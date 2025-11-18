España

Un hombre estafa a una pensionista y se muda con ella para robarle miles de euros: se aseguró de grabar el intercambio de cheques

Agentes de la unidad de delitos financieros incautaron al menos 43 vídeos del mismo tipo, destinados a justificar cheques o pruebas de domicilio, incluso en la residencia de ancianos

En total, la policía estimó
En total, la policía estimó los daños a las dos víctimas en 60 000 €.

A finales de 2024, el personal de ATP13, la asociación responsable de la tutela de Jeannine, notó algo extraño. La anciana, una jubilada de 85 años y residente en el distrito 14 de Marsella, se encontraba en una residencia de mayores. Sin embargo, su tarjeta bancaria se utilizaba mensualmente para realizar retiradas sospechosas, mientras se emitían cheques y se reclamaban deudas. Además, la mujer recibía visitas frecuentes de su antiguo vecino, según informa La Provence.

El vecino en cuestión es un cuidador de 61 años, un hombre solitario que, al parecer, se hizo amigo de ella en 2023 y la ayudaba con recados como hacer la compra y acompañarla a salir. Pero poco a poco, estos servicios pasaron a ser de pago, haciéndose cada vez más frecuentes. Finalmente, como compensación, el hombre se mudó a vivir con la anciana.

Apenas unas semanas después de este inusual acuerdo, Jeannine se fracturó la cadera. Fue hospitalizada, pero nunca regresó a casa. Tras su recuperación, fue ingresada en una residencia de ancianos. Ahora, en su casa vive solo su vecino, quien se aseguró de cambiar, e incluso vendió su apartamento, que estaba en la misma planta.

Un fraude muy planificado

El hombre invirtió este dinero en un seguro de vida, pero también hizo firmar a la anciana un certificado de residencia que él mismo había redactado. Para no dejar rastro, llevaba mucho tiempo grabándolo todo.

Incluso antes de mudarse con Jeannine, el vecino se aseguró de filmar cada intercambio de cheques, anotando cuidadosamente la fecha y la hora. En uno de los vídeos, se le oye decir: “¿Aceptas darme este cheque de 5.000 €?”. ​Ella asiente con voz temblorosa.

La estafa de la ‘falsa compra’ de Bizum o cómo perder el dinero cuando crees que lo recibes.

En la comisaría de la División Norte, donde se abrió una investigación a principios de 2025 tras una denuncia de la asociación, agentes de la unidad de delitos financieros incautaron al menos 43 vídeos del mismo tipo, destinados a justificar cheques o pruebas de domicilio, incluso en la residencia de ancianos.

Dos años antes, el sospechoso había llegado incluso a contar con la presencia de un agente judicial cuando se entregó el primer cheque, para dejar constancia oficial del consentimiento de Jeannine. Sin embargo, ella ya estaba bajo tutela.

Jeannine no fue la única víctima

Al examinar detenidamente las acciones del hombre de 60 años, los investigadores descubrieron que Jeannine no era la única víctima del estafador. En esta ocasión, el hombre cobraba cheques mientras trabajaba como cuidador (su diploma es tan antiguo que no se puede verificar). Enviado al domicilio de Raymond, un hombre muy vulnerable y casi ciego, el cuidador había estado recibiendo dinero por sus “servicios” desde 2022.

En el primer año, se emitieron nada menos que 17 cheques por un valor total superior a 2.700 €. Sin embargo, el coste de los servicios aumentó: 4.200 € en 2023 y hasta 7.000 € en 2024. En total, la policía estimó los daños a las dos víctimas a 60.000 €.

Tras meses de investigación, el sospechoso, que ya había sido interrogado como testigo y había huido a Lyon, fue arrestado el 5 de noviembre y puesto bajo custodia. El hombre fue finalmente liberado bajo supervisión judicial, a pesar de la solicitud de prisión preventiva de la fiscalía. Se le incautaron 51.000 € de sus cuentas bancarias, que fueron depositados en una cuenta de garantía hasta la celebración del juicio.

