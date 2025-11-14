España

Isabel Viña, médica: “Para controlar el apetito, incrementa el consumo de fibra y proteína”

La médica y divulgadora detalla en TikTok qué hábitos, alimentos y complementos pueden ayudar a evitar el hambre constante

Isabel Viña
Isabel Viña

Controlar el apetito es uno de los retos más comunes para aquellos que buscan mejorar su relación con la comida, evitar el picoteo o simplemente mantener una alimentación más equilibrada.

Cada día crece el interés por las estrategias sencillas y basadas en evidencia científica que permitan regular la saciedad sin recurrir a dietas estrictas ni a restricciones excesivas.

Precisamente por eso, el reciente vídeo publicado por la médica y divulgadora Isabel Viña en su cuenta de TikTok tiene muchas visitas, ya que explica de forma clara qué prácticas pueden ayudarnos en este proceso.

Fibra y proteína

(Freepik)
(Freepik)

La experta comienza su explicación señalando que el primer paso para controlar el apetito es aumentar el consumo de fibra y proteína, dos nutrientes esenciales para regular la sensación de saciedad.

“Hay ciertos alimentos que tienen una combinación única de proteínas y fibra, por ejemplo las lentejas, los garbanzos, los altramuces, los guisantes, los edamames y la levadura nutricional”, detalla Viña. Estos alimentos, además de nutritivos y económicos, ralentizan el vaciado gástrico y evitan los picos de glucosa, lo que contribuye a mantener el hambre bajo control durante más tiempo.

Las legumbres, además, son ricas en minerales, vitaminas del grupo B y carbohidratos complejos, lo que las convierte en una opción clave para una dieta equilibrada. Incorporarlas varias veces por semana, en ensaladas, guisos, cremas o incluso hummus, puede marcar una gran diferencia en la regulación del apetito.

Empezar por la ensalada

Un plato de ensalada fresca
Un plato de ensalada fresca (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra de las recomendaciones de la médica Viña tiene que ver con el orden en el que comemos los alimentos. Viña explica que comenzar cada comida por una ensalada o por verduras ricas en fibra ayuda a que el cuerpo envíe antes las señales de plenitud.

“La fibra y el propio proceso de masticación incrementan las señales que van al cerebro y nos indican saciedad”, afirma.

Este gesto, que parece tan simple, puede reducir de manera bastante significativa la cantidad total de alimentos que consumimos, ya que al llegar a los platos principales el cuerpo ya ha iniciado los mecanismos fisiológicos que le indican que se está llenando.

Además, comer despacio, masticar bien y evitar las distracciones mientras comemos, como el móvil o la televisión, también potencian estas señales y ayudan a mantener una relación más consciente con la comida.

Complementos naturales que pueden ayudar

Viña también recuerda que, en algunos casos, ciertos complementos pueden apoyar el control del apetito, siempre que vayan acompañados de hábitos saludables.

“Por ejemplo, el extracto de azafrán estandarizado por crocinas, los galactomananos, la verbena de limón, la flor de hibisco y los complementos de fibra”, ha explicado la médica en el vídeo.

El extracto de azafrán se asocia con una reducción del hambre emocional, mientras que los galactomananos aumentan la viscosidad en el estómago y promueven una saciedad más duradera. La verbena de limón y el hibisco, por su parte, se utilizan por sus propiedades digestivas y calmantes.

En definitiva, la médica insiste en que controlar el apetito no es cuestión de fuerza de voluntad, sino de entender cómo funciona el cuerpo y utilizar los alimentos adecuados.

Con pequeños cambios, más fibra, más proteína, verduras al inicio y complementos seleccionados, es posible regular la saciedad de forma eficaz.

