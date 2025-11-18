España

Las 10 mejores plataformas de música en streaming: Amazon Music, Apple Music o Deezer

Si quieres pasarte a la música en streaming, aquí te dejamos una guía definitiva con las mejores en cuanto a sonido, catálogo y precios

Guardar

De una forma u otra, la música siempre ha formado parte de nuestras vidas. Hemos escuchado nuestras canciones favoritas en la radio, en vinilos, en cassettes, en CDs y ahora ya la llevamos a todas partes en nuestro teléfono móvil o tableta. Incluso, escuchar la música en dispositivos electrónicos también ha evolucionado porque ha nacido una nueva forma para llevar la música siempre contigo sin tener que descargarla en tu móvil.

Nos referimos a las plataformas para escuchar música en streaming, es decir, una aplicación desde la que puedes reproducir tus canciones y grupos favoritos utilizando una conexión a internet y sin ocupar espacio de tu almacenamiento. Estas aplicaciones de música online están tan de moda que, ahora mismo, es realmente complicado decantarse entre las múltiples opciones que ofrece el mercado. Para ayudarte a elegir la que mejor se adapte a tus necesidades y a tu bolsillo, hemos elaborado la siguiente comparativa con las 10 mejores plataformas de música en streaming de este 2025.

¿Qué es una app para escuchar música en streaming y por qué elegir una este 2025?

Una app para escuchar música en streaming se trata de una herramienta que le ofrece a los usuarios acceso a millones de canciones desde su ordenador, su móvil o su tableta. Lo mejor de todo es que no es indispensable descargarlas en tu dispositivo, lo único que necesitas es una conexión a internet para poder disfrutar de tus listas personalizadas, descubrir nuevos artistas o volver a favoritos en cualquier momento.

Además, estas plataformas para escuchar música en streaming se adaptan ya a tus gustos y tu estilo de vida. Han evolucionado a tal nivel que también puedes disfrutar de una experiencia personalizada gracias a la inteligencia artificial, audio de alta fidelidad y funciones que se integran con otros dispositivos como altavoces inteligentes o el coche.

Las 10 mejores aplicaciones de música online

De todas las opciones que existen hoy en el mercado, te ofrecemos a continuación un listado con diez de las plataformas de música en streaming más destacadas:

- Spotify: líder del mercado de la música digital

Spotify es la plataforma de música en streaming más conocida de todas. Tiene tantísimos usuarios gracias a que es una aplicación con un uso muy sencillo e intuitivo, tiene un extenso catálogo musical y es también multiplataforma.

Consigue tu prueba gratuita de Spotify aquí

Ideal para: personas que quieren descubrir música fácilmente y compartirla con amigos.

Cuánto cuesta Spotify: Prueba gratuita de 3 meses de Premium Individual. Después, su precio es de 11,99 euros al mes.

- Apple Music: la alternativa premium para usuarios del gigante tecnológico

Si perteneces al universo Apple y tienes ya algún dispositivo de esta marca, su plataforma de música online, Apple Music, te va a encantar porque se integra de maravilla con todos los dispositivos Apple. Además de por su facilidad de uso, ofrece una calidad de sonido muy buena, un repertorio musical muy amplio y actualizaciones continuas de nueva música.

Consigue tu prueba gratuita de Apple Music aquí

Ideal para: quienes ya usan iPhone, iPad o Mac y buscan una integración perfecta con Siri.

Cuánto cuesta Apple Music: Un mes de prueba gratuita y después su precio pasa a ser de 10,99 euros mensuales (la cuenta individual).

- Amazon Music Unlimited: la mejor opción para usuarios Prime

Los usuarios de Amazon Prime también tienen a su disposición una plataforma de música en streaming exclusiva, Amazon Music Unlimited, a un precio muy económico y con un catálogo compuesto por más de 100 millones canciones. Lo mejor de todo es que este servicio musical de Amazon no incluye anuncios y te da la posibilidad de saltar entre canciones de manera ilimitada. Te deja descargar tu música favorita en tu móvil por si te quedas sin internet en algún momento, ofrece sonido HD y se integra perfectamente con Alexa.

Consigue tu prueba gratuita de Amazon Music Unlimited aquí

Ideal para: quienes ya pagan Prime y buscan una opción de streaming con un buen servicio a un coste adicional mínimo.

Cuánto cuesta Amazon Music Unlimited: los usuarios de Prime tienen una prueba gratuita de 4 meses. Pasado este periodo, son 10,99 euros cada mes.

