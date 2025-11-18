España

Clima: las temperaturas que predominarán este 18 de noviembre en Barcelona

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Guardar
¿Lloverá este día? Informate con
¿Lloverá este día? Informate con el pronóstico del clima (Ayuntamiento de Barcelona)

Temperatura máxima y mínima, así como probabilidades de lluvia, este es el pronóstico del tiempo para las próximas horas de este martes en Barcelona, España.

En Barcelona se prevé una temperatura máxima de 17 grados centígrados y una mínima de 6 grados centígrados.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para esta ciudad será del 2% durante el día y del 3% a lo largo de la noche.

En el mismo sentido, la nubosidad será del 18% en el transcurso del día y del 34% en el curso de la noche. Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 26 kilómetros por hora en el día y los 26 kilómetros por hora en la noche.

Cuidado con el sol, se espera que los rayos UV alcancen un nivel de hasta 2.

La predicción del estado del
La predicción del estado del tiempo en Barcelona (Imagen ilustrativa Infobae)

Barcelona se ubica al noreste de España, en la costa mediterránea de la península ibérica, en donde dominan dos tipos de clima: el mediterráneo continental y subtropical húmedo.

El clima mediterráneo continental se da principalmente al sur de Barcelona y se caracteriza por inviernos templados y veranos secos y cálidos.

Mientras que la temporada de lluvias en este estado del tiempo se hace presente principalmente durante invierno o en las estaciones intermedias.

Por su parte el clima subtropical húmedo ocurre en la parte más al norte de la región, que se caracteriza por inviernos fríos o templados, así como veranos húmedos y cálidos.

En tanto, no hay una temporada de lluvias como tal en este clima, ya que las precipitaciones caen bien repartidas a lo largo del año.

De acuerdo con la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) de España, la temperatura máxima en Barcelona ronda los 30 grados centígrados y se da en los meses de julio y agosto.

En el caso de la temperatura mínima la Aemet menciona que está por debajo de los cero grados centígrados entre diciembre y enero.

Los meses en los que cae más lluvia en Barcelona son entre septiembre y octubre. Mientras que los días con nevadas son muy pocos, no más de 10 al año, en promedio.

En Barcelona no hay una
En Barcelona no hay una temporada de lluvias como tal (Gobierno de Barcelona)

Los cuatro climas de España

España se caracteriza por ser soleado, donde las horas de sol rondan las 3 mil horas al año. Las temperaturas en este país mediterráneo son suaves, sin embargo, sí hay marcadas diferencias entre estaciones y las distintas zonas.

Aunque la Amet registra hasta 13 tipos de climas en España, son realmente cuatro los que predominan: oceánico, mediterráneo de veranos frescos, mediterráneo continental y estepario frío.

El oceánico se caracteriza por ser templado con veranos frescos, precipitaciones abundantes y bien repartidas durante el año.

En España aparece principalmente por el norte y oeste de Galicia, el Cantábrico, el Sistema Ibérico, noreste de la meseta norte y gran parte de los Pirineos, exceptuando las zonas más altas.

El mediterráneo de veranos frescos, como lo dice su nombre, tiene veranos secos y frescos, así como inviernos fríos o templados, mientras que la mayor parte de las lluvias caen en invierno o estaciones intermedias.

Este clima abarca la mayor parte de la meseta norte, interior de Galicia y numerosas zonas montañosas del centro y sur de la península. En Canarias, se extiende ampliamente por el interior de las islas de La Palma, El Hierro, La Gomera y Tenerife, así como en las zonas más elevadas de Gran Canaria.

El mediterráneo continental registra inviernos templados y lluviosos, así como veranos secos y cálidos.

Este tipo de clima se hace presente en gran parte de la península ibérica y los Baleares. Se extiende por la mayor parte de la mitad sur y de las regiones costeras mediterráneas, a excepción de las zonas áridas del sureste.

En cuanto al estepario frío, los inviernos son muy fríos y los veranos pueden ser templados o cálidos, además, las precipitaciones son escasas.

Este clima se extiende por el sureste de la península, el valle del Ebro, la meseta sur y, en menor medida, por Extemadura, Baleares y el centro de la meseta norte. También se observan en todas las islas del archipiélago canario.

