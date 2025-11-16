España

Precio de la luz estará muy cara este 17 de noviembre: tarifa máxima aumentó 50% y la promedio se duplicó

El precio del servicio de la energía eléctrica cambia todos los días, por lo que es importante mantenerse actualizado para evitar sorpresas en la factura de la luz

Cómo interpretar la factura de la luz, si estás en el mercado libre o el regulado, y los conceptos que aparecen en ella

Duro inicio de semana para los usuarios del servicio de energía eléctrica en España luego que el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) anunciara nuevas alzas en el precio de la luz para este lunes 17 de noviembre de 2025.

La tarifa más alta de la jornada sufrió un incremento de más del 50% y superó por mucho el techo de los 100 euros.

Por su parte, el precio más bajo del día registró un alza de más de 30 euros para este lunes, alejándose de la tarifa bajo cero euros.

Mientras tanto, la tarifa promedio se multiplicó más del doble al subir 45 euros para este lunes.

Es importante mencionar que el precio del servicio de energía eléctrica cambia todos los días, inclusive varía cada hora por lo que es importante mantenerse actualizado y así evitar sorpresas.

Con esta información sabrás cuál es el mejor momento del día para usar de forma extendida la luz sin evitar indeseables aumentos en el pago de la factura.

Precio de la luz

  • Fecha: lunes 17 de noviembre de 2025.
  • Tarifa media: 79,21 euros por megavatio hora.
  • Tarifa más alta: 154,48 euros por megavatio hora
  • Tarifa mínima: 35,00 euros por megavatio hora.

El precio de la electricidad cada hora

Hora por hora el precio
Hora por hora el precio de la luz (Imagen Ilustrativa Infobae)

A lo largo de este día, la tarifa de la luz por hora será el siguiente:

  • De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 77,53 euros por megavatio hora.
  • De 1:00 a 2:00 horas, el precio de la luz será de 70,05 euros por megavatio hora.
  • De 2:00 a 3:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 66,24 euros por megavatio hora.
  • De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 65,36 euros por megavatio hora.
  • De 4:00 a 5:00 horas, el precio de la electricidad será de 65,92 euros por megavatio hora.
  • De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la luz será de 74,34 euros por megavatio hora.
  • De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa de la luz será de 91,86 euros por megavatio hora.
  • De 7:00 a 8:00 horas, el precio de la electricidad será de 125,68 euros por megavatio hora.
  • De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 136,42 euros por megavatio hora.
  • De 9:00 a 10:00 horas, el precio de la luz será de 82,42 euros por megavatio hora.
  • De 10:00 a 11:00 horas, el precio de la electricidad será de 66,85 euros por megavatio hora.
  • De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 57,19 euros por megavatio hora.
  • De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la luz será de 50,95 euros por megavatio hora.
  • De 13:00 a 14:00 horas, el precio de la electricidad será de 39,1 euros por megavatio hora.
  • De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 37,62 euros por megavatio hora.
  • De 15:00 a 16:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 46,51 euros por megavatio hora.
  • De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa de la luz será de 69,36 euros por megavatio hora.
  • De 17:00 a 18:00 horas, el precio de la electricidad será de 92,49 por megavatio hora.
  • De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 112.82 euros por megavatio hora.
  • De 19:00 a 20:00 horas, el precio de la luz será de 110,74 euros por megavatio hora.
  • De 20:00 a 21:00 horas, el precio de la electricidad será de 103,73 euros por megavatio hora.
  • De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 90,19 euros por megavatio hora.
  • De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la luz será de 87,47 euros por megavatio hora.
  • De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 80,16 euros por megavatio hora.

