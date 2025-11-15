España

El PP cita a Robles, Hereu y el presidente de la CNMV en el Congreso para rendir cuentas por los contratos militares millonarios adjudicados en su mayoría a Indra

Denuncian que el proceso ha sido “opaco” y “arbitrario” y alertan de una situación de monopolio por beneficiar a la compañía que beneficia al empresario Ángel Escribano Ruiz

Guardar
El presidente del Partido Popular,
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en el Congreso de los Diputados, a 12 de noviembre de 2025, en Madrid. (Eduardo Parra/Europa Press)

El Partido Popular ha citado en el Congreso a la ministra de Defensa, Margarita Robles, el ministro de Industria Jordi Hereu y el presidente de la CNMV para que rindan cuentas sobre los últimos contratos militares adjudicados por Defensa e Industria por un valor de 34 millones de euros que han necesitado de un préstamo de 14 millones de euros.

El primer partido de la oposición ha denunciado la “opacidad” del proceso de adjudicación directa, que según los de Alberto Núñez Feijóo se ha llevado a cabo “de manera arbitraria”. Solicitarán por tanto la comparecencia oral de los ministros e informes que detallen el concurso público, aunque aún no han fijado una fecha para ello.

El pasado 9 de julio, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez la mayor inversión en Defensa para financiar hasta 31 nuevos programas que tienen como objetivo “reforzar las capacidades tecnológicas de las Fuerzas Armadas y cumplir el compromiso con la OTAN”, que es el de elevar el PIB en esta partida al 2%.

El PP señala especialmente el peso asignado a Indra, la mayor beneficiada de los contratos, por el riesgo de adquirir una posición monopolista en el sector. 22 de esos proyectos ya han sido adjudicados a Indra, la empresa militar que preside el empresario y cofundador de Escribano Mechanical & Engineering, Ángel Escribano Ruiz, mientras los otros nueve contratos aún están pendientes de formalización. Para financiar estos compromisos, el Gobierno ya ha acordado préstamos por valor de 14.283 millones de euros.

En este sentido, el Partido Popular ha subrayado que esta situación “exige una labor de fiscalización más rigurosa”, que hasta el momento no se ha facilitado desde los ministerios de Defensa e Industria, según ha manifestado la formación en el Congreso.

Indra recibe 22 contratos

La situación, ha denunciado el PP, se ha visto agravada por la operación de adquisición de Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) por parte de Indra, la empresa que más contratos ha recibido del Ministerio de Defensa. Indra ha obtenido una prefinanciación de 5.959 millones de euros, lo que representa el 41,7% del total de los préstamos concedidos, de los cuales 3.169 millones de euros corresponden a una unión temporal de empresas (UTE) con EM&E.

El grupo Indra ha superado sus objetivos en el primer año del plan estratégico 'Leading the future' (Europa Press)

El Partido Popular ha alertado de que estas cifras “podrían aumentar” una vez se conozcan los importes definitivos de los contratos aún pendientes de publicación. La formación ha expresado su preocupación por la posible creación de una posición dominante o incluso de monopolio en el sector, dado que el Gobierno participa en la operación a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y el Ministerio de Hacienda.

La formación que preside Alberto Núñez Feijóo ha advertido de que las decisiones adoptadas sin criterios de concurrencia competitiva ni atención a las necesidades específicas de las Fuerzas Armadas “generan incertidumbre sobre el control del gasto público”. “Estas decisiones comprometen la soberanía tecnológica, la seguridad jurídica y el papel estratégico de España en materia de defensa”, ha sentenciado.

Temas Relacionados

PPMargarita RoblesDefensaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Así ha pasado el rey Carlos III su 77 cumpleaños: el homenaje a Isabel II, una emotiva sorpresa y una inauguración histórica

El padre del príncipe Guillermo ha soplado las velas por su 77 cumpleaños con una agenda repleta de eventos

Así ha pasado el rey

Estos son los ganadores del Sorteo 3 de Super Once

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 3 de las 14:00 horas

Estos son los ganadores del

Receta de bizcocho de manzana y queso crema, un postre jugoso y perfecto para añadir un extra de fibra a tu dieta

En solo unos minutos y de forma fácil se obtiene un dulce saludable que combina la dulzura de la fruta con la suavidad del otro ingrediente estrella

Receta de bizcocho de manzana

La infanta Margarita reaparece con mascarilla tras su ingreso en la UCI por neumonía: su compromiso con el legado de su hermana Pilar

La hermana de Juan Carlos I sufrió un revés en su salud por el que tuvo que permanecer ingresada 10 días en la Unidad de Cuidados Intensivos

La infanta Margarita reaparece con

Gonzalo Bernardos, economista: “Una persona que vive sola no necesita 100 metros cuadrados. Le vale con 50”

El Consejo de la Juventud de España ha publicado un reciente estudio que destaca que los jóvenes se emancipan a los 30,3 años de media en España, la cifra más alta de los últimos 20 años

Gonzalo Bernardos, economista: “Una persona
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia obliga a un

La Justicia obliga a un padre a seguir pagando la pensión alimenticia a su hija hasta que finalice sus estudios de Bellas Artes y piano en Valencia

La Guardia Civil libera cerca de 500 animales exóticos protegidos en un falso refugio en Ávila

Un hombre de 77 años es detenido por vender cocaína desde su coche en Valencia: tenía casi 85.000 euros en efectivo

La ayuda de Junts para salvar el apagón nuclear es un disparo en el pie al PSOE extremeño: las claves de unas elecciones que se juegan en Almaraz

Pedro Sánchez dijo que agotaría la legislatura, pero hay seis señales que indican que ya ha puesto en marcha la maquinaria electoral

ECONOMÍA

Estos son los ganadores del

Estos son los ganadores del Sorteo 3 de Super Once

Gonzalo Bernardos, economista: “Una persona que vive sola no necesita 100 metros cuadrados. Le vale con 50”

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Un trabajador es despedido tras una denuncia de su propia esposa: reveló que ejercía otro empleo mientras estaba de baja por depresión

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 2

DEPORTES

Los números de la NFL

Los números de la NFL en Madrid: más de cinco toneladas de equipaje, cerca de 50 ‘cheerleaders’ y un dispositivo policial “desproporcionado”

El traumatólogo Álvaro Arriaza habla de la pubalgia, la dolencia que sufre Lamine Yamal: “Aparece en futbolistas donde predomina la velocidad y regate”

Las palabras de Alcaraz tras vencer a Musetti en las ATP Finals y asegurar su puesto en lo alto del ranking: “Significa un mundo para mí ser número uno”

Así te hemos contado la victoria de Carlos Alcaraz ante Lorenzo Musetti por 2-0 (6-4 y 6-1) en las ATP Finals

Lanzan huevos a Luis Rubiales durante la presentación de su libro en Madrid: ha sido su tío