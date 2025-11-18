España

La Armada invertirá 256.000 euros en un plan de marketing para que el buque escuela Elcano reclute a menores de 17 años y fomente la marca España

Defensa busca una empresa de publicidad que, aprovechando el centenario de la botadura del barco (en 2027) ayude a mejorar el posicionamiento de las Fuerzas Armadas entre los más jóvenes

Guardar
El buque 'Juan Sebastián de
El buque 'Juan Sebastián de ElCano'

El buque escuela “Juan Sebastián de Elcano” cumple 100 años el 5 de marzo de 2027. El ministerio de Defensa sabe que este barco es “el más conocido y representativo” de la Armada Española. Por eso, quiere aprovechar la magna efeméride para poder “atraer talento” con nuevos reclutamientos y reforzar la marca España. Defensa está licitando un contrato para que una empresa especializada en publicidad y marketing diseñe un plan de comunicación que ayude a conmemorar el siglo de vida de Elcano. Para ello está dispuesto a invertir 256.198 euros.

El buque lleva el nombre del marino español que dio la vuelta al mundo por primera vez en 1522, completando el viaje que había comenzado bajo el mando del marino portugués (al servicio de la Corona Española) Fernando de Magallanes, fallecido a mitad de travesía. Carlos I de España otorgó a Elcano un escudo de armas con la leyenda ‘Primus circumdedisti me’ (el primero en circunnavegarme). Construido en Cádiz durante el reinado de Alfonso XIII, fue botado en marzo de 1927, aunque su entrega a la Armada no se produjo hasta el 29 de febrero de 1928.

Como buque escuela, su cometido principal es hoy la formación en la mar de los futuros oficiales de la Armada, los guardiamarinas, con un crucero de instrucción que dura varios meses. De los 96 cruceros de instrucción que ha hecho hasta ahora, once consistieron en una vuelta al mundo. Entre los hitos logrados por este bergantín-goleta destacan: 15.000 españoles han navegado a bordo; es el buque escuela más antiguo en servicio; es el barco operativo que más días de mar acumula en el mundo; aproximadamente 15.500 días, que equivalen a 42 años consecutivos en el mar; y ha visitado 73 países y 205 puertos.

El buque 'Juan Sebastián de
El buque 'Juan Sebastián de ElCano'

“Dada la relevancia y la repercusión que se espera del centenario del buque escuela se considera esencial contratar los servicios de asistencia técnica de una agencia especializada en ‘branding’ y comunicación para la elaboración de un Plan de Comunicación de la conmemoración del centenario de la botadura y entrega a la Armada del buque escuela ‘Juan Sebastián de Elcano’”, reza el pliego de condiciones. Defensa quiere que entre marzo de 2027 y agosto de 2028 se lleven a cabo diferentes actividades que conmemoren este gran hito. Con un objetivo: “incrementar el conocimiento y la valoración social de la Armada”.

Desinterés de los jóvenes

Que mejor oportunidad de un cumpleaños tan especial para, además de “trasladar la excelencia profesional característica del buque”, reforzar “el atractivo de la Armada de cara a la atracción de talento, en especial de talento joven”. El último informe del Observatorio de la Vida Militar (OVM), un órgano asesor dependiente de las Cortes, alerta sobre el creciente desinterés de los jóvenes españoles por ingresar en las Fuerzas Armadas. En un contexto en el que faltan entre 13.000 y 23.000 militares. Este Plan de Comunicación tiene que estar diseñado no solo para el personal de la Armada, sino para “la sociedad en general” y jóvenes de 15 a 17 años para su posible “captación”.

La princesa Leonor finaliza su formación en el buque Elcano tras siete meses marcados por experiencias formativas, polémicas mediáticas en Brasil, Uruguay y Chile, y un reencuentro emocional con la reina Letizia durante una escala en Panamá que acaparó titulares.

