mundial tras el empate ante Turquía: La Roja iguala la racha sin perder de Italia

Así te hemos contado el partido entre España y Turquía (2-2)

España no consigue pasar del empate ante Turquía, pero certifica su plaza para el Mundial de 2026

Stephen Curry confiesa que el juego de los Warriors en la NBA está inspirado en Pep Guardiola: “Nos enseñaron un vídeo del estilo ‘tiki taka’ del Barcelona”

El jefe de McLaren se sincera sobre Fernando Alonso: “Me arrepiento de no haberle dado un buen coche”