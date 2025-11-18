España

Un hombre es atropellado en Sevilla: la policía investiga si ya se encontraba en el suelo antes del accidente

Los agentes están revisando las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona donde la mujer inició la marcha para esclarecer las circunstancias del atropello

Con la lluvia intensa, la conductora no vio que había un hombre tirado debajo cuando se lo llevó por delante. (Composición fotográfica/Canva)

Un hombre de unos 50 años ha fallecido después de que una conductora lo atropellara y lo arrastrara varios kilómetros en Sevilla. La mujer dio negativo en las pruebas de alcohol y drogas. La Policía investiga si la víctima ya se encontraba en el suelo cuando fue arrollada.

La investigación está a cargo de la Policía Local. Según información de Informativos Telecinco, la conductora declaró que durante todo el trayecto notó un movimiento extraño del coche, como si se frenara de manera continua, y pensó que tenía un problema con el freno de mano.

Los agentes están revisando las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona donde la mujer inició la marcha para esclarecer las circunstancias del atropello y determinar si el hombre estaba ya en el suelo antes de que el vehículo pasara por encima. Todo indica que el hombre cayó en un paso de peatones del barrio de la Alameda, informan desde Cuatro.

Una tercera persona avisó a la conductora

El accidente tuvo lugar el lunes sobre las 8:20 horas de la mañana, en la calle Lumbreras del municipio andaluz, informa el ABC. En los registros de una cámara de tráfico se puede ver cómo la víctima iba caminando por el medio de la calle, de forma extraña. Después, se cae al suelo y no se vuelve a levantar. Pocos segundos después, un Toyota sale de un garaje.

Con la lluvia intensa, la conductora no vio que había un hombre tirado debajo cuando se lo llevó por delante. El accidente sucedió después de que la mujer saliera del semáforo en verde, por lo que el impacto no pudo ser a gran velocidad. El hombre se quedó enganchado en la parte inferior del vehículo.

Accidente múltiple en la A-6 km 37,900, con tres vehículos implicados, entre ellos un autobús. (Comunidad de Madrid)

Fue una tercera persona quien, en un paso de peatones, avisó a la conductora de que llevaba algo debajo del coche. Al bajarse, descubrió a la víctima enganchada. Los servicios de emergencia no pudieron salvar al hombre.

La conductora sufrió un ataque de ansiedad. La Policía Local ha confirmado que dio negativo en alcohol y drogas. La fuerte lluvia podría ser otra de las causas, ya que estaba provocando retenciones importantes de tráfico en Nervión y sus alrededores.

La investigación sigue abierta

Policía Local, Bomberos, sanitarios y Policía Nacional se desplazaron al lugar para hacerse cargo de la situación y atender tanto a la víctima como a la conductora. Los Bomberos lograron desencajar el cuerpo del hombre de debajo del vehículo, y este fue trasladado en ambulancia al Instituto de Medicina Legal de Sevilla, donde se le practicará la autopsia, informa El Nacional.

Los investigadores consideran que podría tratarse de un terrible accidente y valoran que la intensa lluvia caída a primera hora del lunes hubiera impedido a la mujer ver al hombre, especialmente si estaba en el suelo, extremo que aún tratan de aclarar. La investigación sigue abierta.

Fuentes cercanas al caso señalan que la víctima, Manuel C.C., no tenía hogar, era de nacionalidad española, y se le solía ver por la Alameda de Hércules con una guitarra a cuestas, informa el ABC.

