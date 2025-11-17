Restaurantes con menú de Navidad en Madrid en 2025: opciones desde 35 euros y platos firmados por estrellas Michelin

Restaurante Papagena, en la sexta planta del Palacio Real

Se aproximan días llenos de magia y cariño, en los que nos reencontramos con nuestros amigos y nuestra familia y vemos a los compañeros fuera de la oficina en un ambiente festivo. Pero también días de dolores de cabeza, de volvernos locos mirando y comparando menús y precios para encontrar el lugar perfecto en el que celebrar. La buena cocina, la originalidad, la oferta líquida, el espacio, las vistas, el precio... Son muchos factores a tener en cuenta. Para hacer más sencilla la tarea, recopilamos algunas de las opciones de menús de Navidad para grupos que se encuentran disponibles en Madrid este próximo mes de diciembre.

Cocina castellana para celebrar

Menú de Cepa 21 y Marmalé (Cedida)

Bodegas Cepa 21 y Marmalé presentan un menú especial que recuerda a los típicos que se sirven en los asadores castellanos y que reúnen a familia y amigos alrededor de una mesa; una propuesta pensada para disfrutar y celebrar que estará acompañada de los vinos del bodeguero José Moro. Esta propuesta gastronómica, pensada para las fechas de celebración que se aproximan, recoge algunos platos como el cordero asado, la sopa castellana o el ponche segoviano; estará disponible durante los últimos meses del año a un precio de 55 €.

El menú es un homenaje a la cocina castellana más reconocible, con elaboraciones que evocan los sabores de siempre —potentes, honestos y reconfortantes—. Desde los torreznos y la sopa castellana hasta el cordero asado o el tradicional ponche segoviano, pasando por el judión de La Granja con manita de cerdo y oreja, la propuesta recorre algunos de los iconos más emblemáticos de la región.

Guru Lab, un menú de laboratorio e innovación

La mesa de Guru Lab

Guru Lab es, más que un restaurante, un laboratorio del comer y del beber donde un selecto grupo de chefs y mixólogos internacionales e innovadores se dedican a desarrollar nuevos sabores. En un espacio único en el que un máximo de 20 comensales se reúnen alrededor de una sola mesa, este espacio vinculado a la famosa coctelería Salmon Guru ofrece dos formas de vivir la Navidad, adaptadas a distintos momentos y estilos de celebración.

Por un lado, el Menú Lab, con un precio de 85 € por persona, es una opción cerrada que incluye cinco pases —aperitivo, tres entrantes, principal y postre— y tiene una duración máxima de entre 1,5 y 2 horas. Por otro lado, el Menú Guru, con un precio de 110 € por persona, está diseñado para grupos que desean una experiencia más amplia y personalizada en cualquier momento de la semana. En este segundo caso, la duración y el ritmo son completamente flexibles, adaptándose a las preferencias del grupo. Cualquiera de los dos menús está disponible en horario de comidas y de cenas, siendo un mínimo de 10 personas.

Navidad con vistas en Papagena

El brunch del restaurante Papagena (Madrid) con vistas al Palacio Real (Papagena)

Papagena, el restaurante del Teatro Real situado en la sexta planta del emblemático edificio, y con unas vistas privilegiadas al Palacio Real, presenta varias opciones de menús navideños. Esta propuesta, firmada por el chef Ramón Freixa, y diseñada para grupos a partir de diez personas, cuenta con una variedad de entrantes exquisitos, como por ejemplo la royal de almendras tiernas con translúcido de amaretto y mousse de huevas de arenque; así como numerosas opciones de platos principales de lo más especiales, entre ellos el icónico solomillo Wellington o el rabo de buey a la royal con puré de calabaza asada y coles. Sus tres opciones, disponibles a partir del 1 de diciembre, tienen precios que van desde los 83,50 € hasta los 87,50 por persona, sin IVA incluido.

