La pulsera deportiva Xiaomi Smartband 10 que arrasa en ventas está en oferta: salud, deporte y un descuento del 30%

Empezar a hacer deporte con regularidad es uno de esos objetivos que muchas personas nos ponemos cada año, pero cumplirlo no resulta del todo sencillo en muchos casos. Si tú también eres una de esas personas a las que les cuesta seguir su rutina de entrenamiento y quieres empezar a ponerte en forma de verdad, haciendo un seguimiento diario de tus logros, necesitas una pulsera deportiva. La Xiaomi Smartband 10 es una apuesta segura, y hoy, además, también muy barata, porque Xiaomi la vende a solo 35 euros en Amazon. [Prueba GRATIS Amazon Prime]

¿Por qué esperar a enero para apostar por tu salud? Con la ayuda de esta smartband que arrasa en ventas de Xiaomi, podrás controlar tu sueño, tu salud y tu entrenamiento de manera muy sencilla. Además, es un modelo mucho más completo que otros anteriores, por lo que con ella todo son ventajas.

Características de esta pulsera deportiva Xiaomi

Pantalla AMOLED enorme de 1,72″ pulgadas

Gestión mejorada del sueño con orientación personalizada

Más de 150 modos deportivos para que entrenes a tu manera

Nuevo sensor de brújula electrónica para datos de natación más precisos.

Frecuencia de actualización de 60 Hz para una experiencia fluida

Hasta 21 días de duración de batería con carga rápida

¿Por qué nos gusta la Xiaomi Smartband 10?

La Xiaomi Smartband 10 es una de las pulseras deportivas más completas y avanzadas de su categoría. Tiene una pantalla AMOLED muy grande, de 1,72″ pulgadas, y un brillo máximo de 1500 nits que permite que se vea bien incluso bajo la luz del sol. Su control táctil resistente a la humedad hace que se pueda manejar sin problema durante los entrenamientos, y su GPS integrado hace más precisas las rutas.

Con más de 150 modos deportivos, incorpora un modo de natación avanzado con transmisión de frecuencia cardíaca en tiempo real. Además, incorpora un sensor de brújula que ofrece datos más precisos durante la práctica de este deporte. También mejora todo lo relacionado con tu descanso: ofrece un seguimiento del sueño más preciso que modelos anteriores, informes de tendencias y orientación personalizada reconocida por autoridades internacionales.

Y para rematar, promete hasta 21 días de batería y una carga completa en alrededor de una hora, así que prácticamente te olvidas del cargador durante semanas.

Opiniones de la Xiaomi Smartband 10

Para esta pulsera deportiva todo son elogios y ha alcanzado las 4,6/5 estrellas en Amazon gracias a las valoraciones positivas que le han dejado más de 3.000 compradores. Estas son algunas de ellas:

“Creo que por fin la tecnología ha permitido que Xiaomi pueda poner en el mercado la Band que quizá siempre quiso hacer”.

“Vengo de un amazfit tras mi xiaomi miband 2. He flipado con el cambio, me parece espectacular”.

“La pantalla AMOLED es enorme y se ve genial incluso con sol. Los 150 modos deportivos son más que suficientes, y el seguimiento del sueño y la salud es bastante preciso”.

“La batería dura bastante y la carga rápida es comodísima. Una pulsera muy completa por el precio. Recomendable, la volvería a comprar sin duda”.

El mercado está lleno de smartbands, pero pocas tan completas y económicas como esta de Xiaomi. Aprovecha el 30% de descuento y hazte con ella.

