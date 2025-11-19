España

Albert Català, arquitecto, explica qué debes hacer en caso de crisis para sobrevivir: “Más importante que la mochila de emergencia”

En el programa ‘Versió RAC1′, Català ha hecho hincapié en la diferencia entre vivir en la montaña o el mar para planificar cómo combatir una emergencia desde el núcleo familiar

Una mochila como kit de
Una mochila como kit de emergencia para catástrofes naturales. / Freepick

La Generalitat de Catalunya ha lanzado una nueva campaña para fomentar la preparación ciudadana ante emergencias, instando a la población a disponer de un kit de emergencia en casa. Esta iniciativa tiene como objetivo que cada hogar cuente con una mochila equipada con objetos básicos de supervivencia y comunicación. El mensaje central de la campaña es claro: “Prepara’t. Protegeix-te. El teu kit, sempre a punt”. Según ha informado el programa Versió RAC1, de Toni Clapés, la propuesta busca que la ciudadanía esté lista para afrontar situaciones como apagones, incendios, inundaciones, olas de calor y otros episodios de riesgo.

El contenido recomendado para este kit incluye elementos como pilas, una radio, linternas, latas de alimentos y, de manera destacada, una copia de la documentación personal relevante. La Generalitat catalana sugiere que la mochila esté preparada para garantizar la autonomía durante setenta y dos horas en caso de crisis de corta duración. Sin embargo, la campaña también plantea interrogantes sobre el grado de preparación real de la sociedad ante este tipo de emergencias, tal y como ha analizado el espacio radiofónico RAC1.

El análisis de un arquitecto

El arquitecto Albert Català, especialista en planes de supervivencia, seguridad y emergencias, ha validado la estrategia de la Generalitat, aunque ha introducido matices relevantes sobre su aplicación práctica. En declaraciones recogidas por RAC1, Català ha señalado que, especialmente en hogares con niños, no es necesario recordar constantemente la posibilidad de que todo cambie de forma repentina. Ha subrayado que la utilidad del kit varía en función de si la emergencia obliga a permanecer confinado en casa o a evacuar la vivienda, y ha insistido en que el objetivo principal debe ser facilitar la gestión de las emergencias.

Català ha recomendado realizar primero una evaluación de riesgos específica para cada domicilio, ya que las amenazas no son iguales en todas las ubicaciones. “No es lo mismo sufrir una inundación en primera línea de mar que ser vulnerable a las nevadas en la montaña”, ha explicado el experto en planes de supervivencia a RAC1. Además, ha hecho hincapié en la importancia de incluir en la mochila una copia de todos los documentos importantes y una fotografía actualizada de cada miembro de la familia. Según ha detallado, “si te separas de la familia, lo primero que te piden es una fotografía actualizada de la persona que has perdido y, si la encuentran, nos ponen en contacto contigo. Si no la tienes, no podrás hacer nada”.

Recomendaciones sobre medicamentos y alimentación

En relación con los medicamentos, Català ha aconsejado que las personas, especialmente quienes padecen enfermedades crónicas, dispongan de medicación en cantidad suficiente dentro del kit. Sobre la alimentación, ha considerado que mantener una pequeña despensa no resulta complicado y ha descartado la necesidad de almacenar comida para catorce días.

Más allá de la preparación material, Català ha destacado la importancia de contar con un plan familiar de emergencia. “Cuando ocurre una desgracia, ¿qué quiero tener a mi lado? La familia. Preparar un plan familiar, saber dónde están y quedar todos en el mismo lugar para que nos evacúen”, ha afirmado el arquitecto en RAC1.

Por último, Català ha recordado que cada situación requiere una adaptación específica. Ha puesto como ejemplo la recomendación de incluir alimentos en la mochila y ha planteado una reflexión: “En la mochila dicen que pongas comida: ¿tú crees que los afectados por la dana, cuando vieron que perdían la casa, tenían hambre?”, ha matizado el experto en planes de supervivencia en declaraciones a RAC1.

