El precio de la luz en España para este martes

Diariamente se actualiza el precio de la luz y con él las horas concretas en las que el servicio tiene las tarifas más altas y más bajas

El precio del servicio eléctrico
El cambio constante en el precio de la luz obliga a la gente a mantenerse informada para así elegir el mejor precio sin que afecte su bolsillo.

Por ello, estos son los precios en el país este martes 18 de noviembre, de acuerdo con el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE). También ubica los precios más bajos, así como los más altos, de luz.

Precio de la energía eléctrica

Día: 18 de noviembre

Precio de media: 79.22 euros por megavatio hora

Precio más alto: 138.35 euros por megavatio hora

Precio más bajo: 10.23 euros por megavatio hora

La tarifa de la electricidad cada hora

La OMIE da a conocer
A lo largo de este martes 18 de noviembre, la tarifa del servicio eléctrico por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 78.99 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio de la luz será de 75.44 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 71.53 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 69.43 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio de la luz será de 68.71 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 68.87 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 92.74 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio de la luz será de 108.84 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 99.39 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio de la luz será de 65.53 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 33.2 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 10.23 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la luz será de 12.59 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 19.92 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la electricidad será de 29.41 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 53.96 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio de la electricidad será de 90.85 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa de la luz será de 114.1 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 135.27 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio de la electricidad será de 132.08 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio de la luz será de 138.35 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa de la luz será de 127.67 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 109.08 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 95.11 euros por megavatio hora.

