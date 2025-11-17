España

Un botón pensado para perros: ahora las mascotas pueden controlar los electrodomésticos a su antojo

Desarrollado por científicos del Laboratorio de Interacción Animal-Ordenador de la Open University, esta invención está diseñada para permitir que los perros ayuden a sus dueños con más tareas domésticas

El botón ha sido diseñado
El botón ha sido diseñado específicamente pensando en un usuario canino. (The Open University)

Los científicos han creado una forma totalmente nueva para que los perros se ganen su reputación como el mejor amigo del hombre, según informa la BBC. El ‘Botón Dogosophy’ permite que tu perro controle los electrodomésticos, tan solo presionando con la pata.

Desarrollado por científicos del Laboratorio de Interacción Animal-Ordenador de la Open University, esta invención está diseñada para permitir que los perros ayuden a sus dueños con más tareas domésticas. Y, según sus inventores, eso incluye dejar que tu perro ponga la tetera para prepararte una taza de té.

El botón es lo suficientemente sensible como para que un ligero toque con la nariz de un perro lo active, pero lo suficientemente resistente como para soportar las interacciones más entusiastas. Como el receptor alimenta cualquier dispositivo que normalmente se enchufaría a la red eléctrica, ni siquiera hace falta tener costosos dispositivos inteligentes para que tu perro tome el control de la casa.

Los protagonistas son los perros

El funcionamiento de la tecnología es muy simple: los usuarios tan solo tienen que conectar el aparato elegido a un receptor, que capta la señal del botón inalámbrico desde una distancia de hasta 40 metros. Cuando detecta que se ha pulsado el botón, el receptor comienza a alimentar el ventilador, el hervidor, la aspiradora o cualquier otro dispositivo que esté enchufado.

Los científicos que crearon esta nueva tecnología afirman que su objetivo es solucionar dos problemas: por un lado, las personas con perros de servicio no tienen suficientes maneras para que sus fieles compañeros les ayuden en las tareas del hogar. Pero el segundo enfoque pone en el centro a los propios perros, los cuales, según los investigadores, no tienen suficiente control sobre el mundo que los rodea.

La profesora Clara Mancini, una de las científicas detrás de Dogosophy, afirma para el medio anteriormente mencionado que el botón facilitará a los perros “controlar aspectos del entorno en el que viven”. Según ella, “los perros viven en un mundo que no está diseñado pensando en ellos, lo que supone un reto y limita sus interacciones diarias con él”.

La ley 7/2023, de 28 de marzo, obliga a los propietarios a tener un seguro mínimo a terceros para su perro a partir del 29 de septiembre. Sin embargo, en algunas comunidades, como Madrid, País Vasco o La Rioja, ya es obligatorio

Los investigadores afirman que con el botón Dogosophy, quieren empezar a cambiar el panorama actual, “haciendo que nuestros entornos compartidos sean más accesibles para los perros y más inclusivos para todos.” Los investigadores sugieren que combinar el botón con una lámpara podría ser una excelente manera de lograr que tu perro apague las luces, como una versión canina de Google Home.

Con ese fin, el botón ha sido diseñado específicamente pensando en un usuario canino. Su color azul brillante es especialmente visible para los perros, y su gran tamaño facilita su uso para perros de todas las razas. Sin embargo, no se trata de una inversión barata, ya que cada botón Dogosophy cuesta actualmente 96 libras esterlinas (109 euros).

Las limitaciones del invento

El único límite real al número de dispositivos que podría controlar es la capacidad para entrenar a tu perro. Para cualquiera que tenga dificultades para conseguir que su perro se siente y se quede quieto, enseñarle a encender la lavadora puede parecer una tarea imposible.

Sin embargo, los investigadores afirman que es “más fácil de lo que crees y puede ser una actividad enriquecedora para ambos”. Basta con premiar la conducta que se desea fomentar e ignorar las conductas que se desean desalentar.

En un estudio anterior, científicos de la Universidad de California en San Diego lograron realmente “hablar” con sus dueños a través de botones de un panel de control con sonidos. Los investigadores descubrieron que los perros respondían adecuadamente a palabras como “jugar” y “afuera”, independientemente de si las pronunciaban sus dueños o si se activaban pulsando un botón.

Esto sugiere que los perros realmente sabían lo que significaban las palabras, en lugar de simplemente responder a señales asociadas. Así que, si le dices a tu perro que “ponga la tetera”, podría aprender realmente lo que eso significa.

