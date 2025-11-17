El precio de la luz en España para este lunes

El precio del servicio de la luz se actualiza cada hora (Europa Press)

Antes de encender la televisión, conectar el ordenador, jugar con la consola, poner la lavadora o activar el aire acondicionado, consulta cuál es el mejor momento del día para usar la luz.

Aquí están las tarifas de la energía eléctrica, así como las horas del día más alta y más barata del servicio para este lunes 17 de noviembre, de acuerdo con el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE).

Precio de la energía eléctrica

Día: 17 de noviembre

Precio medio: 79.18 euros por megavatio hora

Precio más alto: 137.3 euros por megavatio hora

Precio mínimo: 37.76 euros por megavatio hora

La tarifa de la electricidad por hora

El precio medio, máximo y mínimo de la luz (Europa Press)

A lo largo de este lunes 17 de noviembre, el precio del servicio eléctrico por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la electricidad será de 77.53 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa de la luz será de 70.05 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 66.24 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio de la luz será de 65.36 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio de la electricidad será de 65.91 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 74.34 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa de la luz será de 98.65 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio de la electricidad será de 137.3 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 123.95 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 75.28 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa de la luz será de 63.69 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 55.96 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 46.42 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio de la luz será de 37.76 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la electricidad será de 38.87 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 50.27 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa de la luz será de 75.52 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio de la electricidad será de 98.82 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 115.22 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio de la luz será de 109.08 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 100.49 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 89.09 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la luz será de 86.57 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 77.87 euros por megavatio hora.