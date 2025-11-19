España

Alertan por la presencia de gluten en harina de trigo sarraceno de diferentes marcas

La AESAN ha hecho un llamado a las personas con alergia o cualquier tipo de problemas derivados del gluten a evitar consumir estos productos

Guardar
Así se ven los productos
Así se ven los productos de harina de sarraceno con gluten sin declarar. (AESAN)

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido una alerta sanitaria por la presencia de gluten no declarado en productos de harina de trigo sarraceno de diferentes marcas.

De acuerdo con la alerta con el número de referencia ES2025/628, se trata de seis productos de las marcas Organic Sac, Eliges (Grupo IFA), Naturitas, Bonpreu, Veritas y Casa Ametller.

La AESAN ha hecho un llamado a las personas con alergia o cualquier tipo de problemas derivados del gluten a evitar consumir estos productos. Para el resto de la población, no hay ningún tipo de riesgo.

El producto no declarado ha sido detectado por las autoridades de la comunidad autónoma de Cataluña, desde donde se ha informado al resto de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI).

Según la información disponible, la distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, La Rioja, Madrid, Murcia, País Vasco y Valencia.

Sin embargo, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

Datos actualizados de los productos implicados

Nombre del producto: Harina de trigo sarraceno sin gluten

  • Nombre de marca: Organic Sac
  • Aspecto del producto: Empaquetado
  • Números de lote: 133254218 con fecha de consumo preferente 28/10/2026, 127253518 con fecha de consumo preferente 28/08/2026 y 421252830 con fecha de consumo preferente 28/07/2026.
  • Peso de unidad: 500 g
  • Temperatura: Ambiente
Así se ve el producto
Así se ve el producto de harina de sarraceno con gluten sin declarar. (AESAN)

Nombre del producto: Harina de trigo sarraceno ecológico sin gluten

  • Nombre de marca: Eliges (Grupo IFA)
  • Aspecto del producto: Empaquetado
  • Números de lote: 228253687 con fecha de consumo preferente 28/09/2026, 423253089 con fecha de consumo preferente 28/08/2026, 435254472 con fecha de consumo preferente 28/10/2026 y 535254489 con fecha de consumo preferente 28/10/2026
  • Peso de unidad: 500 g
  • Temperatura: Ambiente
Así se ve el producto
Así se ve el producto de harina de sarraceno con gluten sin declarar. (AESAN)

Nombre del producto: Harina de trigo sarraceno integral ecológica

  • Nombre de marca: Naturitas
  • Aspecto del producto: Empaquetado
  • Números de lote: 328253710 con fecha de consumo preferente 28/09/2026, 428253739 con fecha de consumo preferente 28/09/2026 y 428253745 con fecha de consumo preferente 28/09/2026
  • Peso de unidad: 1 Kg
  • Temperatura: Ambiente
Así se ve el producto
Así se ve el producto de harina de sarraceno con gluten sin declarar. (AESAN)

Nombre del producto: Farina de fajol eco

  • Nombre de marca: Bonpreu
  • Aspecto del producto: Empaquetado
  • Número de lote: 120252602 con fecha de consumo preferente 28/07/2026, 521252850 con fecha de consumo preferente 28/07/2026, 223253033 con fecha de consumo preferente 28/08/2026, 227253557 con fecha de consumo preferente 28/09/2026, 230253939 con fecha de consumo preferente 28/09/2026, 133254230 con fecha de consumo preferente 28/09/2026, 130253916 con fecha de consumo preferente 28/09/2026, 133254231 con fecha de consumo preferente 28/10/2026, 138254763 con fecha de consumo preferente 28/11/2026 y 238254785 con fecha de consumo preferente 28/11/2026.
  • Peso de unidad: 500 g
  • Temperatura: Ambiente
Así se ve el producto
Así se ve el producto de harina de sarraceno con gluten sin declarar. (AESAN)

Nombre del producto: Harina de trigo sarraceno sin gluten

  • Nombre de marca: Veritas
  • Aspecto del producto: Empaquetado
  • Números de lote: 222252902 con fecha de consumo preferente 28/07/2026, 423253075 con fecha de consumo preferente 28/08/2026, 127253531 con fecha de consumo preferente 28/08/2026, 331254076 con fecha de consumo preferente 28/09/2026, 435254468 con fecha de consumo preferente 28/10/2026, 236254550 con fecha de consumo preferente 28/11/2026 y 538254851 con fecha de consumo preferente 28/11/2026
  • Peso de unidad: 500 g
  • Temperatura: Ambiente
Así se ve el producto
Así se ve el producto de harina de sarraceno con gluten sin declarar. (AESAN)

Nombre del producto: Farina de fajol eco sin gluten

  • Nombre de marca: Casa Ametller
  • Aspecto del producto: Empaquetado
  • Números de lote: 423253085 con fecha de consumo preferente 28/08/2026, 128253658 con fecha de consumo preferente 28/09/2026, 435254466 con fecha de consumo preferente 28/10/2026, 538254840 con fecha de consumo preferente 28/11/2026
  • Peso de unidad: 500 g
  • Temperatura: Ambiente
Así se ve el producto
Así se ve el producto de harina de sarraceno con gluten sin declarar. (AESAN)

¿Cómo actuar ante una alerta publicada por la AESAN?