La firma especializada que gane el contrato deberá realizar un “estudio del estado actual de la marca del buque ‘Juan Sebastián de Elcano’, incidiendo en la reputación, el alcance y el posicionamiento”. Paso previo para el diseño de una campaña de publicidad y un plan de comunicación. Hay que tener en cuenta que este plan debe reforzar también la imagen del buque como “embajador de España en otros países”. Eso sí. Defensa exige a los creativos contratados que limiten el uso de la inteligencia artificial al 15% de las producciones. “Esta limitación afecta exclusivamente a la parte creativa. En lo que respecta a la producción de los vídeos, estos deberán realizarse por profesionales del sector, estando prohibido el uso de inteligencia artificial para sustituir a los profesionales que deban intervenir en dicha producción, como actores y figurantes”.

Temas Relacionados

Ministerio de DefensaArmadaMilitaresContratos PúblicosEmpleoPublicidadComunicacionEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Las últimas previsiones para Valencia: temperatura, lluvias y viento

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Las últimas previsiones para Valencia:

Restaurantes con menú de Navidad en Madrid en 2025: opciones desde 35 euros y platos firmados por estrellas Michelin

Ya sea para celebrar en familia, entre amigos o para cenas de empresa, estos restaurantes de la capital ofrecen opciones especiales para celebrar estas fiestas

Restaurantes con menú de Navidad

La trágica vida de Amparo Muñoz, la Miss Universo española que rechazó la corona y denunció la sexualización del certamen

La malagueña ha vivido una existencia intensa, marcada por la fama, la presión y la búsqueda de libertad

La trágica vida de Amparo

Si te gusta ‘The White Lotus’ y las novelas de Agatha Christie, no te pierdas la nueva gran apuesta de Prime Video: un thriller sobre el odio a los millonarios

Aterriza en la plataforma ‘Malicia’, protagonizada por David Duchovny en el papel de un rico excéntrico que será amenazado por su ‘niñero’, dispuesto a crear problemas

Si te gusta ‘The White

El precio de la luz en España: es el más barato de Europa pero somos los que más salario gastan en la factura

E 4,38% del salario mediano neto de los españoles se dedica a pagar la energía, lo que revela una paradoja: aunque el precio absoluto es bajo, el esfuerzo económico para las familias sigue siendo elevado

El precio de la luz
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

¿Por qué nos manifestamos la

¿Por qué nos manifestamos la semana del 50 aniversario de la muerte de Franco? A favor de los presos saharauis, las pensiones, los carriles bici... y el tradicional rosario de Ferraz

La Generalitat urge a tener un kit de emergencias para 72 horas en una campaña que busca “situar la autoprotección y la corresponsabilidad de la ciudadanía en el centro”

La nueva parada de AVE en Parla que conectará Cataluña y Andalucía: “Va a suponer un cambio radical”

Los médicos forenses concluyen que Jordi Pujol sufre un “deterioro cognitivo moderado” y no está en condiciones de ser juzgado

El alcalde de Alpedrete cuestiona que el asesinato de la mujer de 60 años sea violencia de género: “Quería mucho a su mujer”

ECONOMÍA

El precio de la luz

El precio de la luz en España: es el más barato de Europa pero somos los que más salario gastan en la factura

Estudiar no sale a cuentas: los mayores de 65 años ingresan hasta un 50% más de renta que los jóvenes con carrera

La vivienda asequible corre peligro de extinción en España: solo 3 de cada 10 pisos cuestan menos de 150.000 euros

Vox quiere expulsarlos y Ayuso que limpien casas: los migrantes son los responsables de la mitad del crecimiento de la economía de España

Virginia, pescadera de 28 años: “Mi jefe dijo que tenía el puesto asegurado porque le gustaba tener a una mujer para que limpiase”

DEPORTES

El día que Turquía dejó

El día que Turquía dejó a España fuera del Mundial de 1954 a España: ganaron gracias a la mano inocente de ‘il bambino’

Todo lo que tienes que saber sobre la participación de España en la Copa Davis: horarios, rivales y equipo

El exjugador Dani Benítez habla del error que destrozó su carrera: “Me metí una raya de cocaína creyendo que iba a estar mejor para ir a entrenar”

Luca Zidane aprovecha el viaje de su selección a Arabia Saudí para visitar La Meca antes comenzar la recuperación de su lesión

El FC Barcelona regresa al Camp Nou: el Ayuntamient ha dado autorización y el primer partido será ante el Athletic