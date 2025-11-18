España

Santos Cerdán negoció con el PNV tres puestos para apoyar la moción de censura de 2018 y con Acciona otros enchufes en Transportes

El último informe de la UCO desvela el presunto ‘pago político’ exigido por los nacionalistas vascos para apoyar la llegada de Sánchez al Gobierno. La Guardia Civil señala que Cerdán también quiso influir en Óscar Puente, sustituto de Ábalos

Guardar
El exsecretario de Organización del
El exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán (Alejandro Martínez Vélez / Europa Press)

Santos Cerdán tuvo durante años un poder muy importante en el PSOE, en el Gobierno de coalición que se formó tras la moción de censura de 2018 y dentro de la trama de corrupción cuyos tentáculos se adentraron en el ministerio de Fomento que dirigió José Luis Ábalos. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil le sitúa en la cúspide de esta “organización criminal”. En el último informe que los agentes han aportado a la causa aparece un correo que Santos envió el 7 de junio de 2018 a José Guillermo Berlanga, asesor del PSOE en el Congreso, para que imprimiera los documentos adjuntos, se los entregara a Koldo García, para que este a su vez se los diera a Ábalos, que acababa de ser nombrado ministro unos días antes.

Uno de esos documentos llevaba el título de “peticiones nombramientos PNV”, y al parecer se trata de una exigencia que le había hecho llegar la formación nacionalista por haber apoyado la moción de censura que había aupado a Pedro Sánchez al Gobierno. Había un nombre y dos puestos. El nombre era el de Javier Chacón y la petición era nombrarlo en el ministerio de Medio Ambiente. “Fue nombrado por Zapatero y es un buen profesional”, viene escrito. Los dos otros dos puestos son para la SEPI y ADIF, empresas públicas. “Estos dos me tienen que decir los nombres, vienen los del PNV el lunes por la tarde para decirme y explicarme”. La UCO hace especial énfasis sobre Chacón, ya que participó en firmar la Declaración de Impacto Ambiental de un proyecto minero que Acciona y el dueño de Servinabar (socio de Santos) habían puesto en marcha en Aragón.

Días después, Santos le volvió a preguntar a Koldo sobre otros nombramientos, esta vez sobre algunos que interesaba que estuvieran en el ministerio de Fomento: “Se han hecho varios nombramientos, como no podamos meter ninguno, nada será posible. Santos le señaló a Koldo que su entonces jefe (Koldo era asesor de Ábalos) no podía situar en Adif (la empresa pública que gestiona las infraestructuras ferroviarias) a Teófilo Serrano. ”Que no se le ocurra", aseveraba Santos. Serrano, de origen navarro, fue presidente de Renfe y fue uno de los militantes que formó parte de la plataforma de apoyo a Patxi López a la secretaría del PSOE, en las que se enfrentó a Susana Díaz y a Pedro Sánchez, a la postre ganador de aquellas primarias. Serrano no obtuvo ningún puesto. En su lugar fue nombrada Ana Pardo de Vera, hoy investigada en la causa.

Nota que Ábalos envió a
Nota que Ábalos envió a Koldo con las peticiones del PNV

La UCO señala que Santos sí consiguió algunos de los nombramientos que le interesaba en el ministerio de Fomento. Se trata de Francisco Javier Herrera Lizano, que fue director general de Carreteras y que hoy también está imputado en la causa. Otras elecciones estaban costando más, lo que hizo que Santos le dijera a Koldo que sí Ábalos no seguía sus instrucciones, todo “se complica muchísimo”. Los investigadores señalan que estos nombramientos fueron consensuados entre Santos y la constructora Acciona. Actualmente, tres de sus directivos están investigados por amañar, presuntamente, varias obras públicas. De hecho, la UCO apunta que Santos actuó como “enlace” entre las empresas constructoras y el Ministerio dirigido por Ábalos para lograr mordidas del 2% por el amaño de obra pública.