- Deezer: inventario musical con buenas recomendaciones personalizadas

Deezer ofrece a los amantes de la buena música un audio de alta fidelidad (HiFi), un catálogo muy extenso y un diseño muy intuitivo. También destaca por su función Flow, una función que permite a los usuarios descubrir música nueva y cien por cien personalizada a sus gustos musicales.

Consigue tu prueba gratuita de Deezer aquí

Ideal para: usuarios que desean un buen equilibrio entre un catálogo extenso y una personalización profunda.

Cuánto cuesta Deezer: El primer mes es totalmente gratuito. Después, son 11,99 euros mensuales por la cuenta individual.

- YouTube Music: ideal para quienes consumen música y vídeo

YouTube Music ha sido diseñada especialmente para cubrir las necesidades de aquellas personas a las que les gusta consumir tanto contenidos visuales como musicales. También gusta mucho porque siempre es una de las primeras plataformas de música online en lanzar nuevas versiones, remixes y sesiones musicales.

Consigue tu prueba gratuita de YouTube Music aquí

Ideal para: quien disfruta tanto de las canciones oficiales como de covers, conciertos, remixes y videos musicales.

Cuánto cuesta YouTube Music: Primer mes de uso gratuito para seguir con una suscripción mensual de 10,99 euros.

- Tidal: el estándar de sonido más alto

Tidal es otra aplicación para escuchar música a través de internet que está ganando terreno gracias a su calidad de audio casi inigualable. También tiene música disponible en otros formatos, como Master, FLAC y Dolby Atmos.

Consigue tu prueba gratuita de Tidal aquí

Ideal para: aquellos que tienen equipos de sonido de alta calidad y priorizan la máxima fidelidad de audio.

Cuánto cuesta Tidal: Un mes de prueba gratuito y después la cuenta individual son 10,99 euros al mes.

- SoundCloud: perfecta para descubrir artistas emergentes

SoundCloud es otra de las apps conocidas de este mundillo, aunque su servicio dista de los habituales, ya que su principal característica es que permite descubrir nuevos géneros musicales, artistas emergentes y música independiente.

Consigue tu prueba gratuita de SoundCloud aquí

Ideal para: quienes quieren descubrir artistas nuevos, géneros emergentes o escuchar demos y podcasts únicos.

Cuánto cuesta SoundCloud: Tras un periodo de prueba gratuita de 7 días, su plan básico cuesta 2,99 euros al mes, mientras que la versión Pro son 6,99 euros al mes.

- Qobuz: calidad de estudio para puristas del sonido

El sonido de alta resolución que ofrece Qobuz engancha a todo aquel que lo prueba. Esta calidad de audio tan extrema permite disfrutar de una experiencia musical mucho más profunda.

Consigue tu prueba gratuita de Qobuz aquí

Ideal para: quienes buscan específicamente comprar y escuchar música en formatos de la más alta resolución.

Cuánto cuesta Qobuz: Ofrece prueba gratis de un mes y luego son 12,49 euros mensuales.

- Idagio: app especializada en música clásica

Los amantes de la música clásica también tienen su propia plataforma para escuchar música online. Se trata de Idagio, una app muy top con un extenso catálogo de obras musicales, que incluyen también información sobre su compositor, intérprete y director.

Consigue tu prueba gratuita de Idagio aquí

Ideal para: quien necesita una plataforma organizada por compositor, obra, director y orquesta.

Cuánto cuesta Idagio: Después de 14 días de prueba gratuita, sus servicios cuestan 9,99 euros al mes.

- Jukeboxy: el proveedor de música con licencia para comercios y negocios

Por último, si eres dueño de un negocio o comercio, con Jukeboxy podrás ambientar tu local con música mientras estás bien cubierto legalmente y sin preocuparte por los derechos de autor.

Consigue tu prueba gratuita de Jukeboxy aquí

Ideal para: bares, restaurantes, tiendas o cualquier local comercial que necesite música con licencia legal para uso público.

Cuánto cuesta Jukeboxy: Son 14 días de prueba gratuita y luego 24,95 euros mensuales.

Cómo elegir la mejor plataforma de música en streaming para ti

Elegir una app de música en streaming este año significa aprovechar calidad de sonido superior, recomendaciones más acertadas y la comodidad de tener todo tu contenido musical centralizado en una sola plataforma. Para acertar de pleno en tu elección, debes tener presentes estas claves:

  • Calidad de sonido: Dependiendo desde dónde escuches tu música, con auriculares o con altavoces de alta gama, necesitarás una calidad de sonido diferente.
  • Precio: Los servicios de estas plataformas de música en streaming se mueven más o menos en la misma horquilla de precios, euro más arriba, euro más abajo, aunque presentan algunas diferencias. Algunas ofrecen versiones gratuitas, pero tienen anuncios, otras ofrecen packs para familiares, parejas o amigos, otras son más económicas si ya estás suscrito a un plan mayor, como ocurre con los usuarios de Amazon Prime, etc.
  • Compatibilidad: Por último, antes de elegir tu app de música online, cerciórate de que es compatible con el sistema operativo de tu dispositivo.

