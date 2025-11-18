España

El precio de la luz en España para este miércoles

Diariamente se actualiza el precio de la luz y con él las horas concretas en las que el servicio tiene las tarifas más altas y más bajas

Guardar
La tarifa del servicio de
La tarifa del servicio de la luz cambia diariamente (Europa Press)

El cambio constante en el precio de la energía eléctrica obliga a la gente a mantenerse informada para así elegir el mejor precio sin que afecte su bolsillo.

Por ello, estos son los precios en el país hoy miércoles 19 de noviembre, de acuerdo con el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE). Además ubica los precios más económicos, así como los más costosos, de luz.

Precio de la energía eléctrica

Día: 19 de noviembre

Precio de media: 100.0 euros por megavatio hora

Precio máximo: 127.48 euros por megavatio hora

Precio más bajo: 65.2 euros por megavatio hora

El precio de la electricidad por hora

Dependiendo la hora del día,
Dependiendo la hora del día, es la tarifa de la luz en España (Europa Press)

A lo largo de este miércoles 19 de noviembre, el precio de la electricidad cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 119.36 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio de la luz será de 104.93 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 97.01 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa de la luz será de 96.91 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 95.59 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 97.96 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 112.35 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio de la luz será de 119.55 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 112.47 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 96.49 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa de la luz será de 88.79 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 73.55 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 68.45 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio de la luz será de 65.2 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la electricidad será de 71.54 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 84.49 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa de la luz será de 93.69 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 118.5 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 121.31 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio de la luz será de 126.33 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio de la luz será de 127.48 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 111.91 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la electricidad será de 102.54 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 93.54 euros por megavatio hora.

Temas Relacionados

Precio de la luzPrecio de la Luz EspañaFactura Luz EspañaElectricidadEspaña-EconomíaEspaña-NoticiasNoticias

Últimas Noticias

Ángela Fernández, psicóloga, sobre cómo nos tomamos lo que la gente nos dice: “La forma en la que los demás actúan habla más de ellos que de ti”

La experta en salud mental destaca que el impacto emocional que nos generan los comentarios ajenos no depende de nosotros, pero sí en cierta manera cómo actuamos ante ellos

Ángela Fernández, psicóloga, sobre cómo

Una mujer tuvo quintillizos en un parto que movilizó a 25 personas: un caso que se da en uno de cada 50 millones de embarazos

Los cinco bebés nacieron en la semana 28, lo que obligó a activar los protocolos estrictos y disponer de recursos especializados

Una mujer tuvo quintillizos en

Los síntomas del bruxismo que pueden pasar desapercibidos: de dolor de oído a estrés o ansiedad

Esta condición provoca que los dientes rechinen o se aprieten de forma involuntaria

Los síntomas del bruxismo que

Receta de bazlama, el facilísimo pan turco que no se prepara en horno, sino en sartén

Además de unos breves tiempos de fermentación, este pan solo necesita cinco minutos de sartén a media temperatura para conseguir su textura esponjosa tan característica

Receta de bazlama, el facilísimo

La casa donde creció Donald Trump se vende por 2 millones de dólares: ubicada en una de las zonas más exclusivas de Nueva York y totalmente reformada

El presidente de Estados Unidos pasó sus primeros años y creció en una vivienda unifamiliar que acaba de salir a la venta tras una importante reforma

La casa donde creció Donald
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Quién es Javier Aureliano García,

Quién es Javier Aureliano García, el presidente de la diputación de Almería del PP detenido por la UCO

Acuerdo express en la Comunidad Valenciana: el PP registra la candidatura de Pérez Llorca mientras apura negociaciones con Vox sobre el programa

Feijóo confirma que Mazón dejará la presidencia del PP valenciano: “Me comunicó que creía que debía dejar el cargo y estoy de acuerdo”

Zelenski visita el Congreso en su llegada a España: se reunirá este martes con el rey Felipe VI y Pedro Sánchez

Anulan la causa por denuncia falsa contra un hombre que denunció a su tía enfermera por haber accedido a su historial clínico sin su permiso

ECONOMÍA

El Gobierno aprueba un techo

El Gobierno aprueba un techo de gasto récord de más de 200.000 millones para los Presupuestos tras un aumento del 8,5%

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

El precio de la luz en España para este martes

Este es el precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 18 de noviembre

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 18 noviembre

DEPORTES

El periodista Carlos de Andrés

El periodista Carlos de Andrés (TVE) anuncia su retirada: “Un par de temporadas y lo dejo. Yo nunca he tenido veranos”

Carlos Alcaraz anuncia que sufre una lesión en el isquiotibial y es baja para la Copa Davis

El día que Turquía dejó a España fuera del Mundial: ganaron gracias a la mano inocente de ‘il bambino’

Todo lo que tienes que saber sobre la participación de España en la Copa Davis: horarios, rivales y equipo

El exjugador Dani Benítez habla del error que destrozó su carrera: “Me metí una raya de cocaína creyendo que iba a estar mejor para ir a entrenar”