La Aemet pone en alerta naranja a cuatro comunidades autónomas por la borrasca Claudia: lluvias fuertes y persistentes

Sevillanos protegiéndose de la lluvia y el viento, protagonistas de la jornada de hoy con avisos naranja y amarillo en gran parte de Andalucía, a 13 de noviembre de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). (María José López/Europa Press)

La borrasca Claudia se niega todavía a abandonar España. Tras dejar fuertes lluvias en Canarias y en puntos del territorio peninsular, continúa descargando con fuerza este sábado. En las pasadas jornadas, provincias como Ávila, Cáceres o Huelva se enfrentaron a algunas incidencias por el temporal: inundaciones en la vía pública, caída de ramas o desplazamientos de mobiliario urbano. En Andalucía, por ejemplo, los servicios de emergencias recibieron más de 330 avisos, y en Castilla y León el río Tormes se desbordó a su paso por El Barco de Ávila.

El viernes, la estación del Puerto del Pico (Ávila) registró una precipitación acumulada de 114.2 mm, aunque en algunas de Andalucía también se vieron cifras considerables, como en Grazalema (Cádiz), con 109.7 mm. Durante la jornada de este sábado, la borrasca Claudia continuará estacionaria en el noroeste peninsular, por lo que, además de cielos nubosos o cubiertos, se espera que vuelva a dejar acumulaciones considerables, con precipitaciones en la mayor parte del territorio.

Se librarán del temporal o serán menos probables o dispersas las lluvias en el litoral cantábrico, el extremo sureste, Ampurdán y las islas Baleares, mientras que estas serán “fuertes y persistentes” en el sistema Central, el Pirineo, el oeste de Galicia y amplias zonas del cuadrante suroeste peninsular. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) también ha alertado de que se prevén tormentas que podrían ser localmente muy fuertes en Andalucía occidental.

La semana comenzará con lluvias en Galicia y zonas próximas. Temperaturas en ascenso. (Aemet)

Además, Rubén del Campo, portavoz del organismo público, ha pedido precaución en los entornos del Sistema Central, el norte de Cáceres, el sur de Ávila y Salamanca, donde ha llovido considerablemente en los días previos (y seguirá así durante buena parte del fin de semana), por lo que es “previsible que los ríos bajen con mucho caudal”.

Avisos en siete comunidades autónomas y Ceuta

Según ha explicado la Aemet, en la segunda mitad del día las precipitaciones se intensificarán por un frente en el cuadrante suroeste, con posibilidad de que sean “fuertes y/o persistentes” en amplias zonas de Extremadura, el oeste de Castilla-La Mancha y especialmente en Andalucía occidental, donde puede también caer granizo ocasional.

Ante esto, se han activado avisos naranjas por lluvias en cuatro comunidades autónomas: Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura. Con respecto a las provincias con este nivel de riesgo importante, son Cádiz, Huelva, Sevilla, Ávila, Toledo y Cáceres.

Otros territorios cuentan con alertas amarillas este sábado por lluvias, tormentas, rachas de viento y/o fenómenos costeros: Córdoba, Granada y Málaga; Salamanca y Segovia; Ciudad Real; Badajoz; A Coruña y Pontevedra; la Comunidad de Madrid; la Comunidad Foral de Navarra, y la Ciudad de Ceuta.

Mapa de los avisos de la Aemet del sábado 15 de noviembre de 2025. (Aemet)

Durante esta jornada, además, “habrá que abrigarse bien”, ha señalado Rubén del Campo. "Los vientos también serán intensos y las temperaturas, en descenso". Esta bajada de los termómetros va a continuar también durante la próxima semana, situándose “por debajo de los valores normales para esta época del año”.

¿Cuándo termina la borrasca Claudia?

Tras varias jornadas de inestabilidad y precipitaciones significativas, son muchos quienes se preguntan cuándo la borrasca Claudia abandonará finalmente el país. La Aemet destaca que el domingo ya irá perdiendo intensidad, pero que este día sería estando marcado por lluvias en el oeste y el centro peninsular. “Aunque serán localmente fuertes y persistentes, en general ya serán menos intensas que en los días previos”.

El lunes, la borrasca Claudia “dará sus últimos coletazos” en Extremadura, centro de la península y Andalucía. También puede que llueva en el Cantábrico, por la llegada de vientos húmedos del norte, y en Baleares. El martes el tiempo cambiará definitivamente; sin embargo, continuará la línea descendente de las temperaturas: “Con la información que tenemos ahora disponible, es posible que las heladas persistan hasta finales de semana y que no comiencen a subir las temperaturas hasta el próximo fin de semana”.