Cuando la AESAN divulga una alerta sanitaria lo hace con el fin de advertir a los consumidores de un producto potencialmente peligroso que podría estar en sus casas.

En el caso de que el alimento contaminado hallado por las autoridades se encuentra en tu cocina, se sugiere seguir los siguientes tres pasos:

1. Verificar la información: existe mucha información falsa rondando por internet, si tienes dudas sobre la alerta sanitaria y su veracidad acude a la página oficial www.aesan.gob.es.

2. Valora el riesgo: Determina si eres susceptible de verte afectado por esa alerta. Muchas de las alertas que se publican van dirigidas exclusivamente a personas con alergias o intolerancias alimentarias y no a la población en general.

3. Comprueba el producto: Revisa que has adquirido o consumido el producto específicamente implicado en la alerta alimentaria. Debes fijarte en las características mencionadas en la propia alerta, por ejemplo en su fecha de publicación, en la denominación del producto, el peso y sobre todo, el número de lote o fecha de caducidad o consumo preferente.

Si el producto coincide exactamente con las especificaciones recogidas en la alerta y eres población potencialmente afectada no lo consumas, devuélvelo al punto de venta si conservas el ticket de compra para su reembolso o cambio y/o acude a un centro de salud si presentas alguna sintomatología compatible tras haberlo ingerido.

Temas Relacionados

Alertas SanitariasAlergíasAESANespana-noticiasnoticias

Últimas Noticias

“Más nutritivo y más respetuoso con el medio ambiente”: un equipo de científicos modifica genéticamente un hongo y consigue un sabor similar a la carne

Un estudio de la Universidad de Jiangnan ha logrado disminuir hasta un 61% del impacto ambiental en la producción de proteína fúngica

“Más nutritivo y más respetuoso

El novio de Ayuso formaliza con una hipoteca de 600.000 euros la compra del ático que compartía con la presidenta madrileña

El inmueble, de 150 metros cuadrados y valorado en más de un millón de euros, fue adquirido tras dos años de alquiler de 5.000 euros mensuales

El novio de Ayuso formaliza

La Fiscalía Anticorrupción quiere que Ábalos y Koldo paguen a dos empresas públicas 43.977 euros por forzar la contratación de la novia del exministro

El ministerio público no solo les solicita 24 y 19,5 años de prisión respectivamente, sino que indemnicen solidariamente a Ineco y Tragsatec por enchufar a Jessica Rodríguez y no ir a trabajar

La Fiscalía Anticorrupción quiere que

Primeras palabras de Antonia Dell’Atte tras el despido de Alessandro Lequio: “Lo he hecho todo sola, los periodistas han sido cómplices”

La italiana denunció públicamente el maltrato al que el colaborador de Mediaset la sometió durante su relación

Primeras palabras de Antonia Dell’Atte

La razón por la que usar una plaza de discapacidad sin permiso puede salir caro, según un abogado

Aparcar en lugares reservados conlleva una elevada multa económica

La razón por la que
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El novio de Ayuso formaliza

El novio de Ayuso formaliza con una hipoteca de 600.000 euros la compra del ático que compartía con la presidenta madrileña

La Fiscalía Anticorrupción quiere que Ábalos y Koldo paguen a dos empresas públicas 43.977 euros por forzar la contratación de la novia del exministro

Santos Cerdán sale de la cárcel de Soto del Real tras cinco meses en prisión provisional: “Se están hablando muchas mentiras y hay muchas manipulaciones”

Anticorrupción considera “veraces” las pruebas de Aldama que sitúan a Santos Cerdán en los amaños de obra pública

Anticorrupción solicita una vista en el Supremo para decidir si mantienen en libertad a Ábalos y a Koldo García

ECONOMÍA

Resultados de la Triplex de

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Ley de Propiedad Horizontal: la Justicia rechaza la reclamación de una aseguradora que pedía que la comunidad de vecinos pagara los daños de una vivienda

Las deudas afectan al 46% de los españoles con un importe medio de 36.817 euros, según un informe

Los españoles son infieles a su banco: el 76% está dispuesto a abandonarlo o a tener una ‘relación abierta’ con una segunda entidad

El Gobierno desmiente que la vivienda haya alcanzado su récord histórico: cuál es la diferencia entre el valor de mercado y la tasación

DEPORTES

Así fue la última vez

Así fue la última vez que España ganó la Copa Davis: un héroe llamado Bautista, las lágrimas de Nadal y la sexta ensaladera

Así es Curazao, el país más pequeño en clasificarse para el Mundial de 2026: 155.000 habitantes y 15 años de vida

La Vuelta Ciclista a España 2026 no pasará por Canarias debido a la presencia del equipo israelí

Una España de récord pone rumbo al Mundial tras el empate ante Turquía: La Roja iguala la racha sin perder de Italia

Así te hemos contado el partido entre España y Turquía (2-2)