Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 14 de noviembre

El valor del metal precioso se mantiene en constante cambio ante los diferentes movimientos que se registraron en el mercado

Conoce cuáles fueron los últimos movimientos que registró el precio del metal

El oro sigue siendo uno de los metales preciosos preferidos tanto por particulares como por empresarios para resguardarse frente a la inflación. En momentos de inestabilidad económica, muchos inversores optan por activos considerados seguros, como el dólar o los metales.

En cuanto a su valor, el precio del oro ha alcanzado máximos históricos en 2025, impulsado por la caída de la inflación en EE. UU. y el clima de incertidumbre internacional generado por los conflictos armados en Medio Oriente.

Una de las formas más habituales de invertir en oro es adquiriéndolo en su forma física, ya sea en lingotes o monedas. Por ello, resulta fundamental estar al tanto de su cotización, la cual varía constantemente.

A continuación, te mostramos el precio del oro en España este 14 de noviembre.

Cuánto vale el oro hoy

El oro es considerado como un activo de refugio de gran durabilidad

El valor de este metal precioso está en constante movimiento en el mercado financiero, está sujeto a los movimientos que se registran en las últimas horas. Estos fueron los movimientos que registró este activo en el último corte, al momento que se escribió este artículo.

El metal se está vendiendo el día de hoy en España a un valor de 115,48 € por gramo. En las últimas 24 horas el valor mínimo que registró el metal fue de 114,99 € y el máximo de 116,45 €. Esto indica que el kilo de oro está en un valor de 115480 €.

Por qué el oro sube durante las crisis

Durante periodos de inestabilidad económica, los metales preciosos se consideran una opción de inversión atractiva, ya que presentan una menor volatilidad que otros tipos de activos. Las personas pueden adquirir oro por internet o de manera presencial en instituciones que cuenten con certificaciones oficiales.

Business Insider señala que el oro posee un valor intrínseco que refleja el costo de vida y su comportamiento suele ir en sentido contrario al de los mercados bursátiles. Esto explica por qué su precio generalmente sube en tiempos de crisis económica.

Además, el oro es extremadamente durable y no puede ser alterado digitalmente. Hoy en día, se puede invertir en él de dos formas principales: comprando el metal físico o mediante instrumentos financieros como acciones, fondos o contratos futuros basados en oro.

Las presentaciones físicas deloro incluyen lingotes y monedas acuñadas, los cuales difieren en tamaño, pero todos llevan una marca que garantiza su pureza, procedencia y peso.

La incertidumbre global y el oro

Cuando la incertidumbre en los mercados globales baja, los operadores comienzan a destinar el dinero hacia otros activos

Durante el 2025 el precio del oro ha alcanzado nuevos máximos históricos en medio de la gran incertidumbre global impulsada por los aranceles de Donald Trump y la guerra comercial que sostiene frente a China. La llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos y la rápida implementación de sus políticas económicas provocaron que los mercados estén en alerta ante la alta volatilidad.

Según reportes de Bloomberg, el metal precioso sigue subiendo su valor ante una mayor adopción por parte de los bancos centrales del mundo. Goldman Sachs, banco de inversión estadounidense, mencionó en su más reciente reporte prevén que su valor siga al alza ante un “renovado apetito de los inversores”.

Lina Thomas, estratega de materias primas de la institución bancaria, señaló en entrevista para el medio especializado en economía que los operadores siempre estacionan su dinero en el oro durante épocas de incertidumbre y cuando hay claridad su valor tiende a bajar nuevamente.

Actualmente el oro es considerado como el activo de refugio con mayor capitalización en el mundo superando las acciones de empresas como Microsoft, Nvidia y Apple. En los últimos meses y ante los movimientos históricos de bitcoin en el mercado de criptomonedas algunos inversionistas han comenzado el debate sobre considerar a la moneda digital como un activo de refugio.