También con Óscar Puente

Tras la marcha de Ábalos del ministerio, la UCO sostiene que Santos Cerdán y Acciona quisieron seguir influyendo en el ministerio, incluso cuando llegó Óscar Puente. “Santos habría acudido al ministerio para tratar ”de colocar a un par de personas de Justo, de Acciona". Se trata de Justo Vicente Pelegrini, exdirector de Construcción de la compañía e imputado en la causa. Esta intermediación entre Acciona y la administración a través de Santos no solo se habría limitado al nombramiento de cargos públicos, “sino que también habría consistido en la canalización de fondos procedentes de la constructora a Koldo y Ábalos”.

Temas Relacionados

Santos CerdanCaso KoldoJosé Luis ÁbalosCorrupciónTribunal SupremoPSOEAccionaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

España financia con más de 800 millones de euros un nuevo paquete de ayudas para Ucrania

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo ha confirmado en una rueda de prensa posterior a la reunión que ha mentido con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, en su nueva visita a España

España financia con más de

El presidente de la Conferencia Episcopal pide abogar por la presunción de inocencia ante las denuncias de casos de abusos sexuales: “Queremos alcanzar un equilibrio justo”

Las declaraciones de Luis Argüello se enmarcan en la denuncia vigente contra el obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza

El presidente de la Conferencia

Gemma Camacho rompe su silencio tras conocerse su romance con Cayetano Rivera: “Somos dos personas adultas, libres y solteras”

La periodista de ‘El tiempo justo’ ha emitido un comunicado en su programa para acallar los rumores que han surgido sobre su relación con el extorero

Gemma Camacho rompe su silencio

Las 20 películas más vistas de Google España esta semana

Google se ha convertido en un fuerte competidor en la feroz guerra por el streaming

Las 20 películas más vistas

El Gobierno blinda al inquilino: pacta con los socios prohibir el cobro del IBI y poner techo a los alquileres de temporada y habitaciones

La reforma avanza en el Congreso con nuevas restricciones para propietarios y mayores garantías para los arrendatarios, aunque su aprobación final dependerá de la votación en el Pleno

El Gobierno blinda al inquilino:
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

España financia con más de

España financia con más de 800 millones de euros un nuevo paquete de ayudas para Ucrania

La UCO destapa que Sevinabar facturó casi dos millones de euros en la obra del Puente del Centenario de Sevilla con un único empleado: el cuñado de Santos Cerdán

“A la Paqui la conocen todas las vendedoras de El Corte Inglés”: el gerente de Servinabar criticó en privado los gastos de Cerdán y su mujer con la tarjeta de la empresa

La UCO señala que Santos Cerdán y su “entorno familiar” se beneficiaron de pagos de Servinabar: el 75% de los ingresos procedían de Acciona

Quién es Javier Aureliano García, el presidente de la diputación de Almería del PP detenido por la UCO

ECONOMÍA

El Gobierno blinda al inquilino:

El Gobierno blinda al inquilino: pacta con los socios prohibir el cobro del IBI y poner techo a los alquileres de temporada y habitaciones

El PP propone legalizar el corte de suministros básicos en las viviendas okupadas

¿A cuántos grados se debe poner la calefacción para ahorrar este invierno?

Resultados ganadores del Super Once del Sorteo 4

Los fondos se vuelcan en la vivienda asequible que ya acapara el 52% de la inversión inmobiliaria en residencial de alquiler

DEPORTES

El jefe de McLaren se

El jefe de McLaren se sincera sobre Fernando Alonso: “Me arrepiento de no haberle dado un buen coche”

A qué hora y dónde ver el partido entre España y Turquía de clasificación para el Mundial de 2026

El periodista Carlos de Andrés (TVE) anuncia su retirada: “Un par de temporadas y lo dejo. Yo nunca he tenido veranos”

Carlos Alcaraz anuncia que sufre una lesión en el isquiotibial y es baja para la Copa Davis

El día que Turquía dejó a España fuera del Mundial: ganaron gracias a la mano inocente de ‘il bambino’