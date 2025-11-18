Un hombre con cáncer se casa con su prometida desde los cuidados paliativos del hospital: “Deberíamos haberlo hecho hace años”

Sarah y Karl el día de su boda. (Katharine House Hospice)

El personal del hospital de enfermedades terminales Katharine, en Stafford (Inglaterra), ha hecho posible que Karl Marsh, un ciudadano británico diagnosticado de cáncer, haya podido casarse con su prometida, Sarah Wooley, mientras se encontraba en cuidados paliativos. Según ha informado el propio centro en un comunicado, la pareja celebró su boda el domingo 9 de noviembre, rodeada de familiares y amigos, en una ceremonia marcada por el afecto y la emoción.

Según ha informado el hospital, Karl y Sarah iban a casarse el 22 de noviembre en el Registro Civil de Standford, pero la salud del paciente empeoró de forma repentina. La pareja no sabía si podrían llegar a su cita con los juzgados, así que el personal del hospital se puso en manos a la obra y, en tan solo 48 horas, organizaron una boda de ensueño.

El reverendo David Clark, capellán voluntario del centro, contactó con la oficina de la Facultad del Arzobispo de Canterbury y consiguió una licencia especial de matrimonio en menos de dos días. Con el apoyo de la comunidad local, que donó decoraciones de forma gratuita, el equipo sanitario se puso manos a la obra para adecuar las estancias. El centro contó además con la ayuda de la cadena de supermercados Sainsbury’s Stafford, que donó comida y un pastel de bodas. El equipo de catering de la clínica, conformado por Gary y Maxine, también vinieron especialmente para asegurar que el banquete nupcial fuera impecable.

Todos estos esfuerzos unidos lograron transformar el Centro de Terapia y Bienestar en un hermoso lugar para bodas, repleto de flores, pétalos y un pasillo de alfombra blanca. “Fue maravilloso poder hacer esto posible para Karl y Sarah. Estuvimos a la altura del desafío e hicimos que su día fuera lo más especial posible. Su amor es verdaderamente inspirador”, dijo Georgia, enfermera jefe de hospitalización.

Un día para recordar

Sarah y Karl con sus familias. (Katharine House Hospice)

Karl y Sarah se conocieron en el año 2010, pero el tiempo separó sus caminos hasta la Navidad de 2022, cuando se volvieron a encontrar. Karl fue diagnosticado con cáncer en mayo de 2024, pero eso no paró los pies a la pareja, que decidió prometerse. “Deberíamos haberlo hecho hace años” dijo Sarah. “Una noche nos miramos y dijimos: ‘¿Nos casamos?’ ¡Y así fue!“, añadió.

Por desgracia, el empeoramiento de los síntomas del prometido hizo que tuviesen que acelerar sus planes. El domingo, 9 de noviembre, Karl y Sarah se casaron en el hospital Katharine rodeados de unos 30 familiares y amigos. El reverendo Clark fue el encargado de oficiar la boda, para quien fue “una alegría” y “un privilegio”. “Me enseñaron mucho sobre el amor, la resiliencia y la ternura”, ha declarado.

La propia Sarah ha querido expresar públicamente su agradecimiento al equipo del hospicio por el apoyo recibido. “Quiero que todo el mundo sepa que este lugar es extraordinario… el apoyo aquí es excepcional”, ha declarado la recién casada. Desde la dirección del hospital, Hannah Fahy ha emitido un agradecimiento a todo el centro. "Estos momentos solo son posibles gracias a la increíble generosidad de nuestra comunidad, cuyas donaciones y recaudación de fondos hacen posible la mayor parte de nuestra atención“, ha expresado.