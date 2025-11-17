España

Guillermo del Toro y Frankenstein conquistan España: ranking de las películas más vistas en Netflix

Desde su lanzamiento, el filme se ha posicionado entre las más vistas de la plataforma de streaming, alcanzando una gran popularidad y convirtiéndose en una de las preferidas por la audiencia española

Frankenstein —escrita y dirigida por Guillermo del Toro— llegó a Netfli. Protagonizada por Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth, Felix Kammerer, con Charles Dance y Christoph Waltz. Crédito: Netflix

El catálogo de Netflix en España reúne desde clásicos reconocidos hasta títulos recientes y películas poco conocidas que merecen atención. Desde su fundación en 1997, la plataforma ha registrado un incremento sostenido en su base de suscriptores, con la única excepción de los primeros seis meses de 2022, y actualmente supera los 301 millones a nivel mundial.

La selección semanal de películas más populares en Netflix España ofrece opciones variadas para quienes buscan nuevas recomendaciones.

“Esto se debe a que, si bien una parte importante de sus cuentas sigue estando en Estados Unidos, la presencia de la empresa va más allá de las fronteras estadounidenses. Esta expansión global ha tenido un impacto directo en los ingresos anuales de la plataforma, los cuales se han triplicado en el último septenio”, asegura Statista.

Top 10 de las películas más reproducidas de Netflix España

1. Frankenstein: Una lección de anatomía (Frankenstein: The Anatomy Lesson)

"FRANKENSTEIN" domina el top 10
"FRANKENSTEIN" domina el top 10 españolde las mejores películas en Netflix.

El visionario cineasta Guillermo del Toro, junto con el reparto y el equipo de Frankenstein’, muestra los entresijos del rodaje de la nueva versión del famoso clásico.

2. Padre no hay más que uno 5: Nido repleto

Algunos padres experimentan la angustia
Algunos padres experimentan la angustia del "nido vacío" cuando los hijos empiezan a abandonar el hogar. Javier, en cambio, sufre el trauma del "nido repleto": nadie se va de casa. Última entrega de la saga 'Padre no hay más que uno'.

Algunos padres experimentan la angustia del “nido vacío” cuando los hijos empiezan a abandonar el hogar. Javier, en cambio, sufre el trauma del “nido repleto”: nadie se va de casa.

3. Con todos menos contigo

En la provocadora comedia Con Todos Menos Contigo, Bea (Sydney Sweeney) y Ben (Glen Powell) parecen la pareja perfecta, pero tras una increíble primera cita ocurre algo que enfría su ardiente relación, hasta que se encuentran sorpresivamente en una boda en Australia. Entonces hacen lo que cualquier adulto haría: fingir que son pareja. (Créditos: Sony Pictures)

Después de una primera cita increíble, la ardiente atracción entre ambos se enfría. Parecían la pareja perfecta, pero algo sucede y la cosa no va a más. Hasta que se reencuentran inesperadamente en una boda en Australia. Allí hacen lo que haría cualquier adulto: fingir que son una pareja.

4. Una Navidad ex-cepcional (A Merry Little Ex-Mas)

Una Navidad ex-cepcional. (Netflix España)

Por Navidad, Kate y Everett solo piden un divorcio sin dramas y pasar unas últimas fiestas en familia, pero las nuevas pasiones y los sentimientos del pasado lo complican todo.

5. Mango

Una hotelera ambiciosa y su renuente hija hacen un viaje a Málaga, donde encuentran eso que les hacía falta en la idílica huerta de mangos de un granjero. Netflix en Español.

Una hotelera ambiciosa viaja a Málaga con su hija, quien acepta a regañadientes. Allí, encuentran lo que buscaban en la idílica finca de mangos de un agricultor.

6. En tus sueños

"En sueños" se mete en
"En sueños" se mete en el ranking de las mejores películas de la plataforma.

El enamoramiento de dos personas que huyeron del matrimonio y los interesantes acontecimientos que siguieron. Estambul, renovación urbana, amor y sueños se unen en esta película.

7. Las guerreras k-pop (KPop Demon Hunters)

Cuando no están llenando estadios, las superestrellas del k‑pop Rumi, Mira y Zoey asumen sus identidades secretas como intrépidas cazadoras de demonios para proteger a sus fans de las amenazas sobrenaturales.

Cuando no están llenando estadios, las superestrellas del K-pop Rumi, Mira y Zoey usan sus poderes secretos para proteger a sus fans de una amenaza sobrenatural.

8. La mujer del camarote 10 (The Woman in Cabin 10)

Mientras navega en un yate de lujo por una asignación laboral, una periodista (Keira Knightley) ve cómo lanzan a alguien por la borda a mitad de la noche. Sin embargo, no faltan pasajeros ni miembros de la tripulación. (Netflix)

A bordo de un lujoso yate por motivos de trabajo, una periodista ve como alguien cae al mar. Pero cuando nadie la cree, decide arriesgar su propia vida para descubrir la verdad.

9. Tornados (Twisters)

"Twisters" se mete en el
"Twisters" se mete en el ranking de las mejores películas del momento en Netflix España.

Kate Carter, una ex cazadora de tormentas perseguida por un devastador encuentro con un tornado durante, es llamada por su amigo Javi de regreso a las llanuras abiertas para probar un nuevo e innovador sistema de seguimiento. Allí, se cruza con la encantadora e imprudente superestrella de las redes sociales Tyler Owens y su estridente equipo.

A medida que la temporada de tormentas se intensifica, se desatarán fenómenos aterradores nunca antes vistos y Kate, Tyler y sus equipos competidores se encuentran de lleno en el camino de múltiples sistemas de tormentas que convergen sobre el centro de Oklahoma en la lucha de sus vidas.

10. Tiempo de matar (A Time to Kill)

"Tiempo de matar" se mete
"Tiempo de matar" se mete en el ranking de las más vistas de España.

En una tranquila localidad sureña de Mississippi dos jóvenes borrachos violan salvajemente a una niña negra de diez años. La mayoría blanca de la ciudad se muestra horrorizada ante tan atroz crimen. Carl Lee, el padre de la niña, armado con un rifle de asalto, decide tomarse la justicia por su mano y mata a los violadores de su hija. Mientras la tensión va creciendo y reaparecen en las calles las cruces ardiendo del Ku Klux Klan, Jake Brigance, un joven abogado blanco, hará todo lo posible por salvar la vida de Carl Lee y proteger la suya.

Netflix en la guerra por el streaming

Por sus series y películas,
Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en una de las plataformas más fuertes en la guerra del streaming.

Netflix ha revolucionado la industria del entretenimiento desde su incursión en el streaming, pasando de ser un servicio de alquiler de DVDs a convertirse en una plataforma líder con millones de suscriptores en todo el mundo. Con una estrategia orientada a la producción de contenido original, ha lanzado exitosas series y películas que han captado la atención del público y la crítica, estableciendo nuevos estándares en la producción audiovisual.

Además de su impacto en el mercado estadounidense, Netflix ha ampliado su oferta internacional, produciendo y distribuyendo contenido en diversos idiomas y formatos. Esta expansión ha permitido que historias locales lleguen a una audiencia global, promoviendo la diversidad cultural y enriqueciendo el catálogo de la plataforma con una amplia variedad de géneros y estilos narrativos.

