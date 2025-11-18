El precio de la luz en España para este miércoles

La tarifa del servicio de la luz cambia diariamente (Europa Press)

El cambio constante en el precio de la energía eléctrica obliga a la gente a mantenerse informada para así elegir el mejor precio sin que afecte su bolsillo.

Por ello, estos son los precios en el país hoy miércoles 19 de noviembre, de acuerdo con el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE). Además ubica los precios más económicos, así como los más costosos, de luz.

Precio de la energía eléctrica

Día: 19 de noviembre

Precio de media: 100.0 euros por megavatio hora

Precio máximo: 127.48 euros por megavatio hora

Precio más bajo: 65.2 euros por megavatio hora

El precio de la electricidad por hora

Dependiendo la hora del día, es la tarifa de la luz en España (Europa Press)

A lo largo de este miércoles 19 de noviembre, el precio de la electricidad cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 119.36 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio de la luz será de 104.93 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 97.01 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa de la luz será de 96.91 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 95.59 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 97.96 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 112.35 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio de la luz será de 119.55 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 112.47 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 96.49 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa de la luz será de 88.79 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 73.55 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 68.45 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio de la luz será de 65.2 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la electricidad será de 71.54 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 84.49 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa de la luz será de 93.69 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 118.5 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 121.31 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio de la luz será de 126.33 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio de la luz será de 127.48 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 111.91 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la electricidad será de 102.54 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 93.54 euros por megavatio hora.