Los menús de Navidad de Dani García

En Tragabuches, el restaurante más andaluz del grupo, la propuesta se basa en tres menús distintos. Los entrantes incluyen elaboraciones como la ensaladilla de jamón a taquito, el aguacate de Málaga “a la inversa”, los callos con garbanzos a la andaluza, las croquetas de pringá o la milhoja de foie y queso de cabra. Entre los platos principales, destacan opciones como la presa de cerdo ibérico de bellota, el solomillo de vaca vieja a la brasa o el lomo de lubina, acompañados por salsas y guarniciones de corte clásico. El apartado dulce incluye referencias de la repostería andaluza reinterpretadas, como la tarta de queso Payoyo, la torrija andaluza con helado de vainilla o el tocino de cielo de fruta de la pasión.

Para completar la experiencia, cada menú incluye una selección de vinos con acento andaluz y cócteles elaborados con jerez, manzanilla o brandy, que evocan el carácter del sur en cada copa. Los precios son de 65 €, 70 € y 80 € respectivamente. Todos los menús estarán disponibles del 15 de noviembre al 5 de enero en los diferentes restaurantes del grupo, tanto en almuerzos como en cenas.

Por su parte, BiBo celebra las fiestas con tres propuestas que combinan raíces andaluzas e influencias internacionales, fiel a su espíritu de brasserie global. Los menús giran en torno a los grandes clásicos de la casa, con platos como la ensaladilla rusa con huevos de codorniz fritos, el tartar de atún rojo de almadraba, el brioche de rabo de toro, la pluma ibérica con salsa charcuter o el bacalao asado. Cada menú está acompañado de una cuidada selección de vinos nacionales e internacionales, además de un cóctel de bienvenida creado en exclusiva para la ocasión. El precio de cada menú es de 65 €, 70 € y 80 €.

Restaurante BiBo, de Dani García (Grupo Dani García)

Por último, en Lobito de Mar, Dani García invita a celebrar la Navidad con el sabor del océano como hilo conductor. Su propuesta se compone de tres menús centrados en la frescura del producto y la esencia mediterránea, con entrantes como el guacamole terminado en mesa con gamba cristal, la ensaladilla de atún y gambas o el carpaccio de chuletón de atún. Entre los principales, recetas como el mormo o solomillo de atún rojo a la plancha o el lomo de lubina a la brasa, los tres con patatas a la roteña y ensalada fresca de lechuga viva. Los postres, como la tarta de queso con trufa negra o la tarta de queso fresco, mantienen la línea de sobriedad y elegancia que caracteriza a Lobito de Mar.

Cada menú cuenta con una bodega seleccionada para la ocasión, con vinos blancos atlánticos, tintos de carácter mediterráneo y cócteles de bienvenida diseñados para acompañar la experiencia. Los precios de los tres menús son de 70 €, 75 € y 80 € respectivamente. Una propuesta que rinde homenaje al producto de costa y al espíritu relajado de las celebraciones junto al mar.

Benares, un indio recomendado por Michelin

Platos del restaurante Benares (Cedida)

Benares, el único restaurante indio reconocido por la Guía Michelin en España, se consolida como el gran referente de la gastronomía india tradicional en la capital. Ubicado en la calle Zurbano, el restaurante ofrece una experiencia pensada para compartir, con recetas auténticas, elaboradas con mimo, y fieles a la riqueza cultural y culinaria del subcontinente indio.

Con una propuesta centrada en la comida india tradicional, el equipo de cocina de Benares selecciona ingredientes frescos y especias de alta calidad para preparar platos tradicionales como el pollo tikka masala, el biryani, o los curry al estilo del norte de la India, siempre servidos con panes recién hechos y acompañamientos clásicos como chutneys o samosas.

En cuanto a sus menús disponibles para celebraciones navideñas, los menús de grupos son el Varanasi (58 €), y el Jugal Bandi (53 €), ambos con alternativas vegetarianas disponibles. Además, se encuentra disponible la opción Parampara (59 €), una propuesta para esa primera vez en un restaurante indio, con una selección de platos tradicionales que exponen las bases de su cocina.

Una cena nikkei en Madrid

Restaurante Mítiko, en el madrileño barrio de Tetuán

Mítiko, restaurante referencia en cocina nikkei, presenta su menú especial de Navidad para grupos y empresas, una propuesta creada por el chef Jorge Rodríguez. El menú combina productos del mar, del fuego y de mercado con el inconfundible sello nikkei de Mítiko. Entre sus propuestas destacan elaboraciones como el Mitoyaki de pez mantequilla flambeado con chimichurri de ajíes y aceite de trufa, las brochetas Kushi de ternera anticuchera con yuca y choclo al wok, o el ceviche clásico de corvina con ají charapita y puré de boniato, que reflejan la dualidad entre técnica japonesa y alma andina. Disponible durante toda la temporada navideña en su restaurante de C. Sor Ángela de la Cruz, 22, este menú cerrado tiene un precio de 45 € por persona.

