La Armada invertirá 256.000 euros en un plan de marketing para que el buque escuela Elcano reclute a menores de 17 años y fomente la marca España

El buque escuela “Juan Sebastián de Elcano” cumple 100 años el 5 de marzo de 2027. El ministerio de Defensa sabe que este barco es “el más conocido y representativo” de la Armada Española. Por eso, quiere aprovechar la magna efeméride para poder “atraer talento” con nuevos reclutamientos y reforzar la marca España. Defensa está licitando un contrato para que una empresa especializada en publicidad y marketing diseñe un plan de comunicación que ayude a conmemorar el siglo de vida de Elcano. Para ello está dispuesto a invertir 256.198 euros.

El buque lleva el nombre del marino español que dio la vuelta al mundo por primera vez en 1522, completando el viaje que había comenzado bajo el mando del marino portugués (al servicio de la Corona Española) Fernando de Magallanes, fallecido a mitad de travesía. Carlos I de España otorgó a Elcano un escudo de armas con la leyenda ‘Primus circumdedisti me’ (el primero en circunnavegarme). Construido en Cádiz durante el reinado de Alfonso XIII, fue botado en marzo de 1927, aunque su entrega a la Armada no se produjo hasta el 29 de febrero de 1928.

Como buque escuela, su cometido principal es hoy la formación en la mar de los futuros oficiales de la Armada, los guardiamarinas, con un crucero de instrucción que dura varios meses. De los 96 cruceros de instrucción que ha hecho hasta ahora, once consistieron en una vuelta al mundo. Entre los hitos logrados por este bergantín-goleta destacan: 15.000 españoles han navegado a bordo; es el buque escuela más antiguo en servicio; es el barco operativo que más días de mar acumula en el mundo; aproximadamente 15.500 días, que equivalen a 42 años consecutivos en el mar; y ha visitado 73 países y 205 puertos.

“Dada la relevancia y la repercusión que se espera del centenario del buque escuela se considera esencial contratar los servicios de asistencia técnica de una agencia especializada en ‘branding’ y comunicación para la elaboración de un Plan de Comunicación de la conmemoración del centenario de la botadura y entrega a la Armada del buque escuela ‘Juan Sebastián de Elcano’”, reza el pliego de condiciones. Defensa quiere que entre marzo de 2027 y agosto de 2028 se lleven a cabo diferentes actividades que conmemoren este gran hito. Con un objetivo: “incrementar el conocimiento y la valoración social de la Armada”.

Desinterés de los jóvenes

Que mejor oportunidad de un cumpleaños tan especial para, además de “trasladar la excelencia profesional característica del buque”, reforzar “el atractivo de la Armada de cara a la atracción de talento, en especial de talento joven”. El último informe del Observatorio de la Vida Militar (OVM), un órgano asesor dependiente de las Cortes, alerta sobre el creciente desinterés de los jóvenes españoles por ingresar en las Fuerzas Armadas. En un contexto en el que faltan entre 13.000 y 23.000 militares. Este Plan de Comunicación tiene que estar diseñado no solo para el personal de la Armada, sino para “la sociedad en general” y jóvenes de 15 a 17 años para su posible “captación”.

La firma especializada que gane el contrato deberá realizar un “estudio del estado actual de la marca del buque ‘Juan Sebastián de Elcano’, incidiendo en la reputación, el alcance y el posicionamiento”. Paso previo para el diseño de una campaña de publicidad y un plan de comunicación. Hay que tener en cuenta que este plan debe reforzar también la imagen del buque como “embajador de España en otros países”. Eso sí. Defensa exige a los creativos contratados que limiten el uso de la inteligencia artificial al 15% de las producciones. “Esta limitación afecta exclusivamente a la parte creativa. En lo que respecta a la producción de los vídeos, estos deberán realizarse por profesionales del sector, estando prohibido el uso de inteligencia artificial para sustituir a los profesionales que deban intervenir en dicha producción, como actores y figurantes”.