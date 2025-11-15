España

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 5 de las 21:15 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Guardar
Puedes jugar Super Once solo
Puedes jugar Super Once solo necesitas un euro. (Infobae)

Super Once, una de las principales loterías españolas que entrega millones de euros en premios, anunció los resultados del sorteo de este sábado 15 de noviembre publicados por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles).

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios jamás caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Combinación ganadora del Super Once

Fecha: 15 noviembre.

Tipo: Sorteo 5 de las 21:15 horas.

Combinación ganadora: 04 18 24 26 27 30 31 34 35 36 47 48 52 61 73 76 79 80 82 84.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran tres sorteos de Super Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar Super Once?

¿No sabes como jugar Super
¿No sabes como jugar Super Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Archivo)

Para jugar Super Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de mínimo cinco y máximo once cifras elegidas entre los números 1 y 85.

Tras definir tu combinación ganadora, debes de escoger el importe de su jugada, mínimo un euro y máximo 10 euros.

En función de los números que compongan tu combinación y del importe jugado, podrás ganar premios diferentes.

Puedes comprar tu boleto de Super Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

¿Cuánto puedes ganar jugando Super Once?

Una de las principales características del sorteo de Super Once es la variedad de premios que puedes con tan solo un euro y cómo estos incrementan su tu apuesta es mayor.

Si tu apuesta es de un euro, podrías ganar hasta 1 millón de euros si atinas a los once números de la combinación ganadora. Sin embargo, al desembolsar 10 euros, el tope máximo del premio asciende a los 10 millones de euros.

Para mayor posibilidad de ganar, tu apuesta puede estar conformada desde los cinco números, pero mientras más dígitos tenga tu número de la suerte y mayor sea el monto desembolsado, más grande es el premio que se puede alcanzar.

Temas Relacionados

Super OnceEspaña-EconomíaEspaña-LoteríasNoticias

Últimas Noticias

Ponte en mi lugar de nuevo arrasa en su estreno en Disney+ España este fin de semana

La esperada secuela protagonizada por Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan alcanzó el segundo lugar del ranking de la plataforma de stremaing desde su estreno el 12 de noviembre

Ponte en mi lugar de

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la opción de ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Sorteo 4 de la Triplex

España arrasa 0-4 a Georgia y prácticamente sella su pase para el Mundial de Estados Unidos 2026

Dos goles de Oyarzabal, uno de Zubimendi y otro de Ferrán hacen una tarde de lujo en Tiflis

España arrasa 0-4 a Georgia

Georgia 0 - España 4, en directo: La Roja arrasa a Georgia y sella su pase virtual al Mundial

Priomer partido del parón de selecciones de la Selección Española

Georgia 0 - España 4,

Qué santo se celebra el 16 de noviembre; así fue su vida

La lista los santos y mártires para que sepas a quiénes debes felicitar en un día como hoy

Qué santo se celebra el
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La “impunidad del narco” ante

La “impunidad del narco” ante la falta de medios de la Guardia Civil: sindicatos denuncian la presencia de las lanchas en los puertos por el temporal

El PP cita a Robles, Hereu y el presidente de la CNMV en el Congreso para rendir cuentas por los contratos militares millonarios adjudicados en su mayoría a Indra

La Justicia obliga a un padre a seguir pagando la pensión alimenticia a su hija hasta que finalice sus estudios de Bellas Artes y piano en Valencia

La Guardia Civil libera cerca de 500 animales exóticos protegidos en un falso refugio en Ávila

Un hombre de 77 años es detenido por vender cocaína desde su coche en Valencia: tenía casi 85.000 euros en efectivo

ECONOMÍA

Sorteo 4 de la Triplex

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Estos son los ganadores del Sorteo 4 de Super Once

Precio de la luz en España por horas para el 16 de noviembre

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

Fran González, educador social: “Me encuentro ofertas de entre 1.200 y 1.300 euros, y me parece surrealista haber invertido más de 6.000 euros en grados y másteres”

DEPORTES

España arrasa 0-4 a Georgia

España arrasa 0-4 a Georgia y prácticamente sella su pase para el Mundial de Estados Unidos 2026

Georgia 0 - España 4, en directo: La Roja arrasa a Georgia y sella su pase virtual al Mundial

Polémica en Sevilla por el cartel de la Cabalgata de Reyes, que destaca una camiseta del Betis: “Solo representa a la mitad de la ciudad”

Los números de la NFL en Madrid: más de cinco toneladas de equipaje, cerca de 50 ‘cheerleaders’ y un dispositivo policial “desproporcionado”

El traumatólogo Álvaro Arriaza habla de la pubalgia, la dolencia que sufre Lamine Yamal: “Aparece en futbolistas donde predomina la velocidad y regate”