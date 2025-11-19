Alertan por la presencia de gluten en harina de trigo sarraceno de diferentes marcas

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido una alerta sanitaria por la presencia de gluten no declarado en productos de harina de trigo sarraceno de diferentes marcas.
De acuerdo con la alerta con el número de referencia ES2025/628, se trata de seis productos de las marcas Organic Sac, Eliges (Grupo IFA), Naturitas, Bonpreu, Veritas y Casa Ametller.
La AESAN ha hecho un llamado a las personas con alergia o cualquier tipo de problemas derivados del gluten a evitar consumir estos productos. Para el resto de la población, no hay ningún tipo de riesgo.
El producto no declarado ha sido detectado por las autoridades de la comunidad autónoma de Cataluña, desde donde se ha informado al resto de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI).
Según la información disponible, la distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, La Rioja, Madrid, Murcia, País Vasco y Valencia.
Sin embargo, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.
Datos actualizados de los productos implicados
Nombre del producto: Harina de trigo sarraceno sin gluten
- Nombre de marca: Organic Sac
- Aspecto del producto: Empaquetado
- Números de lote: 133254218 con fecha de consumo preferente 28/10/2026, 127253518 con fecha de consumo preferente 28/08/2026 y 421252830 con fecha de consumo preferente 28/07/2026.
- Peso de unidad: 500 g
- Temperatura: Ambiente
Nombre del producto: Harina de trigo sarraceno ecológico sin gluten
- Nombre de marca: Eliges (Grupo IFA)
- Aspecto del producto: Empaquetado
- Números de lote: 228253687 con fecha de consumo preferente 28/09/2026, 423253089 con fecha de consumo preferente 28/08/2026, 435254472 con fecha de consumo preferente 28/10/2026 y 535254489 con fecha de consumo preferente 28/10/2026
- Peso de unidad: 500 g
- Temperatura: Ambiente
Nombre del producto: Harina de trigo sarraceno integral ecológica
- Nombre de marca: Naturitas
- Aspecto del producto: Empaquetado
- Números de lote: 328253710 con fecha de consumo preferente 28/09/2026, 428253739 con fecha de consumo preferente 28/09/2026 y 428253745 con fecha de consumo preferente 28/09/2026
- Peso de unidad: 1 Kg
- Temperatura: Ambiente
Nombre del producto: Farina de fajol eco
- Nombre de marca: Bonpreu
- Aspecto del producto: Empaquetado
- Número de lote: 120252602 con fecha de consumo preferente 28/07/2026, 521252850 con fecha de consumo preferente 28/07/2026, 223253033 con fecha de consumo preferente 28/08/2026, 227253557 con fecha de consumo preferente 28/09/2026, 230253939 con fecha de consumo preferente 28/09/2026, 133254230 con fecha de consumo preferente 28/09/2026, 130253916 con fecha de consumo preferente 28/09/2026, 133254231 con fecha de consumo preferente 28/10/2026, 138254763 con fecha de consumo preferente 28/11/2026 y 238254785 con fecha de consumo preferente 28/11/2026.
- Peso de unidad: 500 g
- Temperatura: Ambiente
Nombre del producto: Harina de trigo sarraceno sin gluten
- Nombre de marca: Veritas
- Aspecto del producto: Empaquetado
- Números de lote: 222252902 con fecha de consumo preferente 28/07/2026, 423253075 con fecha de consumo preferente 28/08/2026, 127253531 con fecha de consumo preferente 28/08/2026, 331254076 con fecha de consumo preferente 28/09/2026, 435254468 con fecha de consumo preferente 28/10/2026, 236254550 con fecha de consumo preferente 28/11/2026 y 538254851 con fecha de consumo preferente 28/11/2026
- Peso de unidad: 500 g
- Temperatura: Ambiente
Nombre del producto: Farina de fajol eco sin gluten
- Nombre de marca: Casa Ametller
- Aspecto del producto: Empaquetado
- Números de lote: 423253085 con fecha de consumo preferente 28/08/2026, 128253658 con fecha de consumo preferente 28/09/2026, 435254466 con fecha de consumo preferente 28/10/2026, 538254840 con fecha de consumo preferente 28/11/2026
- Peso de unidad: 500 g
- Temperatura: Ambiente
¿Cómo actuar ante una alerta publicada por la AESAN?
Cuando la AESAN divulga una alerta sanitaria lo hace con el fin de advertir a los consumidores de un producto potencialmente peligroso que podría estar en sus casas.
En el caso de que el alimento contaminado hallado por las autoridades se encuentra en tu cocina, se sugiere seguir los siguientes tres pasos:
1. Verificar la información: existe mucha información falsa rondando por internet, si tienes dudas sobre la alerta sanitaria y su veracidad acude a la página oficial www.aesan.gob.es.
2. Valora el riesgo: Determina si eres susceptible de verte afectado por esa alerta. Muchas de las alertas que se publican van dirigidas exclusivamente a personas con alergias o intolerancias alimentarias y no a la población en general.
3. Comprueba el producto: Revisa que has adquirido o consumido el producto específicamente implicado en la alerta alimentaria. Debes fijarte en las características mencionadas en la propia alerta, por ejemplo en su fecha de publicación, en la denominación del producto, el peso y sobre todo, el número de lote o fecha de caducidad o consumo preferente.
Si el producto coincide exactamente con las especificaciones recogidas en la alerta y eres población potencialmente afectada no lo consumas, devuélvelo al punto de venta si conservas el ticket de compra para su reembolso o cambio y/o acude a un centro de salud si presentas alguna sintomatología compatible tras haberlo ingerido.