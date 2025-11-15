El PP cita a Robles, Hereu y el presidente de la CNMV en el Congreso para rendir cuentas por los contratos militares millonarios adjudicados en su mayoría a Indra

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en el Congreso de los Diputados, a 12 de noviembre de 2025, en Madrid. (Eduardo Parra/Europa Press)

El Partido Popular ha citado en el Congreso a la ministra de Defensa, Margarita Robles, el ministro de Industria Jordi Hereu y el presidente de la CNMV para que rindan cuentas sobre los últimos contratos militares adjudicados por Defensa e Industria por un valor de 34 millones de euros que han necesitado de un préstamo de 14 millones de euros.

El primer partido de la oposición ha denunciado la “opacidad” del proceso de adjudicación directa, que según los de Alberto Núñez Feijóo se ha llevado a cabo “de manera arbitraria”. Solicitarán por tanto la comparecencia oral de los ministros e informes que detallen el concurso público, aunque aún no han fijado una fecha para ello.

El pasado 9 de julio, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez la mayor inversión en Defensa para financiar hasta 31 nuevos programas que tienen como objetivo “reforzar las capacidades tecnológicas de las Fuerzas Armadas y cumplir el compromiso con la OTAN”, que es el de elevar el PIB en esta partida al 2%.

El PP señala especialmente el peso asignado a Indra, la mayor beneficiada de los contratos, por el riesgo de adquirir una posición monopolista en el sector. 22 de esos proyectos ya han sido adjudicados a Indra, la empresa militar que preside el empresario y cofundador de Escribano Mechanical & Engineering, Ángel Escribano Ruiz, mientras los otros nueve contratos aún están pendientes de formalización. Para financiar estos compromisos, el Gobierno ya ha acordado préstamos por valor de 14.283 millones de euros.

En este sentido, el Partido Popular ha subrayado que esta situación “exige una labor de fiscalización más rigurosa”, que hasta el momento no se ha facilitado desde los ministerios de Defensa e Industria, según ha manifestado la formación en el Congreso.

Indra recibe 22 contratos

La situación, ha denunciado el PP, se ha visto agravada por la operación de adquisición de Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) por parte de Indra, la empresa que más contratos ha recibido del Ministerio de Defensa. Indra ha obtenido una prefinanciación de 5.959 millones de euros, lo que representa el 41,7% del total de los préstamos concedidos, de los cuales 3.169 millones de euros corresponden a una unión temporal de empresas (UTE) con EM&E.

El grupo Indra ha superado sus objetivos en el primer año del plan estratégico 'Leading the future' (Europa Press)

El Partido Popular ha alertado de que estas cifras “podrían aumentar” una vez se conozcan los importes definitivos de los contratos aún pendientes de publicación. La formación ha expresado su preocupación por la posible creación de una posición dominante o incluso de monopolio en el sector, dado que el Gobierno participa en la operación a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y el Ministerio de Hacienda.

La formación que preside Alberto Núñez Feijóo ha advertido de que las decisiones adoptadas sin criterios de concurrencia competitiva ni atención a las necesidades específicas de las Fuerzas Armadas “generan incertidumbre sobre el control del gasto público”. “Estas decisiones comprometen la soberanía tecnológica, la seguridad jurídica y el papel estratégico de España en materia de defensa”, ha sentenciado.