Celebrar la Navidad a la francesa

Restaurante Brasserie Lafayette -

Uno de los decanos de la cocina francesa en Madrid, Brasserie Lafayette, cuenta con una propuesta navideña titulada menú Noël (80 € por comensal) para grupos desde 6 personas y vigente durante todo diciembre. Se trata de un compendio repleto de exquisiteces, ideal para conocer algunos de sus platos más emblemáticos y festivos.

Desde entrantes como el paté de Campagne con encurtidos, la ratatouille Lafayette enriquecida con crema de ave o unos mejillones bouchot con salsa beurre blanc; hasta principales como la lubina con salsa de tapenade verde de manzanilla o el magret de pato Label Rouge a l’orange. Todo ello regado con los magníficos vinos franceses de la cava de Sébastien Leparoux, sumiller y fundador de este espacio netamente galo, ubicado en una antigua lechería de Chamartín.

Menús con toque asiático del Grupo China Crown

Como cada año, Grupo China Crown propone sus espacios para las celebraciones de Navidad de grupos de amigos, empresas o eventos corporativos, ya sea para comidas o cenas.

El restaurante China Crown, buque insignia del grupo, se inspira en la gastronomía de los antiguos banquetes imperiales chinos y la adapta al gusto contemporáneo. Para Navidad, presenta un menú degustación que rinde homenaje a las recetas históricas y a la técnica minuciosa de la alta cocina china. Entre los platos que suelen protagonizar este menú se encuentran la Selección de Dim sums; las Berenjenas chinas al estilo Yuxiang y guindillas en vinagre; o el emblemático Pato Imperial Beijing. Su precio es de 70 €. Junto a esto, el ambiente del restaurante ofrece una experiencia ideal para comidas y cenas navideñas.

Tottori (con localizaciones en la calle Lagasca y en LaFinca Grand Café) propone para estas fiestas una selección inspirada en su cocina japonesa, donde el producto es el centro absoluto. Para estas fechas sugiere tres menús degustación: el primero (48 €) ofrece 6 pases entre los que encontramos el Nigiri de lubina con yuzu y wasabi natural marinado o el Sandwich Tonkatsu de solomillo con mostaza y miel; el segundo de diez pases (65 €) cuenta con platos como Nigiri de portobelo con foie caramelizado o los Dados de solomillo de ternera con teriyaki y sésamo con tempura de verduras. La última opción (85 €) incluye elaboraciones como el Nigiri de Wagyu 5A flambeado con salsa de soja dulce o el Wanton de langostinos con crema de marisco, azafrán, ajo y cebollino.

Restaurante Gran Café Shanghái (Cedida)

En plena Gran Vía se encuentra el Gran Café Shanghai, un espacio que se caracteriza por su ambiente ecléctico. Sus menús de grupo –con opciones desde 35 € por persona– ofrecen una propuesta que combina cocina mediterránea con pequeños guiños asiáticos, adaptándose a encuentros familiares, cenas de empresa y reuniones de gran formato. Estos incluyen platos como Wonton estilo Sichuan; el Pato crujiente con salsa de housin y almendras; o las Croquetas de pato laqueado.

Por último, para aquellos grupos que busquen una experiencia más exclusiva y elevada, en el restaurante Bao Li la tradición china se ensalza mediante técnicas depuradas, producto de calidad y una puesta en escena cuidada. En su propuesta destaca su salón privado, así como su impresionante bodega. Para Navidad, el restaurante propone sus menús degustación (80 o 120 € por persona), pensados como un recorrido por los sabores más representativos de su carta. En ellos encontramos elaboraciones como el Crujiente de bogavante, mango, maracuyá y caviar, el Hilo de seda black de wagyu; el Dim sum de abalone o el Rodaballo crujiente en aroma de cítrico tropical.