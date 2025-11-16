España

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 4 de este 16 noviembre

Como cada domingo, aquí están los resultados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Guardar
Super Once realiza sorteos todos
Super Once realiza sorteos todos los días de la semana. (Infobae)

Estos son los ganadores del sorteo 4 de las 17:00 horas de Super Once de hoy 16 denoviembre, celebrado por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles), una de las principales loterías de España que entrega millones de euros en premios.

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios jamás caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Combinación ganadora del Super Once

Fecha: 16 noviembre.

Tipo: Sorteo 4 de las 17:00 horas.

Combinación ganadora: 01 02 08 10 12 15 16 19 20 35 38 46 47 48 54 55 60 67 68 70.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran tres sorteos de Super Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar Super Once?

¿No sabes como jugar Super
¿No sabes como jugar Super Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Archivo)

Para jugar Super Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de mínimo cinco y máximo once cifras elegidas entre los números 1 y 85.

Tras definir tu combinación ganadora, debes de escoger el importe de su jugada, mínimo un euro y máximo 10 euros.

En función de los números que compongan tu combinación y del importe jugado, podrás ganar premios diferentes.

Puedes comprar tu boleto de Super Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

Lo millonarios premios de Super Once

Una de las principales características del sorteo de Super Once es la variedad de premios que puedes con tan solo un euro y cómo estos incrementan su tu apuesta es mayor.

Si tu apuesta es de un euro, podrías ganar hasta 1 millón de euros si atinas a los once números de la combinación ganadora. Sin embargo, al desembolsar 10 euros, el tope máximo del premio asciende a los 10 millones de euros.

Para mayor posibilidad de ganar, tu apuesta puede estar conformada desde los cinco números, pero mientras más dígitos tenga tu número de la suerte y mayor sea el monto desembolsado, más grande es el premio que se puede alcanzar.

Temas Relacionados

Super OnceEspaña-EconomíaEspaña-LoteríasNoticias

Últimas Noticias

Embalses de agua se encuentran al 51,37% de su capacidad este 16 de noviembre

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha actualizado su último informe sobre la capacidad de los embalses de agua en España

Embalses de agua se encuentran

Triplex de la Once sorteo 3: Resultados de hoy 16 noviembre

Como cada domingo, aquí están los números ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Triplex de la Once sorteo

El dictador Francisco Franco tendrá una misa 50 años después de su muerte y del fin del régimen

La familia y la Fundación que lleva su nombre han convocado el evento el próximo 20 de noviembre en la parroquia de los Doce Apóstoles de la calle Velázquez de Madrid

El dictador Francisco Franco tendrá

España confirma la detención en Málaga del líder de la banda criminal ecuatoriana Los Lobos: la Policía consigue localizar a ‘Pipo’ pese a sus múltiples cirugías estéticas

El arresto del capo se produjo por falsedad documental a su llegada de Marruecos, lo que permitirá activar de forma inmediata la orden de Interpol por los delitos que se le atribuyen en su país natal

España confirma la detención en

El patrimonio millonario de Carlos Alcaraz: seis Grand Slam, publicidad con marcas de éxito y sociedades de inversión

El murciano es uno de los jóvenes más ricos de nuestro país gracias a sus triunfos en la pista

El patrimonio millonario de Carlos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

España confirma la detención en

España confirma la detención en Málaga del líder de la banda criminal ecuatoriana Los Lobos: la Policía consigue localizar a ‘Pipo’ pese a sus múltiples cirugías estéticas

Feijóo asegura que la central nuclear de Almaraz “no se va a cerrar” y tilda de “traición” a Extremadura no impedir el cese de su actividad

Condenan a Mercadona por despedir de forma improcedente a un trabajador que realizaba tareas cotidianas estando de baja por depresión

Multa de 270 euros para un hombre que fue pillado mientras realizaba un “acto de naturaleza sexual” con una vaca preñada en Galicia

Jordi Pujol, ingresado en el hospital por una leve neumonía una semana antes de su juicio

ECONOMÍA

Virgen, extra y lampante: estos

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva

Triplex de la Once sorteo 3: Resultados de hoy 16 noviembre

Precio de la luz estará muy cara este 17 de noviembre: tarifa máxima aumentó 50% y la promedio se duplicó

Estos son los ganadores del Sorteo 3 de Super Once

Cuánto dinero tienes que ahorrar para afrontar imprevistos: así se calcula tu fondo de emergencia

DEPORTES

Alcaraz - Sinner, sigue en

Alcaraz - Sinner, sigue en directo la final de las ATP Finals 2025: horario, dónde ver y última hora del tenis

Un piloto colombiano habla sobre el futuro de Fernando Alonso: “No se le puede descartar de la lucha por el título en 2026”

Islam Makhachev se convierte en doble campeón de la UFC y Topuria le manda un mensaje: “Cada día estoy más seguro de que te pondría a dormir”

A qué hora y dónde ver la final de las ATP Finals entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner

España arrasa 0-4 a Georgia y prácticamente sella su pase para el Mundial de Estados Unidos 2026