Durante la primavera y el otoño es cuando se registran el estado del tiempo más agradable en España, tiempo que permiten disfrutar del aire libre prácticamente todo el día.

Las temperaturas máximas se alcanzan durante julio y agosto, los meses más calurosos y secos en todo el país.

Mientras que las temperaturas mínimas suelen darse en enero y febrero, meses que también coinciden con los días con más lluvias, principalmente en el norte de España.

Temas Relacionados

BarcelonaTiempo en EspañaEspaña SociedadEspaña NoticiasNoticias

Últimas Noticias

La trágica vida de Amparo Muñoz, la Miss Universo española que rechazó la corona y denunció la sexualización del certamen

La malagueña ha vivido una existencia intensa, marcada por la fama, la presión y la búsqueda de libertad

La trágica vida de Amparo

Si te gusta ‘The White Lotus’ y las novelas de Agatha Christie, no te pierdas la nueva gran apuesta de Prime Video: un thriller sobre el odio a los millonarios

Aterriza en la plataforma ‘Malicia’, protagonizada por David Duchovny en el papel de un rico excéntrico que será amenazado por su ‘niñero’, dispuesto a crear problemas

Si te gusta ‘The White

El precio de la luz en España: es el más barato de Europa pero somos los que más salario gastan en la factura

E 4,38% del salario mediano neto de los españoles se dedica a pagar la energía, lo que revela una paradoja: aunque el precio absoluto es bajo, el esfuerzo económico para las familias sigue siendo elevado

El precio de la luz

Estudiar no sale a cuentas: los mayores de 65 años ingresan hasta un 50% más de renta que los jóvenes con carrera

Los datos oficiales apuntan a una significativa pérdida de poder adquisitivo entre los menores de 30 desde la crisis de 2008

Estudiar no sale a cuentas:

La vivienda asequible corre peligro de extinción en España: solo 3 de cada 10 pisos cuestan menos de 150.000 euros

En Baleares no hay casas que valgan menos de 150.000 euros, mientras que en Extremadura el 60,55% no pasa de ese precio

La vivienda asequible corre peligro
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Armada invertirá 256.000 euros

La Armada invertirá 256.000 euros en un plan de marketing para que el buque escuela Elcano reclute a menores de 17 años y fomente la marca España

¿Por qué nos manifestamos la semana del 50 aniversario de la muerte de Franco? A favor de los presos saharauis, las pensiones, los carriles bici... y el tradicional rosario de Ferraz

La Generalitat urge a tener un kit de emergencias para 72 horas en una campaña que busca “situar la autoprotección y la corresponsabilidad de la ciudadanía en el centro”

La nueva parada de AVE en Parla que conectará Cataluña y Andalucía: “Va a suponer un cambio radical”

Los médicos forenses concluyen que Jordi Pujol sufre un “deterioro cognitivo moderado” y no está en condiciones de ser juzgado

ECONOMÍA

El precio de la luz

El precio de la luz en España: es el más barato de Europa pero somos los que más salario gastan en la factura

Estudiar no sale a cuentas: los mayores de 65 años ingresan hasta un 50% más de renta que los jóvenes con carrera

La vivienda asequible corre peligro de extinción en España: solo 3 de cada 10 pisos cuestan menos de 150.000 euros

Vox quiere expulsarlos y Ayuso que limpien casas: los migrantes son los responsables de la mitad del crecimiento de la economía de España

Virginia, pescadera de 28 años: “Mi jefe dijo que tenía el puesto asegurado porque le gustaba tener a una mujer para que limpiase”

DEPORTES

El día que Turquía dejó

El día que Turquía dejó a España fuera del Mundial de 1954 a España: ganaron gracias a la mano inocente de ‘il bambino’

Todo lo que tienes que saber sobre la participación de España en la Copa Davis: horarios, rivales y equipo

El exjugador Dani Benítez habla del error que destrozó su carrera: “Me metí una raya de cocaína creyendo que iba a estar mejor para ir a entrenar”

Luca Zidane aprovecha el viaje de su selección a Arabia Saudí para visitar La Meca antes comenzar la recuperación de su lesión

El FC Barcelona regresa al Camp Nou: el Ayuntamient ha dado autorización y el primer partido será ante el Athletic