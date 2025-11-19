España

Este purificador de aire Levoit está rebajado a su precio mínimo histórico: solo durante el Black Friday de PcComponentes

Un purificador inteligente con filtro True HEPA, sensor de calidad del aire y control por app que mantiene tu hogar libre de alérgenos, olores y contaminantes

El Vital 200S Pro es que no necesitas estar pendiente de nada: su sensor detecta polvo, polen, partículas en suspensión o aumento de malos olores.

Si buscas un purificador de aire que mejore de verdad la calidad del aire de tu hogar, el Levoit Vital 200S Pro ha marcado su precio mínimo histórico en PcComponentes. Y no es casualidad: incorpora un sistema de filtración profesional con sensores inteligentes que ajustan automáticamente la potencia en función de la calidad del aire. Todo ello con un funcionamiento silencioso y un consumo optimizado, para que puedas tenerlo encendido todo el día sin preocuparte.

Su filtro True HEPA de triple etapa elimina el 99,97 % de las partículas en suspensión, incluidos alérgenos, polvo fino y olores persistentes. Además, la entrada de aire en forma de U, diseñada especialmente para hogares con mascotas, evita que el pelo se acumule en casa y aumenta la durabilidad del filtro. Además, dispone de conectividad wifi, que te permite controlar el purificador desde cualquier lugar y ver en tiempo real cómo cambia la calidad del aire. Consíguelo ahora con descuento durante las ofertas del Black Friday de PcComponentes.

Purificador de aire Levoit Vital 200S Pro

Características destacadas:

  • Triple filtración: prefiltro lavable + True HEPA + carbón activo.
  • Alta eficiencia: elimina el 99,97 % de partículas de 0,3 micras.
  • Especial mascotas: entrada en “U” pensada para atrapar pelo y restos grandes.
  • Gran cobertura: purifica hasta 88 m² gracias a un CADR de 416 m³/h.
  • Funcionamiento automático: sensor de calidad del aire que ajusta la potencia.
  • Modo nocturno: silencioso entre 24 y 56 dB.
  • Conectividad: app VeSync y compatibilidad con asistentes de voz.
  • Supervisión remota: control total de ajustes, filtros y programación.

Ver purificador de aire con descuento en PcComponentes

Un ambiente limpio sin esfuerzo

Lo mejor del Vital 200S Pro es que no necesitas estar pendiente de nada: su sensor detecta polvo, polen, partículas en suspensión o aumento de malos olores, y adapta la velocidad en segundos. En hogares con mascotas, la diferencia se nota especialmente porque captura el pelo antes de que se disperse por la casa. Además, como su diseño es silencioso, puedes dormir con él encendido sin que te moleste.

¿Para quién es ideal?

  • Personas con alergias, asma o sensibilidades respiratorias.
  • Hogares con mascotas y usuarios que buscan reducir el pelo en suspensión.
  • Viviendas amplias o espacios abiertos hasta 88 m².
  • Quienes quieren control inteligente mediante app y automatización real.
  • Usuarios que buscan un purificador profesional sin pagar el precio de un modelo premium.
Comprar en PcComponentes por 199,99 euros

Opiniones de usuarios

Los compradores coinciden en que la calidad del aire mejora desde el primer día, sobre todo en casas con animales. Muchos destacan que el sensor es muy preciso y que la app es una de las más completas del sector. Como punto que se podría mejorar, algunos usuarios mencionan que el filtro de carbón requiere reemplazo más frecuente si hay olores fuertes o humo habitual.

Ver purificador de aire con descuento en PcComponentes

Silencioso, potente, inteligente y con triple filtración real: el Levoit Vital 200S Pro es una inversión en salud que hace la diferencia. Si querías un purificador fiable, capaz de cubrir espacios grandes y fácil de controlar desde cualquier parte, esta oferta es probablemente la mejor ocasión del año para llevártelo a casa.

