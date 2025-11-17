Libros de Amazon España: estos son los títulos más populares este 17 de noviembre

Desde cómics hasta novelas de romance, el ranking de los libros más vendidos de Amazon en España funciona como una fotografía de las preferencias. (Infobae/Jovani Pérez)

Tiendas online como Amazon se han convertido en un aliado de los lectores, facilitando y agilizando la compra de libros, especialmente para aquellos quienes no tienen disponible tanto tiempo para visitar las librerías o las bibliotecas.

Desde aliviar la tristeza, ayudar a lidiar con la ansiedad, causar grandes emociones como la felicidad, cultivarnos y hacer volar la imaginación, los libros crean experiencias y placeres a quienes gozan de la lectura y la convirtieron en una actividad esencial en su vida.

Obras de autoayuda, ciencia ficción, fantasía, cómics, comedia, misterio, suspenso, romance, viajes y más, la literatura se ha mantenido en el gusto del público, adaptándose a los avances tecnológicos, pues ahora es posible leer no sólo en formato físico, sino a través de los teléfonos celulares, tabletas, ordenadores, entre otras herramientas como Kindle (como se llama el lector de libros electrónicos que es exclusivo de Amazon).

Sin embargo, hay un problema: con la variedad de títulos y autores que surgen cada día alrededor del mundo, podría resultar difícil elegir el siguiente libro para leer, pero en respuesta a ello, ya hay rankings que facilitan a los amantes de la lectura esta tarea.

Los libros más comprados en Amazon

1. El último secreto (Planeta Internacional)

Autor: Dan Brown

2. El diablo está entre nosotros: Los agentes del caos del nuevo orden mundial (Actualidad)

Autor: Lorenzo Ramírez

3. Vera, una historia de amor: Premio Planeta 2025 (Autores Españoles e Iberoamericanos)

Autor: Juan Del Val

4. Ande, ande, ande, la Mari Morena (Biblioteca Megan Maxwell)

Autor: Megan Maxwell

5. El profeta (Histórica)

Autor: José María Zavala

6. Los tres mundos (Serie Julio César 3) (Histórica)

Autor: Santiago Posteguillo

7. Sobre Dios: Pensar con Simone Weil (Contextos)

Autor: Byung-Chul Han

8. Ciencias del comportamiento: Domina la comunicación no consciente para leer a las personas e influir en ellas (Aprender hoy)

Autor: Juan Manuel García Pincho (@Cienciasdelcomportamiento)

9. Reconciliación: Memorias (No Ficción)

Autor: Juan Carlos I

10. Calendario de Adviento Escape Room: Resuelve los 24 enigmas y salva la Navidad. Una actividad divertida para toda la familia. Ideal para adultos y niños a partir de 8 años (edición a color)

Autor: Jollkees

*Nota: Algunos libros podrían no tener autor debido a que la plataforma no lo proporciona.

Para comprar libros en Amazon basta con tener una cuenta en dicha plataforma y posteriormente escribir el título de la obra en el buscador y luego hacer clic en “comprar”. Se puede agregar más de un artículo en el carrito y se puede finalizar la compra después.

España y sus lectores

Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. (Pedro Anza/CUARTOSCURO.COM)

El número de lectores en España incrementó paulatinamente desde la pandemia de coronavirus, logrando consolidarse entre los más jóvenes, según el informe del Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros 2023 presentado por el Ministerio de Cultura y Deporte.

Detalla que en los últimos 10 años ha incrementado un 5,7% el índice de lectura de los españoles. El 64,8% utiliza su tiempo libre para leer; sin embargo, cuando se trata de los lectores de cómics, aumenta la cifra hasta 66,2 por ciento.

Al considerar sólo aquellos que leyeron por ocio en su tiempo libre el porcentaje fue de 64,8%, una cifra ligeramente superior a la de la medición anual anterior y que llega al 66,2% cuando también se le suman los lectores de cómics.

Al hacer una comparación con las cifras que se han registrado en la última década se tiene que el índice de lectura en el tiempo libre tuvo un aumento de 5,7%; los "lectores frecuentes" se mantuvieron en el 52,5%; mientras que los considerados como "ocasionales" sólo han mostrado una ligera alza de 0,4 puntos porcentuales.

Aunque de a poco las cifras de lectura se han ido acercado a las medias europeas, el informe revela que aún persiste un importante número de españoles que nunca leen (35,2%). Al respecto, el 44% señala que el motivo principal es que no tienen tiempo libre; el 30,6% prefiere invertir su tiempo en otro tipo de entretenimiento como pasear, descansar o ver películas y series; el 29,3% reconoció una falta de interés; y el 0,9% dijo tener problemas de vista o salud.

La medición también deja ver que las mujeres leen más que los hombres en una proporción de 69,9% frente a un 59,5 por ciento. Por edades, se tiene que el tramo con mayor población lectora es aquel que comprende de los 14 a los 24 años y que representan un 74,2% del total.