¿Cuál es la mejor aplicación de música online de este 2025?

  • Si buscas el servicio más completo o popular, elige Spotify o Apple Music.
  • Si el audio de máxima fidelidad es tu prioridad, opta por Tidal o Qobuz.
  • Para ahorrar dinero sin sacrificar unas buenas prestaciones, tienes Amazon Music Unlimited o YouTube Music.
  • Si tu principal interés es encontrar música nueva, tu plataforma ideal es SoundCloud.
  • Para los amantes de la música clásica, Idagio es la mejor.
  • Para compartir con familia o amigos, Deezer es la alternativa más adecuada.
  • La solución perfecta para negocios, bares y locales comerciales es Jukeboxy.

*Cada vez que compras a través de cualquiera de los enlaces añadidos en este artículo, INFOBAE recibe una comisión

Temas Relacionados

StreamingMusica StreamingSpotifyApple MusicYoutube MusicPlataformas StreamingMusicaMusica EspañaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Los pastores vascos que llevaron el euskera a los bosques de Estados Unidos: grabaron sus nombres en los árboles

Los arborglifos son una huella de la historia de los inmigrantes vascos en Estados Unidos

Los pastores vascos que llevaron

La policía detiene a un conductor que circulaba sin licencia desde 1988

El acusado reconoció los hechos y explicó que conducía el coche de su ex pareja, según él gravemente enferma, a la que ayuda a diario. Acumula 22 condenas previas por delitos similares

La policía detiene a un

Rafael Alonso, psicólogo experto en bienestar laboral: “No cambies de trabajo sin antes recuperarte del actual”

El especialista alerta de que el ‘burnout’ distorsiona la toma de decisiones y puede llevar a arrastrar el mismo desgaste emocional a cualquier nuevo entorno profesional

Rafael Alonso, psicólogo experto en

Esta es la diferencia entre los huevos blancos y los huevos marrones: “Por dentro son exactamente iguales”

El precio de los huevos marrones es superior al de los blancos, pero los expertos aseguran que no tiene nada que ver con la calidad

Esta es la diferencia entre

Cómo prevenir el hígado graso: de moderar el alcohol a practicar ejercicio regular

Esta condición está muy asociada a problemas de obesidad o de diabetes tipo 2

Cómo prevenir el hígado graso:
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La policía detiene a un

La policía detiene a un conductor que circulaba sin licencia desde 1988

Qué se sabe del ataque de Israel a militares españoles: la ONU lo califica de “grave violación” y Robles asegura que impactó a “cinco metros”

Un abuelo deshereda a su hija y sus nietos por “negarle los alimentos”, pero la Justicia dice que eso no ha quedado demostrado: vuelve a ser incluida en el testamento

La Justicia reconoce el derecho de una teleoperadora 24 horas de Cruz Roja a trabajar de lunes a viernes en horario de mañana hasta que su hija cumpla 12 años

Un túnel submarino para unir Europa y Marruecos a través de España: cuatro décadas de estudios y una inversión millonaria ante el reto técnico de cruzar el Estrecho de Gibraltar

ECONOMÍA

Precio del aceite de oliva

Precio del aceite de oliva en España 2025: últimas variaciones y tendencias del mercado

El beneficio de la Seguridad Social que pocos conocen: permite sumar hasta tres años de cotización por pedir una excedencia

Cuántos dólares cuesta un euro hoy 18 de noviembre

Estudiar no sale a cuenta: los mayores de 65 años ingresan hasta un 50% más de renta que los jóvenes con carrera

La vivienda asequible corre peligro de extinción en España: solo 3 de cada 10 pisos cuestan menos de 150.000 euros

DEPORTES

El día que Turquía dejó

El día que Turquía dejó a España fuera del Mundial: ganaron gracias a la mano inocente de ‘il bambino’

Todo lo que tienes que saber sobre la participación de España en la Copa Davis: horarios, rivales y equipo

El exjugador Dani Benítez habla del error que destrozó su carrera: “Me metí una raya de cocaína creyendo que iba a estar mejor para ir a entrenar”

Luca Zidane aprovecha el viaje de su selección a Arabia Saudí para visitar La Meca antes comenzar la recuperación de su lesión

El FC Barcelona regresa al Camp Nou: el Ayuntamient ha dado autorización y el primer partido será ante el Athletic