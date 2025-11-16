Frank Prieto, español en Suiza, revela algunas curiosidades del país alpino: “La puntualidad de los trenes es exagerada”

Paraje nevado en el país alpino, Suiza. / Freepick

Europa es un crisol de culturas y costumbres que varían cuando se trata de comida, bailes regionales e incluso horarios de ocio. Por ello, los períodos de adaptación cuando se vive en un país nuevo suelen ser largos y, a veces, inagotables. En el caso de Suiza, país con cuatro regiones lingüísticamente singulares, no son pocas las novedades si se llega desde España o, incluso, si se viaja entre cantones. Alguien que lo ha podido vivir en primera persona es Frank Prieto, creador de contenido que actualmente reside en Suiza. En su canal de TikTok, Prieto relata sus experiencias descifrando las curiosidades del país alpino, característico por querer preservar la tranquilidad y el respeto en sus ciudades.

Singularidades del país alpino

Una de las distinciones que establece el creador de contenido entre Suiza y España es el concepto de descanso entre ambos países. “Los domingos en Suiza son sagrados”, afirma Frank Prieto. El día de descanso en el país alpino se aplica para toda la ciudadanía, incluidos los trabajadores de establecimientos locales, por este motivo, Prieto explica que “te vas a encontrar la mayoría de los comercios cerrados porque los domingos es un día de absoluto descanso”. El concepto de herencia italiana, dolce far niente, llega hasta situaciones inverosímiles en Suiza que no sería posible presencia en España. Una de estas la relata Prieto en su canal de TikTok: “En edificios está hasta prohibido tirar de la cadena del váter un domingo porque se supone que es hacer ruido”.

El descanso de la ciudadanía está ligado a la inexistencia de ruido, dos conceptos que no suelen ser sinónimos necesariamente en España. En su relato en el vídeo de la red social, Prieto enfatizó la severidad de las costumbres suizas en torno al silencio dominical, incluyendo restricciones sobre actividades domésticas que puedan generar ruido. Según su experiencia, incluso actos tan cotidianos como usar el inodoro pueden estar regulados para evitar molestias a los vecinos los domingos.

Otra de las curiosidades que aborda Frank Prieto en uno de sus últimos vídeos es la puntualidad, un tópico por el que siempre se suele denostar a los españoles. En el canal de TikTok del influencer, lo que se destaca es la puntualidad del sistema ferroviario suizo, concretamente. “La puntualidad de los trenes en Suiza es exagerada”, sentencia. A esta declaración añade: “La media de retrasos general es menor de dos minutos”. Esta exigencia por llegar a la hora se materializa en otros aspectos vitales, explica Prieto: “He oído que hay trabajos en los que si llegas cinco minutos tarde, puedes estar hasta despedido”. Con ello, subraya la rigurosidad con la que se valoran tanto la exactitud en los horarios del transporte como la disciplina laboral.

El tercero de los aspectos que aborda el creador de contenido en su vídeo de TikTok es el tema del dinero. Frank Prieto destacó: “Los francos suizos son tan avanzados que tienen elementos de seguridad microscópicos y son resistentes al agua”. De hecho, continuó en su relato diciendo que “cuando sacan series nuevas de billetes, suelen ganar premios por estética”. Esta apreciación deja ver el nivel tecnológico y el diseño innovador de la moneda suiza, reconocida internacionalmente por su seguridad y presentación.

ChatGPT Plus Los españoles emigran a Suiza y Alemania por mejores oportunidades laborales, salarios más altos y condiciones de vida superiores. La estabilidad económica, sistemas sociales eficientes y la demanda de mano de obra cualificada atraen a profesionales y jóvenes. Esta fuga de talento puede afectar negativamente a España.

Finalmente, el residente mencionó una obra emblemática de la ingeniería suiza: “El túnel más largo del mundo está aquí”. Este, de más de cincuenta y siete kilómetros de túnel, según afirma Prieto, atraviesa los Alpes. Suiza mantiene así una reputación de excelencia tanto en infraestructura como en calidad de vida, de acuerdo con su perspectiva compartida en las redes sociales.